ULOVLIG: Utenlandske sesongarbeidere blir innkvartert i dårlige campingvogner, uten kjøkken og toalett, viser tilsyn hos bær- og grønnsaksprodusenter på Østlandet. Foto: Arbeidstilsynet

Arbeidstilsynet: Utenlandske sesongarbeidere mer utsatt for lovbrudd

Mange utenlandske bærplukkere bor trangt i falleferdige campingvogner, må lage mat under presenninger og jobber til dels svært lange dager, ifølge Arbeidstilsynet.

Nå nettopp

Kopier lenke

Del på Facebook

Del med e-post

Det angivelige marerittet til de polske gjestearbeiderne i Sogn og Fjordane, som ledet til at arbeidsgiveren er siktet for menneskehandel, er langt fra enestående.

– Utenlandske arbeidstagere er mer sårbare og mer utsatt for lovbrudd som gjelder arbeidsavtaler, minstelønnsbestemmelser og krav til innkvartering, sier direktør Trude Vollheim i Arbeidstilsynet.

I sommer har Arbeidstilsynet, skatteetaten og politiet vært på flere tilsyn hos bønder som produserer bær og grønnsaker i Akershus og Østfold, Vestfold og Telemark.

les også Annethvert tilsyn i landbruket: Arbeiderne får ikke minstelønn

UHYGIENISK: Utenlandske sesongarbeidere ble henvist til å lage mat i en kjeller, avdekket en kontroll hos bønder i Vestfold i fjor. Foto: Arbeidstilsynet

Ikke bare lønnen og arbeidstiden til utenlandske sesongarbeidere er kontrollert, men også deres arbeidskontrakter, innkvartering og sanitære forhold.

– Arbeidsforhold langt under standard

– Mange bønder tilbyr gode arbeidsforhold til sine sesongarbeidere. Men vi ser dessverre at noen har forhold som er langt under den standarden vi skal ha i norsk arbeidsliv, sier Vollheim.

Hun sier at produsenter av bær og grønnsaker må følge opp at deres ansatte får lønn, arbeidsforhold og innkvartering som er i tråd med kravene som gjelder i Norge.

LOVBRUDD: Politi og arbeidstilsyn fant flere eksempler på ulovlig innkvartering av utenlandske sesongarbeidere, da bær- og grønnsaksprodusenter på Østlandet ble kontrollert i sommer. Foto: Arbeidstilsynet

Hun trekker frem eksempler på uakseptable forhold som er avdekket i sommer:

Mange innkvarteres i dårlige campingvogner.

De har ikke toalett i nærheten.

Mange bor trangt, de er mange arbeidstagere i små vogner eller brakker.

Arbeidstilsynet har sett mange eksempler på at kjøkkenet er under en presenning.

Brannsikkerheten er for dårlig, mange av brakkene og campingvognene mangler røykvarsler og brannslukningsapparat.

Det er mugg og råte i brakkene.

Det er liten kontroll med arbeidstiden og det jobbes til dels svært lange dager.

les også Julia (19): – Han ba oss pugge innholdet i arbeidsavtalen

Direktør Trude Vollheim i Arbeidstilsynet. Foto: Oterholm, Gard Håkon

Arbeidstilsynet og de andre kontrolletatene gjorde lignende tilsyn sommeren 2018, og har sendt varsel om overtredelsesgebyr til fem produsenter som ble kontrollert i fjor.

Gebyrene er i størrelsesorden 35.000 kroner til 200.000 kroner og gjelder alvorlige lovbrudd knyttet til arbeidstid, arbeidsavtaler, minstelønn og innkvartering.

– Tips oss om uverdige og ulovlige forhold

– Funnene vi har gjort på flere av tilsynene i 2018 og 2019 er nedslående, men dessverre ikke overraskende. Landbruket er en næring vi prioriterer, sier sjefen for Arbeidstilsynet.

Vollheim påpeker at landbruket har store utfordringer, som følge av at arbeidet er svært væravhengig og fordi bøndene ofte har mange ansatte i et kort tidsrom:

– Derfor fortsetter vi å følge næringen tett fremover. Vi oppfordrer folk til å tipse oss ved mistanke om at utenlandske sesongarbeidere blir utsatt for uverdige og ulovlige forhold.

Publisert: 22.08.19 kl. 15:32

Kopier lenke

Del på Facebook

Del med e-post