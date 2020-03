TESTES: Fagutviklingssykepleier Marte Rygh Selmer ikledd smittevernutstyr tar en spyttprøve på isolatposten på Ullevål sykehus. «Pasient» er overlege Torgun Wæhre. Bildet er fra en pressekonferanse på Ullevål sykehus. Foto: Line Møller / VG

Undersøkelse: Få nordmenn frykter smitte av coronaviruset

Svært få nordmenn er redde for å bli smittet av det nye coronaviruset, viser en undersøkelse for VG. – Det hjelper oss ikke at folk er redde, sier overlege ved FHI.

Nå nettopp

Coronaviruset sprer seg her til lands, og tirsdag kveld oppjusterte Folkehelseinstituttet (FHI) antallet over smittede til totalt 33 personer, noe som er én mer enn tidligere bekreftet.

Frykten i befolkningen for å bli smittet av det nye viruset er imidlertid liten.

I en undersøkelse som er utført av Respons Analyse for VG, svarer kun åtte prosent av de spurte at de i stor grad er engstelig for å bli smittet av det nye coronaviruset.

I alt svarer 75 prosent at de i liten grad er engstelig for å bli smittet.

– Det synes å være liten frykt for smitte i befolkningen. For så vidt er ikke dette så veldig overraskende, foreløpig har det vært få tilfeller av smittede i Norge, så det har muligens en sammenheng med det, sier daglig leder Thore Gaard Olaussen i Respons Analyse.

Det er første undersøkelse av Respons Analyse på frykten for smitte av coronaviruset.

Undersøkelsen er gjennomført mellom 27. februar–2. mars, og det er trukket ut 1000 personer i et representativt utvalg av befolkningen over 18 år.

Til spørsmålet om i hvilken grad man er engstelig for å bli smittet av coronaviruset, svarer de spurte i undersøkelsen følgende:

I svært stor grad: 2 %

I ganske stor grad: 6 %

Hverken stor eller liten grad: 16 %

I ganske liten grad 33 %

I svært liten grad 42 %

Ikke sikker 1 %

FHI: – Dette er gode nyheter

Overlege Siri Helene Hauge ved FHI gleder seg over at få nordmenn er engstelig for å bli smittet av det nye coronaviruset.

– Er det bra at det er liten frykt eller tar vi for lett på det?

– Jeg synes det er bra at fryktnivået ikke er for høyt. Det hjelper oss ikke at folk er redde. Det som hjelper er å ta til seg disse smittevernrådene vi har. Så dette er gode nyheter, sier Hauge til VGTV.

– Så er det noen grupper hvor vi nok finner flere som er redde. En god del helsepersonell er nok engstelige, også har du nok en del eldre og syke som også engster seg, sier Hauge.

Undersøkelsen viser små forskjeller mellom ulike aldersgrupper i befolkningen, men eldre er i tråd med hva Hauge sier noe mer engstelige for å bli smittet av coronaviruset.

I aldersgruppen 60 år eller eldre svarer 10 prosent at de i stor grad er engstelig for å bli smittet av viruset.

I aldersgruppen under 30 år er åtte prosent i stor grad engstelige for å bli smittet, det samme gjelder aldersgruppen 45–59 år.

Seks prosent av aldersgruppen 30–44 år er i stor grad engstelige.

les også FHI: Fraråder reiser til Nord-Italia

Olaussen i Respons Analyse sier til VG at det overrasker han at det ikke er større forskjell mellom yngre og eldre.

– Jeg antok på forhånd var at det var litt flere av de eldre som følte på større engstelse. Det har sammenheng med at de eldre har dårligere immunforsvar i tillegg til sykdommer som kan føre til mer alvorlige utfall, sier Olauusen og fortsetter:

– Men i forhold til gjennomsnittet for de øvrige, yngre gruppene er ikke utslaget særlig nevneverdig. Det er en svak tendens til at de eldre er litt mer engstelige. Dette kan endre seg fort hvis det blir mer dramatisk, men det gjenstår å se.

Saken fortsetter under videoen

– Man kan bli flinke til å vaske hender uten å være redd

Folkehelseinstituttets hovedtips for å beskytte seg mot coronaviruset, er god hoste- og håndhygiene. Dette reduserer risikoen for å få luftveisinfeksjoner – og også coronaviruset.

Alt du må vite: Spørsmål og svar om coronaviruset

Hauge ved FHI sier til VGTV at det vanskelig å si noe om den lave frykte kan føre til at folk tar for lett på rådene om god hoste- og håndhygiene.

– Jeg husker fra 2009 med svineinfluensaen at barnehager ble veldig flinke med å vaske hendene og hadde gode hostevaner. Det er sånne atferdsendringer vi ønsker å få til. Det tror jeg skjedde uten frykt, så jeg tror man kan bli flinke til å vaske hendene uten å være redd, sier Hauge.

Tidligere tirsdag advarte Helsedirektoratet for første gang om at vi må forvente lokal spredning av coronaviruset i befolkningen, med smitte de ikke vet hvor kommer fra.

Helsedirektør Bjørn Guldvog oppfordret folk til å senke skuldrene og være forsiktig med å ringe 113 og legevakten på 116 117.

– Hvis man er syk og trenger helsehjelp skal man selvfølgelig ringe legevakten.

Publisert: 04.03.20 kl. 10:14

Les også

Mer om Coronaviruset

Fra andre aviser