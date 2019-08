TRENGER TID: Politidirektøren, Benedicte Bjørnland, sier at Støre og Aps ledelse aldri tok kontakt med henne før partiet trakk støtten til politireformen. Foto: Jørgen Braastad, VG

Politidirektøren slår hardt tilbake mot Støres politi-kritikk

Politidirektør Benedicte Bjørnland hørte ingenting fra Ap-leder Jonas Gahr Støre før han trakk partiets støtte til politireformen før helgen. Nå svarer hun på Aps kritikk av reformen, og ber om mer tid til å levere.

– Jeg hadde håpet at Arbeiderpartiet med deres ledelse hadde tatt kontakt med meg før de bestemte seg for å trekke støtten til politireformen, og jeg synes det er litt underlig at de ikke søkte kunnskap i Politidirektoratet først, sier Bjørnland til VG.

– Da kunne vi fortalt dem hvor langt vi har kommet, hva vi jobber med og hva som er fremtidsbildet. Det handler om å møte morgendagens utfordringer, sier politidirektøren.

Det var i et intervju med VG lørdag at Støre varslet Ap at ikke lenger støtter politireformen, som partiet støttet i 2015 i et forlik med Høyre, Frp og KrF.

Ap: Gikk i feil retning

Støre sa at regjeringen hadde utviklet politiet i feil retning, og at forbedringer som Ap har etterlyst, ikke har kommet på plass. Han etterlyste mer kapasitet på etterforskning, og påpekte store mangler i det forebyggende arbeidet.

– Jeg registrerte at Støre hadde vært på Jevnaker og snakket med noen på Hønefoss. Jeg hadde håpet at han hadde kommet til meg også før de bestemte seg, sier Bjørnland.

TRAKK STØTTEN: Ap-leder Jonas Gahr Støre møtte forrige uke politimann og ordførerkandidat i Jevnaker Morten Lafton (i grønn skjorte), og kollegene Verner Svendsen og Karoline Moe som har Hønefoss som tjenestested. Foto: Trond Solberg, VG

Tung statlig reform

VG møtte politidirektøren onsdag formiddag i Arendal, etter en debatt om cybersikkerhet hos Telenor.

Senere onsdag skal hun diskutere politireformen på et arrangement med Politiets Fellesforbund, sammen med blant andre justisminister Jøran Kallmyr (Frp) og lederen i Stortingets justiskomité, Lene Vågslid (Ap).

– Hvordan reagerer du på Støres kritikk av politireformen?

– Det jeg kjenner igjen, er at alt ikke er på plass. Det siste politidistriktet satte strøm på sin nye operasjonssentral for et år siden. Dette er en omfattende og tung statlig reform. Det kommer til å ta tid, det vet man blant annet fra NAV-reformen.

433 fornærmede i en sak

Bjørnland viser til at bildet som politiet står overfor, også har endret seg og at det har konsekvenser for politiet:

– Vi håndterer nå kriminalitet som ikke fantes for noen år tilbake, sier hun.

– Vi bruker 34 prosent av vår kapasitet på etterforskning til 2,9 prosent av alle sakene. Dette er veldig alvorlige saker som ingen ønsker at vi skal legge bort.

Politidirektøren trekker fram et konkret eksempel fra Øst politidistrikt, hvor en mann ble dømt til 16 års fengsel i Nedre Romerike tingrett før sommeren:

– De håndterer en sak med 433 fornærmede gutter og en gjerningsperson som har sittet hjemme og fått unge gutter til å gjøre seksuelle handlinger med seg selv. Det er 433 enkeltindivider som skal tas på alvor, og det er datainnsamling som skal gjennomgås. Den saken kan vi ikke legge vekk. Vi kan heller ikke legge vekk de som organiserer livestreaming med barn fra Asia, sier hun.

I ARENDAL: Sjef i Cyberforsvaret Inge Kampenes, politidirektør Benedicte Bjørnland og sikkerhetsdirektør i Telenor, Heidi Tangen Nilsen. Foto: Jørgen Braastad, VG

Forstår frustrasjon

Bjørnland legger til at det nå gjelder å ha is i magen og forstå at politifolk som har fått nytt arbeidssted, ny måte å jobbe på og med nye verktøy, kan føle frustrasjon.

– Er det blitt lettere for politiet å sette på blålyset enn å drive forebyggende arbeid?

– Jeg lytter til den kritikken. Men politireformen kom etter 22. juli. Den fikk sin form etter det nasjonale traumet, og det var et tydelig signal fra den forrige regjeringen og den nåværende, at beredskapen i politiet skulle bli bedre. Det har vi lyttet til, og det har noen følger. Vi er ikke i mål ennå. Men jeg har grunn til å tro at når vi har litt mer folk på plass, skal det forebyggende arbeidet få sin form, sier Bjørnland.

– Kommer arbeidet med kultur og ledelse, som Støre etterlyser, helt til slutt når alt er på plass?

– Nei, jeg håper ikke det. Jeg jobber med ledelse hver eneste dag og jeg tror det gjelder alle ledere i politiet. Det er ledernes lodd å gå foran og ha tro på dette, sier politidirektøren.

