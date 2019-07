MANN SAVNET: En bil ble tirsdag tatt av jordskredet over fylkesvei 451 ved Årsnes på sørsiden av Jølstervannet. Foto: Hallstein Dvergsdal / Firda Tidend

Bil tatt av jordskred i Jølster: Mann i 50-årene antas omkommet

FØRDE (VG) En mann i 50-årene ble meldt savnet etter at en bil ble tatt i tirsdagens jordskred ved Årnes i Jølster kommune. Mannen antas omkommet.

Oppdatert nå nettopp

Kopier lenke

Del på Facebook

Del med e-post

Politioverbetjent Wenke Hope sier til VG at søket etter den savnede mannen er gått over til søk etter antatt omkommet.

– Det er en vurdering som er gjort av staben til politimesteren på grunn av tiden som har gått og omstendighetene rundt dette. Pårørende er også varslet om det, ser Hope.

Det er fortsatt stor rasfare i området.

Politiet fikk onsdag bekreftet opplysningen om at en bil ble tatt av skredet over fylkesvei 451, tirsdag kveld.

– En mann i 50-årene er meldt savnet og det er grunn til å tro at han kjørte bilen som ble tatt av skredet, heter det i en pressemelding fra Vest politidistrikt.

Siden gårsdagens overflatesøk med helikopter og båt i området var uten resultat, kunne ikke politiet fastslå om noen var tatt av skredet.

– Når politiet endelig har fått bekreftet at det var en bil i jordskredet, fortsetter søket med alle tilgjengelige ressurser, i første omgang fra luften, skriver de i pressemeldingen.

– Så bilen kjøre inn i skredet

Jordskredet skjedde på sørsiden av Jølstervannet, forteller politioverbetjent Wenke Hope til VG. Et vitne, som sto på andre siden av vannet, så bilen kjøre inn i skredet.

– Det er sjåføren av denne bilen som er meldt savnet av familien. Vitnet så ikke hvilken bil det var, men ingen andre personer er meldt savnet, sier Hope og legger til:

– Mannen som er savnet skal ha kjørt i det området på det tidspunktet raset gikk.

Familie var på vei til hus i rasområdet: – Redd for at bilen skulle havne i elven

Vanskelige søkeforhold

Store jordmasser i vannet gjør søket etter mannen vanskelig. Ifølge politiet er det fortsatt stor rasfare i området, og det er ikke forsvarlig å sende ned dykkere eller småbåter tett på land så lenge rasfaren vedvarer.

– Det er for tidlig å gå inn i skredområdet. Geologer må først vurdere det som trygt, sier politioverbetjent Hope.

Karianne (25) og Eirik (28) måtte evakueres med gravemaskin

Kommunikasjonsansvarlig Henning Hellebust i Røde Kors Sogn og Fjordane sier til VG at de to båtene de tidligere sendte ut på Jølstravatnet, ikke deltar i et søk på nåværende tidspunkt.

– Akkurat nå er de ute og frakter medisiner til noen som har behov for det og er innestengt, sier Hellebust.

Det gikk flere store jordskred som følge av det kraftige regnværet i Jølster tirsdag kveld. Fem av disse var av større karakter, og har sperret av en rekke veier samt ødelagt flere bygg og mye infrastruktur.

Flere biler, blant annet tre ambulanser, ble innesperret på veiene mellom rasene.

Disse veiene er stengt i Sogn og Fjordane E39 Skei-Førde: Blir ikke åpnet i dag, ny status torsdag.

Fv 13 ved Holsen skule stengt. Ny vurdering klokken 20 i dag.

Fv 691 Tverrelva bro blir ikke åpnet i dag. Ny status torsdag.

Fv 615 Åreneset bro (Hyen) blir ikke åpnet i dag. Ny status torsdag.

Fv 451 Vassenden-Kjølsnes: Blir ikke åpnet i dag. Kilde: Statens vegvesen, Vegtrafikksentralen Vest på Twitter Vis mer

Mobilnettet nede

Situasjonen er fremdeles uavklart og mobilnettet er fortsatt nede etter at jordrasene.

– Det er flere basestasjoner som på hver sin måte er påvirket av situasjonen. Totalt er det snakk om fem basestasjoner i region Jølster, Gloppen og Førde, og 500 bredbåndskunder er berørt, sier informasjonssjef Roald Orheim i Telenor.

– Det er for tidlig å si om hvor fort disse feilene kan rettes, men vi har entreprenører på stedet for å vurdere skadeomfanget, sier Orheim.

Ordføreren i Jølster: – Pårørende er bekymret

Rundt 150 mennesker er blitt evakuert. Politioverbetjent Wenke Hope opplyser til VG i 14.30-tiden at de fortsatt jobber med å få kontroll over rundt ti personer.

– Ja, men det heller ikke grunn til å tro at de er tatt av skred. Det er ikke mobildekning i området, så folk får ikke varslet hvor de er hen, sier Hope.

Publisert: 31.07.19 kl. 14:02 Oppdatert: 31.07.19 kl. 17:27

Kopier lenke

Del på Facebook

Del med e-post