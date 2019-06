Tauferje har kantret i Oslo

Redningsetatene er ved Frysjavannet etter melding om at en tauferje har kantret.

Politiet melder at de søker med store styrker og helikopter om det fremdeles er noen i vannet.

– Vi fikk melding klokken 14.25 om at tauferja over Frysjavannet hadde kantret og at det var flere i vannet. Det er et speiderarrangement der. Til nå er 17 personer opp av vannet. Vi har foreløpig ikke fått melding om at noen er skadet, sier operasjonsleder Marianne Heidenstrøm i Oslo politidistrikt til VG.

Like etter melder politiet at 19 personer er gjort rede for. Også 110-sentralen i Oslo er på stedet.

– Vi har fått meldinger om at folk er i vannet. Vi har mange brannbiler på stedet og dykkere i vannet, som søker etter folk. Vi vet per nå ikke hvor mange mennesker som var ombord i båten, sier operasjonsleder for brann- og redningsetaten i Oslo, Hans Erik Tysdal, til VG.

– Meldingen om hendelsen kom via politiet. Vi jobber på stedet sammen med de andre nødetatene.

