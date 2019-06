TILFELDIG OFFER: Filippinske Lehnon Dominguez ble angrepet av en mann med kniv på vei til jobb tirsdag. Foto: Privat

Ble knivstukket i Oslo: – Jeg trodde jeg skulle dø

Lehnon Dominguez ble tilfeldig offer for knivstikking da han var på vei til jobb på Grünerløkka i Oslo tirsdag.

Tirsdag morgen ble Lehnon Dominguez angrepet av en mann med kniv og stukket.

– Alt skjedde så fort. Jeg er takknemlig for at jeg overlevde og at ingen andre ble skadet, sier 37-åringen til VG.

Det var NRK som først omtalte saken.

Dominguez var på vei til jobb på Grünerløkka i Oslo da han så mannen komme mot ham og kollegaen hans.

– Jeg tok tak i kollegaen min og dyttet han til den andre siden, men da kom han mot meg. Han dyttet meg i bakken og satte seg over meg. Så stakk han meg i ryggen.

KNIVSTUKKET: Lehnon Dominguez ble knivstukket på Grünerløkka i Oslo tirsdag. Foto: Privat

Uten for livstruende skader

Dominguez klarte å komme seg unna, men mannen fulgte etter og klarte å ta han igjen ved Ankerbrua.

– Han dyttet meg i bakken igjen. Jeg var litt redd. Jeg trodde jeg skulle dø.

Men mannen ble skremt da noen ropte mot dem, og Dominguez kom seg unna. Kort tid etter kom politiet og mannen ble arrestert.

Dominguez er utenfor livstruende skader, men punkterte en lunge.

– Jeg vil takk for all hjelpen jeg har fått. Både av politiet og ambulanse personellet på stedet og for hjelpen jeg har fått på sykehuset.

Siktet for drapsforsøk

En russisk mann i 30-årene ble pågrepet kort tid etter angrepet. Politiet betegner truslene og knivstikkingen som en «veldig alvorlig hendelse». Mannen er siktet for drapsforsøk.

Politiet kjenner til at tre andre ble truet og disse forholdene blir anmeldt.

Siktede er kjent av politiet fra tidligere. I 2018 ble han dømt for vold etter at han i ruset tilstand tok seg inn på en byggeplass og angrep arbeiderne på stedet. Han er også dømt for vold mot politiet.

Publisert: 05.06.19 kl. 15:38 Oppdatert: 05.06.19 kl. 16:11