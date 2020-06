fullskjerm FÅ KVADRATMETER: Steinar viser frem cellen hvor han soner dommen sin. – Jeg hører folk klager på to ukers hjemmekontor, se på meg, sier han spøkende.

Coronastengte fengsler: – Vi har vært livredde for å få inn smitte her

EIKSMARKA (VG) Ila fengsel og forvaringsanstalt ble bygget som et kvinnefengsel i 1938. Frykten for å få coronasmitte innenfor murene har ført til lange dager for de innsatte.

– Hvis vi skulle få inn smitte er det vanskelig å se hvordan vi skulle opprettholde skitten og ren sone.

Det sier fengselsbetjent og fagforeningsleder Ragne Oppsahl om forholdene på Ila fengsel og forvaringsanstalt, som har plass til 124 innsatte.

Det er denne uken påvist smitte hos ti ansatte i Kriminalomsorgen og seks innsatte på Bastøy fengsel. Resten av Norges fengsler har ikke registrert smitte.

– Startet som en bombe

I Ila fengsel hvor mange av de innsatte soner lange forvaringsdommer har de forberedt seg på det verste.

– Det startet som en bombe som slo ned i mars. Det ble satt krisestab med raske tiltak. Marerittet har hele tiden vært å få inn smitte her, sier Oppsahl.

Hun sikter til bygningsmassen som er fra før krigen. Opprinnelig ble Ila bygget som et kvinnefengsel i 1938, men når krigen kom til Norge ble det i stedet brukt til å fengsle norske krigsfanger.

Oppsahl beskriver et meget strengt regime hvor de ansatte har holdt seg hjemme i opptil to uker hvis de har hatt symptomer.

BEKYMRET FOR SMITTE: Ragne Oppsahl og Vidar Lindahl jobber begge i Ila fengsel og forvaringsanstalt. De forteller om en helt ny arbeidshverdag etter at coronaviruset kom til Norge. Foto: Terje Bringedal, VG

– Vi har måtte få på plass rutiner for hygiene med alt fra nøkler til avstand. Arbeidsdagen har blitt helt annerledes.

– Vi visste at det var vi som eventuelt kom til å ta med smitte. Vi gikk i fullstendig «lockdown».

Har vært livredde

På Ila stengte de helt ned sammen med resten av Norge i midten av mars. I et par dager fikk ikke engang forsvarere komme på besøk, inntil de hadde en smittevernløsning på plass.

– Vi har vært livredde for å få inn smitte her. Vi har felles toaletter og kjøkken, så smitte ville vært utfordrende.

Ettersom de innsatte ikke lenger kunne få besøk, ble det i all hast bestilt 800 iPader for videosamtaler. Disse har fungert bra, ifølge både de ansatte og de innsatte som VG har snakket med.

Coronaepidemien i fengsler I Norge har innsatte i Bergen fengsel bedt om strafferabatt fordi de har sittet corona-isolert. De mener hvert fengselsdøgn bør teller som 1,5 døgn, slik det er for varetektsfengslede med brev- og besøksforbud.

Coronapandemien har ført til lengre soningskøer. Over 1000 mennesker venter nå på å få sone sin straff.

I USA har coronaviruset spredd seg som ild i tørt gress i landets fengsler. I noen fengsler er over 80 prosent av de innsatte smittet.

I en rekke land er tusenvis av fanger løslatt av frykt for store utbrudd i fengslene. I Nicaragua ble over 2800 innsatte overført til husarrest etter dødsfall i landets fengsler.

I flere land, som Italia og Peru, har det vært store opprør i fengslene fordi de innsatte frykter smitte eller i protest mot de isolerende tiltakene. Kilde: NTB scanpix Vis mer

– Ansatte har kun prioritert jobb den første tiden fordi de var så redde for smitte, sier Oppsahl.

Det som ikke har fungert helt optimalt er skoleløsningen som tilbys i fengselet.

– Vi har hatt «celleskole». Det har vel fungert som det har med hjemmeskole for andre, sier fengselsbetjent Vidar Lindahl.

– Det har vært misnøyde, men de har også vist stor forståelse, sier Oppsahl om de innsatte.

«LOCKDOWN»: De høye murene på Ila fengsel og forvaringsanstalt beskytter ikke de innsatte mot coronaviruset. De ansatte har vært redd for å ta med smitte inn i fengselet. Foto: Terje Bringedal, VG

– Lange dager

Nå for tiden avvikles eksamener. Utover dette er arbeidsplassene i fengselet bortimot helt stengt. Da får de innsatte mer tid til overs.

– Det har vært lange dager. Jeg pleide å være på snekkerverkstedet og skolen, sier innsatte Steinar, som ikke ønsker at vi skal bruke etternavnet hans.

Han er på grunn av alderen og hjerteproblemer flyttet over til en egen avdeling med ekstra smittevern. Her kan de innsatte stelle med plantene i luftegården. Utover dette har de vært prisgitt de aktivitetene som fengselet legger opp til.

– Jeg fikk innvilget min første femtimers permisjon tre dager før det ble stengt ned. Så det har foreløpig ikke blitt noe av den.

Han soner en syv år lang dom for seksuallovbrudd.

– For min del kunne det nok vært mye mindre stengt. Det er klart det har kostnader, sier han.

«Besøk» via iPad

De innsatte har fått doblet luftetiden sin for å kompensere for at mye av treningstilbudet og øvrige aktiviteter har falt bort.

– Det blir lange dager, men når vi kan være ute går det fortere, sier Ole, en annen innsatt på Ila. Også han soner for seksuallovbrudd, en 16 år lang dom.

Han forteller at han har brukt iPaden til å ha kontakt med familien og at dette har fungert.

UTENDØRS: Steinar (t.v.) og Ole (t.h) tilbringer mye tid ute i luftegården til avdelingen hvor innsatte i risikogrupper soner sine dommer. Foto: Terje Bringedal, VG

– Hysteriske

For en innsatt i 30-årene som VG har snakket med har det for det meste gått utover de daglige handleturene og treningen. Han soner en 15 år lang forvaringsdom for seksuelle overgrep mot mindreårige.

– Vi har ikke fått mer innlåsing, sier han om avdelingen han soner på.

Han vil gjerne skryte at fengselstilbudet Fritid, som han sier har funnet på masse aktiviteter for de innsatte.

– De har vært helt enestående til å finne på ting som konkurranser, frisbeegolf og fotball.

De innsatte som soner på samme avdeling har hele tiden hatt lov til å ha kontakt. De har blant annet spilt masse spill.

– Men det er selvfølgelig trist at vi ikke får besøk av familien. Planen min var ett besøk i uken.

Han har vært ute på sykehuset i forbindelse med en behandling han er i gang med. Der har han reagert på at folk er redde.

– Noen er hysteriske. Vi slipper mye av den galskapen her inne.

KLAGER IKKE: Mannen i 30-årene er fornøyd med aktivitetene som de ansatte har blitt tilbudt etter at fengselet gikk inn i «lockdown». Nå er det åpnet for besøk på besøksrommet, hvor det er installert pleksiglass. Foto: Terje Bringedal, VG

Publisert: 12.06.20 kl. 05:22

