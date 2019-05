PERFEKT: Dersom høytrykket over De britiske øyene kommer hit, kan vi få knallsol og litt varmere vær på nasjonaldagen. Foto: Pedersen, Terje / NTB scanpix

Langtidsvarsel: Slik blir 17. mai-været

– Håpet er at et høytrykk bygger seg opp over landet i løpet av neste uke, sier meteorolog Roar Inge Hansen. Da kan det bli sol fra sør til nord på nasjonaldagen.

Det er ennå ti dager til den store dagen, men på langtids-værmeldingen til Storm kan de se ut til at det blir knallsol hele dagen. Temperaturene skal bare stige litt mot hva de er nå – og dermed kan det bli et helt perfekt bunadsvær som ikke er for varmt.

– Hvor sikre vi kan være på været så langt frem i tid, kommer an på værsituasjonen. Noen ganger kan vi ikke si noe sikkert om været før dagen før, fordi det er så ustabilt, forklarer meteorolog Hansen.

Men høytrykks-situasjoner, altså når det er godvær, er ofte ganske stabile. Dersom det fortsatt ser ut som at høytrykket kommer mot Skandinavia og Norge til helgen, begynner det å bli rimelig sikkert at vi får godvær på 17. mai, kan meteorologen fortelle.

– Det er nemlig et høytrykk som bygger seg opp ved De britiske øyene nå. Håpet er at det bygger seg opp over landet her i løpet av neste uke. Da kan det bli litt varmere enn det er nå og sol, sier han.

Meteorolog Bjart Eriksen i MetConsult kan også fortelle om lovende prognoser for nasjonaldagen.

– Der det imidlertid er størst sjanse for nedbør er i grensetraktene i Nord-Norge, i indre strøk av Nordland og Troms. De siste prognosene viser at det er mellom 60 og 70 prosent sjanse for nedbør i disse områdene, men det betyr jo ikke at det blir nedbør, sier han.

I Sør-Norge er sjansen for nedbør størst i høytliggende områder og indre strøk.

– Temperaturene ser ut til å bli ganske normale for årstiden å være. Det er altså stor sjanse for oppholdsvær og ikke for lave temperaturer. Vi går nok en ganske grei 17. mai i møte. Det viktigste er jo at det ikke snør og regner, sier Eriksen.

PLASK! 17. mai 2017 så delvis slik ut i Oslo. Da kom det 17,7 millimeter nedbør totalt i hovedstaden. Foto: Løchen, Per / NTB scanpix

2013 hadde varmest nasjonaldag siden år 2000

Det blir altså ingen kjempevarme. Rekordåret for noen større norske byer de siste 20 årene er 2013.

Da var det 22,5 grader i Oslo og 19,5 grader i Bergen. I Trondheim var det 24,7 grader. I Tromsø er rekorden de siste 20 årene i 2010; Da var det 21,3 grader.

De våteste rekordene i Oslo og Bergen var derimot i 2017 med henholdsvis 17,7 og 17,4 millimeter nedbør. Det forteller Roar Inge Hansen i Storm Geo.

– Det pleier jo å være litt variabelt vær på 17. mai. Det har tross alt vær sluddbyger også, så det er temmelig vanlig at det varierer, sier Hansen.

– Våren har ikke riktig sluppet taket, og sommeren har ikke begynt for fullt ennå, sier meteorologen.

Perfekt bunadsvær – eller?

– Dette høres ut som et bra bunadsvær! Det er jo gjerne når det er både opphold og sol, men uten at det er kjempevarmt, forteller Camilla Rossing, som er leder for Institutt for bunad og folkedrakt.

Før i tiden, typisk på 1800-tallet, hadde man gjerne flere ulike stakker etter årstidene, eller kledde seg etter forholdene ved å ha på flere trøyer og jakker dersom det var kaldt, forteller hun.

– I dag er nok de fleste bunadene ganske like. De fleste er lagd av ull. Dersom det skulle bli varmt, er et godt tips å bruke et underskjørt i bomull som holder varmen unna. Man kan også bruke knestrømper istedenfor strømpebukse, sier Rossing.

