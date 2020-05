Regjeringen bruker 27 milliarder kroner - får hard kritikk

Regjeringen bruker 27 milliarder kroner på ny coronakrisepakke, som inneholder en rekke tiltak. Men den politiske opposisjonen kommer med hard kritikk av krisepakken.

Regjeringen bruker ifølge finansminister Jan Tore Sanner 27 milliarder kroner på ny coronakrisepakke. Det opplyser Sanner på pressekonferansen.

– Norges vei ut av krisen handler ikke om å bruke mest mulig penger, men å iverksette de riktige tiltakene slik at flere kan komme tilbake i jobb og bedriftene kan satse, sier Sanner.

Samtidig viser flere av partiene nå sin sterke misnøye med regjeringens nye pakke. Partiene Ap, Sv, Frp, MDG, Sp og Rødt reagerer alle med sterk misnøye.

Milliardsvikt

Sanner forteller om en budsjettsvekkelse på 243 milliarder kroner siden i høst. Ifølge regjeringen ligger det an til et samlet oljekorrigert budsjettunderskudd på 485 milliarder kroner i 2020.

– Vi vet ennå ikke hvor hardt lave oljepriser og svekket verdensøkonomi vil ramme oss på sikt. Men vi følger godt med og vil tilpasse den økonomiske politikken og komme med nye tiltak dersom det er nødvendig, sier Sanner på pressekonferansen.

Den første fasen i corona-krisen innebar akutte smitteverntiltak for å slå ned viruset og den andre fasen dreide seg i stor grad om tiltak for bedrifter som har mistet store deler av inntekten.

Regjeringen har tidligere varslet at de i den tredje fasen vil sette inn tiltak for å bidra til at de som nå er blitt permittert eller arbeidsledige, raskt skal komme tilbake i jobb og bidra til å styrke aktiviteten i økonomien.

– Vi vil se på hvordan vi generelt kan bidra til å styrke aktiviteten i økonomien, sa Erna Solberg på en pressekonferanse.

Strategien og tiltakene blir presentert i fem faser:

Tiltak for å få folk tilbake i jobb. Tiltak for å sikre flere bein å stå på. Tiltak for å skape grønn fremtid. Tiltak for å gjennomføre Utdanningsløftet 2020. Tiltak for å inkludere flere.

– I dag legger vi frem en tiltakspakke som skal få fart på næringslivet igjen. Selv om tallene går riktig vei står vi fortsatt i en situasjon der flere hundre tusen er permitterte og ledige, sier Solberg.

FLERE TILTAK: Regjeringen vil presentere fase tre av den økonomiske krisepakken fredag. Foto: Heiko Junge, NTB Scanpix

Viktigste tiltakene i krisepakken Dette er blant de viktigste tiltakene i den siste krisepakken som regjeringen la fram fredag 29. mai: * Lønnsstøtte for bedrifter som tar egne permitterte ansatte tilbake (4 milliarder kroner) * Tiltak for å holde aktiviteten oppe i byggebransjen (4 milliarder kroner) * 4,8 milliarder kroner til kjøp av medisinsk utstyr *5,2 milliarder kroner til andre nødvendige tiltak, som midler til kommuner og kjøp av flyruter, togruter og kollektivtrafikk i fylkeskommunene. * Grønn omstillingspakke (3,6 milliarder kroner over 3 år) * Kompetansehevende tiltak (1 milliard kroner) * Tiltak for kultur og idrett (1,6 milliarder kroner) * Styrke inkluderingsdugnaden og arbeidet for bedre inkludering (600 millioner kroner) * Tilskuddsordning for reiselivet (250 millioner kroner) * Tiltak rettet mot sesongbedrifter (250 millioner kroner) * Tiltak rettet mot verftsnæringen (120 millioner kroner) * Omstillingstiltak/forskning/innovasjon/teknologiutvikling (800 millioner kroner) * Økt verdsettelsesrabatt for næringskapital i formuesskatten (10 prosentenheter) * Endringer i permitteringsregelverket fra 1. september. Regjeringen foreslår å øke antall dager med lønnsplikt for arbeidsgiver fra to til ti dager for nye permitteringer fra 1. september og avvikle den ekstraordinære lønnskompensasjonsordningen for nye permitterte. * Endringer i omsorgspengeordningen fra 1. juli. Omsorgskvotene nullstilles, og alle foreldre får ny helårskvote for andre halvår. I tillegg skal arbeidsgiver igjen finansiere inntil ti dager i løpet av året. *Utvide kontantstøtteordningen for næringslivet ut august. Dette er tiltakene de mener skal få folk tilbake i jobb: Lønnsstøtte for bedrifter som tar egne permitterte tilbake.

Tiltak for å holde aktiviteten oppe i byggebransjen.

Endringer i permitteringsregler fra 1. september.

Endringer i omsrogspengeordningen fra 1. juli.

Tiltak for kultur og idrett (1,6 millarder).

Tilskuddsordning for reiselivet (250 millioner).

Tiltak rettet mot sesongbedrifter (250 millioner).

Tiltak rettet mot verftnæringen (120 millioner). Vis mer

Noen av tiltakene som ble presentert i dag er blant annet dette:

Fylkeskommunene får ytterligere 600 millioner kroner i kompensasjon for tapte billettinntekter.

En milliard til flyruter over hele landet

Foreslår ytterligere 1 milliard kroner til togselsakpene for å sikre rutetilbud

456 millioner kroner til flykninger og nyankomne innvandrere

Foreslår ytterligere 35 millioner kroner til ferjesamband på rikseveinett

Foreslår 100 millioner kroner til kommersielle buss og båtruter

Kompensasjonsordningen fra Finansdepartementet forlenges og trappes gradvis ned.

Ytterlegare 1 milliard kroner til togselskapa for å sikre rutetilbud

Regjeringa foreslår også å gi 50 millioner kroner for å sette i stand og ta vare på natur- og friluftslivsområde rundt om i landet.

Svært misfornøyde

Men tiltakene fra regjeringen møter sterk kritikk. Flere av partiene i opposisjonen ikke fornøyd med regjeringens pakke for å føre Norge ut av krisen.

– Dette er tafatt, grått og usosialt. Tafatt fordi dette er altfor lite til å bekjempe arbeidsløsheten, grått fordi satsingen på grønn omstilling er minimal og usosial fordi regjeringen vil gi mer skattelette til den økonomiske eliten. Her er regjeringen utilgivelig tiltaksløse, sier partileder Audun Lysbakken til VG.

Han mener regjeringen fortsetter å insistere på å gi mest hjelp til de rikeste og mener de kutter i formueskatten i stedet for å hjelpe flere tilbake i jobb. Lysbakken mener regjeringen verken coronakrisen eller klimakrisen ved pakken.

Finanspolitisk talsperson i Frp, Sylvi Listhaug, er også misfornøyd.

«Dette holder ikke!», sier hun i en pressemelding.

Hun peker på at det blant annet ikke er satt av en krone til vei, men over 450 millioner kroner til integrering som har et budsjett på 9,8 milliarder kroner allerede. Hun mener også satsingen på maritim næring er et mageplask.

Arbeiderpartiet kaller pakken kraftløs og urettferdig.

– Vi må gjøre mer for å få Norge ut av denne krisen. Det regjeringen legger fram, er kraftløst og urettferdig. Regjeringen velger å gi 1,32 milliarder i skattekutt til de rikeste i en krisetid. Dette vil ikke bidra til å få hjulene i gang, sier Ap-leder Jonas Gahr Støre.

KRITISK: Jonas Gahr Støre, her under bioteknologidebatten i Stortinget tidligere denne uken. Foto: Vidar Ruud

– Mageplask

Partileder i MDG, Une Bastholm, kaller regjeringens krisepakke «et mageplask».

– Erna Solberg lovte oss en grønn tiltakspakke for klima, men det som kom var bare lommerusk. Det er som å love femretters middag og så servere en skål kald havregrøt, sier Bastholm.

Regjeringen vil bruke 3,6 milliarder på en grønn krisepakke, skrev NRK fredag formiddag. Pengene skal blant annet bidra til teknologiutvikling i industrien.

Solberg-regjeringen har ikke flertall i Stortinget, og må derfor forhandle med opposisjonen for å få godkjent den grønne pakken.

Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum mener regjeringen glemmer distriktene og at tiltakene i pakken er for svake. Han mener i en pressemelding at regjeringen viser liten vilje til å få opp aktiviteten i norsk økonomi.

Rødt reagerer også sterkt:

– Dette er en krigserklæring mot arbeidsfolk og miljø – ikke en grønn krisepakke for økonomien, men en blå forskjellspakke, sier Marie Sneve, nestleder i Rødt.

– Regjeringa bruker krisen til å presse fram klassisk høyrepolitikk, med kutt i skattene for de rikeste og kutt i utbetalinger for de arbeidsledige. Dette vil gjøre krisen verre for mange.

Regjeringen reduserer også formuesskatten på arbeidende kapital med 1,3 milliarder kroner for å holde hjulene i gang.

Kontanttilskudd til bedrifter

Torsdag skrev finansdepartementet i pressemelding at regjeringen foreslår en ny og midlertidig lønnsstøtteordning til bedrifter for å ta permitterte ansatte tilbake i jobb.

Statsminister Erna Solberg meldte i på Politisk Kvarter på NRK torsdag morgen at kontantstøtten til bedrifter videreføres ut august.

Publisert: 29.05.20 kl. 11:34

