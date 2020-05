FLERE TILTAK: Regjeringen vil presentere fase tre av den økonomiske krisepakken fredag. Foto: Heiko Junge, NTB Scanpix

Slik blir regjeringens tredje krisepakke

Regjeringen har varslet at de vil presentere fase tre med økonomiske tiltak i coronakrisen fredag. Dette er tiltakene som allerede er kjent.

Oppdatert nå nettopp

Den første fasen innebar akutte smitteverntiltak for å slå ned viruset og den andre fasen dreide seg i stor grad om tiltak for bedrifter som har mistet store deler av inntekten.

Regjeringen har tidligere varslet at de i den tredje fasen vil sette inn tiltak for å bidra til at de som nå er blitt permittert eller arbeidsledige, raskt skal komme tilbake i jobb og bidra til å styrke aktiviteten i økonomien.

– Vi vil se på hvordan vi generelt kan bidra til å styrke aktiviteten i økonomien, sa Erna Solberg på en pressekonferanse.

Strategien og tiltakene blir presenetert i fem faser:

Tiltak for å få folk tilbake i jobb. Tiltak fo rå sikre flere bein å stå på. Tiltak for å skape grønn fremtid. Tiltak for å gjennomføre Utdanningsløftet 2020. Tiltak for å inkludere flere.

les også Støre om ny krisepakke: Vil satse store penger for å hindre stor ledighet

Disse tiltakene mener regjeringen vil få folk tilbake i jobb:

Lønnsstøtte for bedrifter som tar egne permitterte tilbake.

Tiltak for å holde aktiviteten oppe i byggebransjen.

Endringer i permitteringsregler fra 1. september.

Endringer i omsrogspengeordningen fra 1. juli.

Tiltak for kultur og idrett (1,6 millarder).

Tilskuddsordning for reiselivet (250 millioner).

Tiltak rettet mot sesongbedrifter (250 millioner).

Tiltak rettet mot verftnæringen (120 millioner).

Ytterligere tiltak:

Fylkeskommunene får ytterligere 600 millioner kroner i kompensasjon for tapte billettinntekter.

En milliard til flyruter over hele landet

Regjeringen vil senere offentliggjøre detaljene i fase tre, men flere av tiltakene er kjent allerede før pressekonferansen.

Kontanttilskudd til bedrifter

Torsdag skrev finansdepartementet i pressemelding at regjeringen foreslår en ny og midlertidig lønnsstøtteordning til bedrifter for å ta permitterte ansatte tilbake i jobb.

Forslaget innebærer at bedrifter skal få et kontanttilskudd per ansatt som tas tilbake fra permittering. Dette skal gjøres for at ansatte skal komme raskere tilbake i jobb.

– Noe av det viktigste vi kan gjøre nå, er å få ned køen av arbeidsledige og permitterte. Å komme raskt tilbake i jobb betyr mye for den det gjelder og er avgjørende for norsk økonomi fremover, sier finansminister Jan Tore Sanner (H) i pressemeldingen.

les også Raja roses for ny krisepakke: Gir én milliard til idrett og frivillighet

Viderefører kontantstøtten

Statsminister Erna Solberg meldte i på Politisk Kvarter på NRK torsdag at kontantstøtten til bedrifter videreføres ut august.

– Det er fortsatt mange bedrifter som er i en usikker situasjon, spesielt reiselivet, sa hun.

Penger til utdanning

Regjeringen vil gi nærmere 850 millioner kroner til lærlingplasser og videregående utdanning under coronakrisen.

– I en tid der veldig mange står uten jobb, må vi bruke tiden på at de kan stille sterkere i arbeidslivet etterpå, sier statsminister Erna Solberg.

Forlenger garantiordningen for flyselskaper

Regjeringen vil gjøre endringer i lånegarantiordningen for luftfart for å bedre tilpasse den til selskapene. Ordningen forlenges fra 30. juni til 31. oktober.

– Vi tilpasser oss markedssituasjonen for luftfarten, som nå står i en mer langvarig og alvorlig situasjon enn da ordningen opprinnelig ble vedtatt i mars. Regjeringen vil bidra til at norsk luftfart opprettholdes gjennom en økonomisk svært krevende periode, sa næringsminister Iselin Nybø (V) fredag.

les også Kritisk for feriepenger etter turiststopp: – Over halvparten i fare for å gå konkurs

Grønn krisepakke

Regjeringen vil bruke 3,6 milliarder på en grønn krisepakke, skrev NRK fredag formiddag. Pengene skal blant annet bidra til teknologiutvikling i industrien.

– Dette er en tung pakke som bidrar til en rekke grønne jobber og omstilling av norsk økonomi, sa klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V) til NRK.

Solberg-regjeringen har ikke flertall i Stortinget, og må derfor forhandle med opposisjonen for å få godkjent den grønne pakken.

Publisert: 29.05.20 kl. 11:34 Oppdatert: 29.05.20 kl. 12:13

Fra andre aviser