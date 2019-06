Foto: Vidar Langeland / Bergen Kommune

Byråd lever med voldsalarm etter bompengebråk

Byutviklingsråd Anna Elisa Tryti (Ap) forteller til NRK at hun har funnet kulehull i stuevinduet etter en bompengedemonstrasjon i Bergen for to år siden.

Nå er hun redd for å gå alene på gaten.

Tryti forteller til NRK at truslene begynte etter at hun snakket med bompenge-demonstranter utenfor bystyresalen i Bergen torsdag 26.april 2017.

I ettertid har hun blant annet funnet det som ser ut som et kulehull i stuevinduet, sier hun til NRK.

Demonstrantene var til stede i forbindelse med diskusjon om økte bompengesatser og innfør av en ytre bomring i byen. Etter at møtet i bystyresalen var ferdig, gikk byutviklingsråden ut og snakket med demonstrantene.

Der ble hun møtt med buing og skjellsord, forteller hun til NRK.

Da hun kom hjem fant hun et anonymt brev, som var stukket inn gjennom brevsprekken.

«Vil iverksette trakassering»

I brevet ble hun skjelt ut på grunn av bompengekostnader og utbyggingen av bybanen til Fyllingsdalen.

Videre hadde avsenderen skrevet at de ville iverksette trakassering av henne, skriver NRK.

Avsenderen lister opp utskjelling, plaging i eget hjem, hærverk, identitetstyveri og seksuell sjikanering som metoder for å trakassere byråden.

– Jeg oppfattet disse truslene som svært alvorlige, og det har vært en stor belastning for meg og hele familien min nå i to år. Jeg lever med voldsalarm, politiet patruljerer jevnlig utenfor huset mitt og jeg går ikke alene i byen på kveldstid, sier Tryti til NRK.

Byrådsleder Harald Schjelderup har holdt pressekonferanse om truslene, men det er først i dag at det ble kjent hvilken byråd saken gjaldt.

Politiet sier til NRK at de tar selvkritikk for ikke å ha opprettet undersøkelsessak, og at de vil vurdere å se på kulehull-episoden på nytt.

Publisert: 04.06.19 kl. 15:22 Oppdatert: 04.06.19 kl. 15:37