FHI: 192 smittet med coronavirus

Det er nå registrert 192 personer som er smittet med coronaviruset i Norge.

Oppdatert nå nettopp

Det opplyser Folkehelseinstituttet (FHI) mandag kveld. 23 nye personer har fått påvist viruset det siste døgnet.

Frode Forland, fagdirektør for smittevern hos FHI, opplyser til VG at dette var forventet og at de har kontroll på smitteveiene.

– Ja, så langt har vi bra kontroll på alle smittede i Norge, og de fleste føres tilbake til Italia. Vi har også kjennskap over hvem som er smittet etter de er kommet tilbake til Norge, sier Forland.

Ifølge VGs kartlegging har minst 82 personer tatt med seg smitte fra Italia. Minst 34 personer er smittet i Norge. Så langt er fire smittede personer lagt inn på ulike sykehus rundt om i landet.

Forland opplyser til VG at de har jobbet lenge med å være forberedt og håndtere sykehusinnleggelsene best mulig klinisk.

Tidligere mandag ble ytterligere tre personer med coronasmitte innlagt på ulike sykehus. Én person er lagt inn på Bærum sykehus, én på St. Olavs hospital i Trondheim og én på Oslo universitetssykehus.

Fra før er en person lagt inn på Drammen sykehus Vestre Viken HF.

Er coronaviruset i ferd med å føre oss inn i en ny finanskrise? Det får du svar på i dagens episode av podcasten «Verdens Gang»:

Publisert: 09.03.20 kl. 17:56 Oppdatert: 09.03.20 kl. 18:06

Les også

Mer om Coronaviruset Folkehelseinstituttet

Fra andre aviser