KAN VÆRE ÅRSAKEN: E. coli i drikkevannskilder er først og fremst en markør på at drikkevannet kan være forurenset. Campylobacter er en bakterie som ofte finnes sammen med E. coli. Den har nå blitt påvist hos personer som har drukket vannet i Askøy. Foto: Science Photo Library

Fortsatt smittefare: Slik kan vannbakterien smitte mellom mennesker

Bakterien som er påvist hos personer som har drukket det forurensede vannet i Askøy, kan også smitte mellom mennesker. Her er symptomene du må være oppmerksom på.

Oppdatert nå nettopp







Fredag formiddag ble det kjent at tarmbakterien E. coli er funnet i et fjellbasseng tilknyttet drikkevannsanlegget i Askøy kommune. Senere samme dag meldte Haukeland universitetssykehus at det er Campylobacter-bakterier som er påvist hos innlagte fra Askøy.

Denne bakterien kan smitte mellom mennesker, sier seniorforsker ved Seksjon for mattrygghet ved Veterinærinstituttet, Live L. Nesse, til VG.

– Det som er viktig er at når man blir smittet av Campylobacter-bakterier, er man selv også smittefarlig. Bakteriene formerer seg, og de kan skilles ut med avføringen i opptil fem dager etter at symptomene er borte, sier Nesse.

les også Kilder til VG: Styrket mistanke om at død ettåring fikk i seg forurenset vann

– God personlig hygiene er viktig

Hun forklarer at bakteriene smitter fra tarm til munn, og at en syk derfor kan smitte andre dersom vedkommende har dårlig håndhygiene. På sine nettsider skriver Folkehelseinstituttet (FHI) at «i sjeldne tilfeller kan bakterien smitte fra person til person gjennom dårlig håndhygiene».

De skriver videre: «God personlig hygiene er viktig for ikke å smitte andre. Dette vil først og fremst si grundig håndvask i forbindelse med toalettbesøk og tilberedning av mat».

For de fleste er ikke Campylobacter-bakterien farlig, sier konstituert seksjonsoverlege ved Infeksjonsmedisinsk seksjon på Haukeland universitetssykehus, Trond Bruun, til VG.

– De fleste som blir rammet blir ikke alvorlig syke, og bare noen få trenger innleggelse på sykehus – ofte fordi de blir uttørket.

Les mer om Campylobacter-bakterien her.

E. coli og Campylobacter E.coli er et fellesnavn på en gruppe bakterier i tarmsystemet til mennesker og dyr. Bakteriene er viktig for fordøyelsesprosessen, og bidrar til at farlige bakterier ikke får formere seg i tarmen.

E. coli i drikkevannskilder er først og fremst en markør på at drikkevannet kan være forurenset. Campylobacter er en bakterie som ofte finnes sammen med E. coli.

Campylobacter er den vanligste bakterielle årsaken til diarésykdom som registreres i Norge, ifølge Folkehelseinstituttet (FHI). I Norge er bakterien vanlig i tarmen hos en lang rekke pattedyr og fugler, både viltlevende dyr og husdyr. Kilde: Norsk Helseinformatikk, FHI, overlege Trond Bruun Vis mer vg-expand-down

Alle som er dårlige bør kontakte lege

Nærmere 100 barneskoleelever har vært syke fredag, melder rektorer ved skoler på Askøy til VG. Rektor Hilde Sundve Jordheim, ved Kleppe barneskole i Askøy, sier at dette håndteres som en krisesituasjon.

– Vi har sendt ut melding til foreldre i dag for håndtering av håndhygiene og smittevern, sa Jordheim til VG fredag.

GÅR FORT: En flaske som den Elin Christiansen (56) fyller opp her blir fort brukt opp når man ikke kan drikke springvann. Foto: Terje Bringedal Foto: Bringedal, Terje

Fungerende smittevernlege i kommunen, Thomas Hetland, oppfordrer alle som er dårlige, og har dårlig allmenntilstand til å kontakte legevakten.

les også Askøyværinger reagerer på manglende varsling: – Hårreisende

Symptomer på at du er smittet

Symptomer på campylobacteriose kan, ifølge FHI, være:

Moderat feber og allmennsymptomer.

Diaré, ofte med blod og slim.

Magesmerter.

Cirka 20 prosent vil ha symptomer ut over én uke.

Kan i sjeldne tilfeller gi leddbetennelse (reaktiv artritt) og lammelser (Guillain-Barrés sykdom).

Publisert: 08.06.19 kl. 08:20 Oppdatert: 08.06.19 kl. 08:32