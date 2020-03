HJEMREISE: Nordmenn som er strandet i utlandet, må løse billett selv – så tar regjeringen merkostnadene. Foto: Krister Sørbø, VG

Vil fly coronafaste nordmenn hjem – frem til 31. mars

Regjeringen åpner luftbro for nordmenn på reise, slik at de kan komme seg hjem før coronaviruset stenger grenser og luftrom.

Staten vil dekke de dokumenterte merkostnadene som Widerøe, Norwegian og SAS har ved å opprettholde avganger som ellers ville vært innstilt, eller ved å foreta strengt nødvendige, ekstraordinære flyvninger for å få nordmenn hjem.

– Regjeringen har et sterkt ønske om å bidra til at nordmenn på reise kommer seg trygt hjem til Norge, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) til VG.

5500 henvendelser til UD

De siste tre dagene har Utenriksdepartementets operative senter mottatt over 5500 henvendelser, mange fra fortvilte borgere som er strandet i utlandet.

– Mange nordmenn på reise er havnet i en uforutsigbar situasjon. Luftrom og grenser stenges, smittevernhensyn i mange land gjør inn- og utreise vanskelig. Vinduet for å komme hjem, er i ferd med å lukke seg, sier Søreide.

Statsråden sier at regjeringen har et tett og godt samarbeid med SAS, Widerøe og Norwegian og berømmer flyselskapene for sin gode dugnadsånd.

Løse vanlig billett

– Passasjerer må løse billett til hjemreisen på vanlig måte og finner informasjon på flyselskapenes hjemmesider, opplyser Søreide.

De første flyvningene hjem fra utlandet går onsdag.

– Vi begynner med Spania og Marokko, er vi ser de største ansamlingene av nordmenn på reise. Men vi jobber også med å få på plass fly fra andre destinasjoner, sier utenriksministeren.

Tilbudet står ved lag til 31. mars.

Norwegian har satt opp fly fra Malaga, Alicante og Las Palmas i Spania.

– Vi jobber løpende for å se om vi kan sette opp ekstrafly fra andre steder, sier informasjonsdirektør i Norwegian Lasse Sandaker-Nielsen til NRK.

Trår til for å hjelpe

Kommunikasjonssjef i Widerøe Catharina Sollie opplyser at selskapet ikke flyr til Sør-Europa om vinteren, men setter opp ekstrafly etter regjeringens anmodning.

Hun viser til at flybransjen er blitt rammet hardt av coronavirusutbruddet, og at Widerøe har permittert en stor andel ansatte.

– Både SAS og Norwegian har også kuttet mye, og da får vi trå inn der vi klarer for å hjelpe våre medborgere, sier Catharina Sollie i Widerøe.

– Vi samarbeider tett med andre lands myndigheter, som bidrar til å skaffe landingstillatelser der det egentlig er stengt og sørger for at norske passasjerer kan være i transitt der grensene egentlig er stengt, sier Søreide.

Vet ikke hva det vil koste

Hun vet ikke hva tiltaket vil koste staten eller hvor mange som trenger bistand.

– Veldig mange nordmenn er på reise til enhver tid, men veldig mange har også kommet seg hjem. Dette er et tilbud til dem som egentlig skulle hjem senere, sier utenriksministeren.

Utenriksdepartementet oppfordrer norske borgere på korttidsopphold i utlandet til å reise hjem. Fastboende bør følge råd og veiledning fra lokale myndigheter,

Søreide ber alle reisende til å registrere seg på UDs tjeneste reiseregistrering.no, slik at myndighetene kan sende dem informasjon på SMS.

