Erna Solberg holdt onsdag ettermiddag pressekonferanse om Venstre-lederens avgang. Foto: Fredrik Hagen

Erna Solberg: Trine hadde fortjent bedre

Statsminister Erna Solberg (H) sier at det er leit at Trine Skei Grande nå trekker seg fra regjeringen og går av som Venstre-leder.

– Hun er en dyktig dame med stor initiativkraft, som er brennende opptatt av de sakene hun har jobbet med, sier Solberg på en presseorientering onsdag ettermiddag.

– Hun hadde fortjent bedre, la hun til.

Solberg sier at hun ble informert på mandag om Skei Grande’s beslutning.

I et VG-intervju onsdag avslørte Trine Skei Grande at hun går av som leder i Venstre, selv om partiets valgkomité enstemmig har innstilt henne for to nye år.

- Politikk er brutalt, sa Erna Solberg om prosessen som ledet til Venstre-lederens brå avgang.

Ikke så gøy

– Diskusjoner om hvem som skal lede, kommer alltid til å være det. Vi må alltid være forberedt på at dette er verv vi har på basis av tillit, på basis av hva partiene ønsker - som menneske synes jeg Trine hadde fortjent en mye bedre skjebne, basert på hva hun rett og slett har bidratt med i politikken, la Solberg til.

– Nå valgte hun selv å gjøre dette fordi nå var det kanskje ikke så gøy og så riktig for henne å sitte i denne rollen. Det er klart at du ser de menneskene du jobber med, sa Solberg.

Hun understreket at det krever overskudd å lede et parti og sitte i regjering:

– Hun opplevde at hun ikke hadde det etter diskusjonen innad i hennes parti, sa Erna Solberg.

Skei Grande har overlatt til næringsminister Iselin Nybø å lede Venstres statsråder og koordinere partiets interesser i Solberg-regjeringen.

– Veldig flink statsråd

Nybø (38) er dermed nummer to i regjeringen etter Erna Solberg, og den som vil steppe inn som fungerende statsminister om det blir behov.

– Iselin fungerer fram til ny leder kommer på plass. Det vil hun klare utmerket. Iselin er en veldig flink statsråd, sier Solberg.

Solberg presiserte at Trine Skei Grande fortsetter som statsråd i Kunnskapsdepartementet inntil hun trer ut av regjeringen. Solberg ønsket ikke å svare på når det vil skje.

Men Grande selv har sagt til VG at næringsministeren, Iselin Nybø, vil lede Venstres interne arbeid i regjeringen, allerede fra den interne budsjettkonferansen som starter kommende mandag.

Publisert: 11.03.20 kl. 17:48 Oppdatert: 11.03.20 kl. 18:03

