190 skoler forskjellige steder i landet har blitt truet med skoleskyting de siste ukene. Mange av truslene kommer via sosiale medier. Foto: Illustrasjonsfoto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

190 trusler om skoleskyting mot norske skoler på to uker: – Svært alvorlig

Politiet er bekymret etter at det har kommet 190 trusler mot norske skoler bare siden 14. januar. Politiet sier de har en formening om hvem som står bak.

Nicolai Landmark

NTB

Oppdatert nå nettopp

– Politiet ser svært alvorlig på disse truslene. Vi har en formening om hvilken gruppering som står bak truslene, og hva motivet deres er, og vi ser at mange av truslene følger det samme mønsteret, sier stabssjef Håkon Strand i Sørvest politidistrikt.

Siden 14. januar i år har skoler i Sørvest politidistrikt alene fått 13 trusler om skoleskyting. På landsbasis er tallet 190. Mange av disse er fremsatt via sosiale medier. Etterforskningen koordineres av Sør-Øst politidistrikt, men den blir i tillegg håndtert fortløpende lokalt.







Bakgrunn: Flere trusler mot skoler og bedrifter i hele landet

– Samarbeid er viktig

Noen av de første truslene ble sendt til skoler i Viken, og derfor har Sør-Øst politidistrikt fått koordineringsansvar. Geir Oustorp, seksjonsleder for forebyggende, sier at samarbeidet med fylkeskommunen og skolene er viktig.

– Rektorene får oppdateringer hver morgen, hvor de tar egne vurderinger derfra. Vi anbefaler stort sett å fortsette skoledagen normalt, sier Oustorp til VG.

Tone Stenbek, kommunikasjonsdirektør i Viken, vektlegger også samarbeidet.

– Vår rolle nå er å formidle oppdatert informasjon fortløpende til rektorene, og gi råd ut fra det, sier Stenbek til VG.

«Datadetektiv» Mia Landsem (22) om skoletrussel: «Langt over streken»

Skaper frykt

Stabssjef Håkon Strand i Sørvest politidistrikt understreker at det å fremsette trusler om vold mot skoler er en svært alvorlig handling, selv om det ikke er en intensjon om å gjennomføre faktiske voldshandlinger.

– Det kan bidra til å skape utrygghet og frykt blant skoleelever, foresatte, ansatte og i nærmiljøet for øvrig. Det er opp til skolene selv å vurdere om de vil gjøre egne tiltak opp mot elevene, sier Strand.

I Viken-området har de også satt i gang fysiske tiltak for å få situasjonen under kontroll.

– Det er mange som er redde og det har vi full forståelse for. Derfor har vi økt tilstedeværelsen på skolene, ved å kjøre patruljer i området og snakke med elever og lærere om situasjonen, sier Oustorp fra Sør-Øst politidistrikt.

Risikerer fengsel og erstatningskrav

I Sør-Vest politidistrikt merkes også påkjenningene av skoletruslene - de har mottatt 13 stykker de siste to ukene.

– Det er synd at slike grupperinger får mulighet til å spre frykt på denne måten. Det er klart at dette er utfordrende, også fordi politiet bruker en god del ressurser på dette arbeidet. Det er likevel viktig for oss å presisere at vi vurderer tiltak for å trygge elever og ansatte, samt at vi følger utviklingen tett, understreker Strand.

– Å true med voldelige aksjoner eller voldelige straffbare handlinger blir fulgt opp av politiet. Ved å true samfunnsinstitusjoner på denne måten risikerer man ikke bare et straffansvar, men også erstatningsansvar som følge av de økonomiske kostnadene slike hendelser har, sier Strand.

Publisert: 28.01.20 kl. 14:35 Oppdatert: 28.01.20 kl. 16:11

