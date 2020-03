HJEMMEKONTOR: Torstein Tvedt Solberg (Ap) jobber som så mange andre fra hjemmekontor om dagen. Foto: Privat

Ber regjeringen vurdere stengte skoler til over påske

Politikere fra både Ap og Frp ber regjeringen og helsemyndighetene vurdere skolestengning til i hvert fall over påske.

– I lys av at det kun er én uke mellom nåværende stengingsperiode og planlagt påskeferie, så oppfordrer jeg regjeringen til en rask avklaring om skolene skal holde stengt til påske. Slik situasjonen er nå, så virker det mest sannsynlig med en ny periode med stengte skoler – også med bakgrunn i at Sverige nå ser ut til å stenge skoler, sier Torstein Tvedt Solberg til VG.

Han er Arbeiderpartiets utdanningspolitiske talsperson på Stortinget. Tvedt Solberg har vanskelig for å se for seg at norske elever blir hentet tilbake på skolen mandag den 30. mars – for deretter å gå ut i påskeferie i praksis fra fredag 3. april.

Han understreker at det uansett er helsemyndighetenes faglige vurderinger som må veie tyngst. Men sier at det allerede denne uken bør avklares om skolestengingen forlenges eller ikke.

Tvedt Solberg får støtte fra sentralstyremedlem i Frp og formann i Fremskrittspartiets Ungdom, Bjørn-Kristian Svendsrud.

– Fagmyndighetenes vurdering er viktigst. Men av hensyn til forutsigbarhet i smittevernarbeidet og for elever og lærere, så ser jeg ikke helt for meg at skolene bør åpnes igjen før påske, sier Svendsrud til VG.

Han mener det er viktigere å jobbe for å løse utfordringen det er å arrangere eksamener og fagprøver i videregående opplæring og ungdomsskolen – enn å åpne skolene før påske.

Helseminister Bent Høie (H) er ennå ikke klar for å gi noen antydninger om skolene skal holdes stengt utover den datoen som nå gjelder, nemlig 27. mars.

– Vi har ikke tatt stilling til det ennå. Det jobbes med vurderinger av når ulike tiltak kan reduseres. I det arbeidet vil også Kunnskapsdepartementet gi oss sine vurderinger av hva som er viktig og riktig for elevene og skolene. Vi må nå først se effekten av tiltakene, ifølge Høie som legger til overfor VG at foreløpig så står vedtaket fra 12. mars seg om at skolene er stengt ut neste uke.

Et tegn som kan tyde på at regjeringen vurderer lengre stengning av skoler og barnehager, er at det tirsdag ble opplyst at én måned med stengte barnehager og SFO vil koste staten rundt én milliard kroner i kompensert foreldrebetaling.

I samme pressemelding fra Kunnskapsdepartementet heter det:

«Regjeringa har vedteke at alle landets barnehager og skular førebels er stengte grunna korona frå 12. mars til 26. mars. Perioden kan bli forlenga.»

HJEMMEKONTOR: Steffen Handal i Utdanningsforbundet leder 182.000 medlemmer fra et ryddig hjemmekontor i kjellerstua. Foto: Privat

Men hverken leder i Utdanningsforbundet Steffen Handal eller påtroppende leder i Elevorganisasjonen, Kristine Schultz vil si noe om skolene bør stenges lengre enn til neste fredag.

– Det er en avgjørelse som tas av helsemyndighetene og regjeringen. Vi som lærere og barnehagelærere kan ikke uttale oss om smittevernsituasjonen, sier Handal til VG.

Bekymret for noen elever

Han legger til at han er bekymret for elever med spesielle behov og elever med en krevende familiesituasjon i dagene da skoler og barnehager er stengt.

– Jeg er urolig for dem. Jeg tror nok skoler i flere tilfeller bør vurdere om det er elever og barn som kan gis spesiell oppfølging og undervisning på skolene eller plass i barnehage, sier Handal.

Han sier det ikke er vanskelig å se for seg situasjoner med engstelige barn, krevende familieforhold og vilkår for barn som er vanskelig å ha tilsyn med utenfor skole, SFO og barnehage.

– Nå er det viktig å finne et riktig forventningsnivå til hverandre. Vi er fortsatt i en innledende fase. Da må vi be om litt tålmodighet og samarbeid, sier Steffen Handal.

HJEMMEKONTOR: Kristin Schultz er påtroppende leder i Elevorganisasjonen, fotografert på hjemmekontoret sitt i Svolvær i Lofoten. Foto: Privat

Han jobber i likhet med mange andre fra hjemmekontor om dagen. Men føler likevel at han har bra oversikt over sine medlemmer som består av hele 182.000 barnehagelærere, lærere og skoleledere.

Nyvalgt leder Kristin Schultz i Elevorganisasjonen sitter hjemme i Svolvær i Lofoten og vurderer corona-situasjonen for elevene i videregående som hun representerer.

– Det er viktig å ikke sende elever tilbake til skolen før det er helt trygt smittevernmessig. Men jeg har ikke noe grunnlag for å si noe om stengingen av skolene bør forlenges eller ikke, sier Schultz til VG.

HJEMMEKONTOR: Roy Steffensen har byttet ut stortingsdressen med olabukse og Mods-T-skjorte når han er hjemme med femåringen sin. Foto: Privat

Samme holdning har leder Roy Steffensen (Frp) i Stortingets utdanningskomité.

Han har ansvar for å passe og aktivisere sin egen femåring som er hjemme fra barnehagen om dagen.

Men når eget og andres barn bør tilbake i skoler og barnehager, overlater han til epidemi-ekspertisen.

– Min holdning er at vi i dette spørsmålet må stole på helsefaglige råd. Hvis de mener det er riktig å forlenge stengningen av skoler og barnehager, så gjør vi det. Jeg respekterer den beslutningen uansett, sier Steffensen.

PÅ FARTEN: Guri Melby har fått lite fred og ro som ny kunnskapsminister etter at hun ble utnevnt sist fredag – samme dag som skoler og barnehager ble stengt på grunn av corona-epidemien. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Melby: Ha is i magen

Kunnskapsminister Guri Melby (V) vil foreløpig ikke si hverken ja eller nei til om skolene bør stenges til minst over påske.

– Vi er mest opptatt av å sikre at alle elever får best mulig oppfølging i den situasjonen vi er i, og at stengningen av skoler ikke skal gå på bekostning av læringsutbytte eller videre fremdrift i utdanningen, skriver Melby i en e-post til VG.

Hun har også registrert at mange lurer på om eksamen blir gjennomført i 10. klasse og i videregående.

– Men her må vi ha is i magen. Det er viktig at vi balanserer hensynet til raske avklaringer mot det å fatte beslutninger på et godt nok grunnlag.

VG får onsdag opplyst fra Kunnskapsdepartementet at en beslutning om eksamen, ikke blir tatt denne uken som tidligere varslet, men trolig i kommende uke.

– Hvordan ivaretas elever med spesielle behov, spesialundervisning og krevende familie- eller boforhold i perioden da skolene er stengt?

– Vi ser at det er noen barn som får ekstra utfordringer nå. Det er særlig utfordrende tider for flere sårbare grupper: barn og voksne i voldelige nære relasjoner, ensomme, psykisk syke og flere. Disse er det viktig å ta vare på, og vi er opptatt av at de skal få så gode tilbud som mulig. Derfor har vi tett dialog med sektoren og følger nøye med på situasjonen, svarer Melby.

Hun viser til at Helsedirektoratets retningslinjer for stenging av skole og barnehage gjør unntak for barn og unge med særskilte omsorgsbehov.

Publisert: 18.03.20 kl. 10:59

