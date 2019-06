SYKE: Sønnene Johannes (14) og Jon André (12) og faren Jarle Sture er sengeliggende med omgangssyke, etter sykdomsutbruddet på Askøy der drikkevannet er mistenkt å være smittekilden. Foto: Mamma

Hele familien har omgangssyke: – Sikre på at drikkevannet er smittekilden

Jarle Sture (42) har aldri følt seg så elendig. Hele familien på fire har ligget med omgangssyke.

Sven A Buggeland

Jarle Sture var på fotballtrening med yngstesønnen Jon André (12) på Askøy tirsdag, da han plutselig fikk kraftige kuldegysninger.

– Da jeg kom hjem, skalv jeg så voldsomt at tennene klapret i munnen. Jeg trodde nesten jeg hadde fått hjerteinfarkt, sier Jarle Sture (42).

Natten gjennom lå han og vred seg, vekselvis kald og varm. Siden onsdag har han vært sengeliggende.

– Natt til torsdag kom magesjauen. Jeg har gått i skytteltrafikk til og fra dass. Siden tirsdag har jeg tatt av fem kilo – gått ned fra 91 til 86 kilo, sier 42-åringen.

I dag har han fått i seg noen salte kjeks og litt cola, men kjenner at magen ikke fungerer.

Kona Jaybelline (39) har også vært dårlig, men er i det minste på beina. Sønnen Johannes (14) har kastet opp og vært dårlig i magen, og er på bedringens vei.

Yngstegutten lå til sengs med faren i går.

MANGE SYKE: Mange personer i kommunen er blitt smittet, og mistanken om smitten er rettet mot det lokale vannverket. Foto: Bringedal, Terje/VG

– Jeg fikk vondt i magen midt i timen og kom meg hjem, forteller Jon André Sturle (12), som er sjetteklassing på Kleppe skole.

En rekke personer er blitt syke i Askøy denne uken. Torsdag kveld sendte kommunen ut varsel om at drikkevannet må kokes. Fredag ble det påvist E.coli i et fjellbasseng i Øvre Kleppe i Askøy.

Fredag ettermiddag bekreftet Haukeland sykehus at det er påvist campylobacter-bakterier hos flere av pasientene som har vært innlagt der.

En medelev forlot klasserommet like før ham. 70 elever ved skolen skal være rammet av omgangssyke.

Familien bor på Krokås ved Kleppestø på Askøy. Vegg i vegg bor Jarles bror og hans familie. Broren er også syk.

– Jeg er helt slått ut, sier Marius Schau Sture (37).

Han ble dårlig onsdag morgen, etter at han hadde fulgt datteren i barnehagen.

SYK: Marius Schau Sture (37) har mistet seks kilo på to dager, som følge av voldsom magesjau. Foto: Privat

– Jeg har akutt diaré, leddsmerter, vondt i hodet og ekstreme magesmerter. Jeg har gått ned seks kilo på to dager, sier 37-åringen.

Feberen har vært høy, men i dag er han feberfri. Han har aldri opplevd verre.

– Jeg er kvalm og slakk, føler meg ekkel og får ikke i meg mat. Jeg unner ingen å være så syk, sier Marius Schau Sture.

Mor til Jarle og Marius, Solfrid Sture (64) er kritisk til at Askøy kommune først på torsdag varslet befolkningen og anbefalte alle å koke drikkevannet.

– Vi er helt sikre på at det er drikkevannet som er smittekilden, for mange andre rundt her er syke og har det på samme måte, sier Solfrid Sture.

