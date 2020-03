FHI: Overvekt av smittede er menn

Det er nå 205 personer som er smittet med coronaviruset i Norge, ifølge VGs oversikt. Om lag 60 prosent av de smittede er menn.

Folkehelseinstituttet (FHI) opplyste mandag kveld at 23 nye personer har fått påvist coronaviruset og økte dermed totalen til 192 tilfeller i landet.

Ifølge VGs kartlegging, som oppdateres fortløpende når kommuner melder om nye tilfeller, er tallet oppe på 205 tilfeller.

Frode Forland, fagdirektør for smittevern hos FHI, opplyser til VG at økningen av antall smittede er en forventet utvikling og at de har kontroll på smitteveiene.

– Ja, så langt har vi god kontroll på alle smittede i Norge, og de fleste føres tilbake til Italia og Østerrike. Noen få kommer fra andre land. Vi har også kjennskap over hvem som er smittet etter de er kommet tilbake til Norge og hvem de har vært i kontakt med, sier Forland.

Minst 55 av de smittede i landet har blitt smittet i Norge, mens minst 134 personer har blitt smittet utenlands, viser tall i en rapport fra FHI.

Videre viser rapporten at gjennomsnittsalderen på de som er smittet med coronaviruset er 44 år, og av de er om lag 40 prosent kvinner og 60 prosent menn.

– Hvordan kan vi tolke dette?

– Det er et bilde vi også har sett i de andre landene, at det er en overvekt av menn. Det er en relativt ung befolkning i Norge som er smittet. Det har vært relativt få alvorlige tilfeller, og de alvorlige tilfellene er blant de eldre og de med underliggende sykdommer, sier Forland.

FHI: Frode Forland, fagdirektør for smittevern hos Folkehelseinstituttet. Foto: Frode Hansen

Tidligere mandag ble ytterligere tre personer med coronasmitte innlagt på ulike sykehus. Én person er lagt inn på Bærum sykehus, én på St. Olavs hospital i Trondheim og én på Oslo universitetssykehus.

Fra før er en person lagt inn på Drammen sykehus Vestre Viken HF.

Forland sier til VG at de fire sykehusinnleggelsene ikke representerer en ny fase i Norge.

– Nei, det kan vi ikke si. Det som dette tyder på er at epidemien har vart lenger i Norge og etter hvert blir litt flere mer syke og trenger sykehusinnleggelser, så dette er en forventet utvikling, sier Forland.

– Er sykehusene forberedt på et hopp i antall innleggelser?

– Ja, det vil jeg si. Sykehusene har arbeidet i flere uker med å være forberedt og ha utstyr på plass, og kunne håndtere dette best mulig klinisk, sier Forland og legger til:

– Vi regner med at flere vil kunne ha behov for intensiv sykehusbehandling, nemlig tilgang på respirator og høyspesialisert hjelp for å kunne puste.

Forland sier det er stor pågang på alle telefonlinjer i Norge for coronaviruset. Han understreker at folk ikke setter seg i køen på fastlegekontoret eller hos legevakten, men fortsetter å ta kontakt på telefon.

– Vi har satt opp en rekke ekstra linjer for å håndtere dette og vi har smittevernvakt kontinuerlig hele døgnet på Folkehelseinstituttet, så vi prøver å ta det vi kan og kommuner gjør det de kan på sine ansvarsområder.

– Opplever du at man klarer å ta imot alle henvendelsene?

– Jeg har ikke full oversikt over hvor mange som eventuelt ikke kommer gjennom, men jeg har hørt om dette fra fastleger. Man må være tålmodig, for de aller fleste er det ikke snakk om alvorlig sykdom og det er snakk om å få en avklaring av sin situasjon, for eventuelt å gå i karantene og eventuelt få en test.

