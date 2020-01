KRISE: Syv av de ansatte ved Vadsø ungdomssenter sto i helgen frem i VG og fortalte om krisen de er oppe i. Foto: Hallgeir Vågenes

Barnevernsinstitusjon skal nedlegges – har fått inn 28 sjefs-søknader

28 personer har meldt seg for å lede barnevernsinstitusjonen i Vadsø, for å hindre at den nedlegges. Barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad vil ikke gripe inn mot nedleggelse.

For mindre enn 10 minutter siden

– Responsen etter VG-reportasjen har vært fantastisk. Hittil har 28 meldt at de ønsker jobben. Mange av dem er meget godt kvalifiserte, sier regionstillitsvalgt Ove Solsvik.

VG skrev forrige søndag at 19 ansatte ved barnevernsinstitusjonen Vadsø ungdomssenter er i ferd med å få sparken, fordi ingen vil bli sjefen deres. Siden har en rekke personer tatt kontakt.

– Regiondirektøren har fått alle henvendelsene fra dem som meldte seg etter VGs reportasje. Men jeg opplever ingen stor entusiasme, sier Solsvik.

Senteret ble vedtatt nedlagt før jul, men de ansatte har ikke gitt opp.

Les også: «For tiden bygges det ett eneste hus i denne byen»

MØTE I NORD: Ap-leder Jonas Gahr Støre møtte regiontillitsvalgt Ove Solsvik under sin tur til Nord-Norge i forrige uke. Foto: Lise Åserud

– Vi er også opptatt av kvalitet

Bergstrøm sa i VGs reportasje at det er kvalitetsutfordringer ved senteret og at Fylkesmannen har påtalt brudd på barnevernsloven.

– Vi er også veldig opptatt av kvalitet. De fleste barnevernsinstitusjoner har hatt problemer med kvalitet og fått påpekninger. De har løst det og det vet jeg vi også vil klare.

– Opplever du at du blir møtt med andre argumenter nå, enn bare mangel på leder?

– Ja, vi har jo mistenkt at det er underliggende motiver. Jeg tok saken opp på et møte med regiondirektør Bergstrøm onsdag og jeg fikk ingen løfter om at de vil stanse nedleggelsesprosessen, til tross for at det er flere som fremstår som meget kvalifisert til jobbe, sier Solsvik, som er regionstillitsvalgt i Fellesorganisasjonen (LO) i Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufetat), region nord.

Ordfører i Vadsø, Wenche Pedersen (Ap), er oppgitt.

– Når Bufetat Nord nå ikke vil undersøke om noen av dem som nå har meldt seg, kan være rette til å sikre videre drift med god kvalitet, så viser det at de har bestemt seg og trenger å spare penger.

Hun legger til:

– Listen beviser at de ikke har gjort en god nok jobb med å finne en leder. Det er rundt 70 barnevernsinstitusjoner i Norge og de fleste har nok slitt med kvaliteten på tjenestene. Men man kan ikke av den grunn bare kaste kortene og si gris, sier hun.

Forsvarer nedleggelse

Regiondirektør Pål Christian Bergstrøm i Bufetat Nord sier den tomme lederstillingen er ikke alene årsak til nedleggelsen.

– Da vi kom til august og vi ikke hadde fått på plass en ny leder, innførte vi inntaksstopp ut fra en forsvarlighetsvurdering. Ut fra en helhetsvurdering i høst ble det ikke vurdert som hensiktsmessig å fortsette driften. Lederstillingen er ett moment i dette, men ikke det eneste. Vi kom til at det best mulige barnevernstilbudet for innbyggerne i Nord-Norge, var at vi ikke videreførte tilbudet i Vadsø, sier han og legger til:

– Utover høsten har vi samtidig også erfart at kommunenes behov for omsorgsplasser på institusjon har gått ned.

ENGASJERT: Rødt-leder Bjørnar Moxnes. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Støre: – Det kan vi ikke akseptere

Både Ap-leder Jonas Gahr Støre og Rødt-leder Bjørnar Moxnes engasjerer seg i saken.

– Denne saken handler om to av områdene høyreregjeringen har langt ned på prioriteringslisten sin: Øst-Finnmark og barnevernet. Resultatet er at barna i denne delen av landet risikerer å ikke få det samme tilbudet som andre barn. Det kan vi ikke akseptere, sier Støre.

Han fremholder at han ikke kjenner detaljene i utfordringene senteret har, men han sier barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad må engasjere seg.

– Da jeg reiste i Finnmark nylig, var jeg blant annet i Nesseby kommune, der de viste meg en oversikt over hva som finnes av barnefaglig kompetanse i Finnmark. Nesten alt er lagt til Vest-Finnmark.

Rødt-leder Bjørnar Moxnes er opptatt av å se en helhet.

– Når den eneste barnevernsinstitusjonen i Vadsø legges ned, vil det kun være én igjen i hele Finnmark. Folk mister jobbene sine og ungdom må lenger unna lokalsamfunnet sitt for å få hjelpen de trenger. Nå bør fokuset være ansettelse, ikke nedleggelse, sier han.

Barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF). Foto: Stian Lysberg Solum, NTB Scanpix

Vil ikke gripe inn

Barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF) vil ikke gripe inn.

– Jeg har stor forståelse for at de ansatte ved ungdomssenteret opplever dette som en vanskelig situasjon. Departementet har vært orientert om at det over tid har vært kvalitetsutfordringer ved institusjonen, og at dette er bakgrunnen for Bufetats beslutning. Det tar jeg til etterretning, sier Ropstad.

Han sier tilbudet er faglig forsvarlig.

– Alle barn og unge skal få et godt tilbud i barnevernet. Det gjelder også unge i Øst-Finnmark selv om denne institusjonen legges ned.

Publisert: 28.01.20 kl. 20:24

Flere artikler

Fra andre aviser