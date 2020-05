TRYGT OG TØRT: Hanne Lisbeth Øverli og samboeren har aldri angret på at de bygget det nye huset (i bakgrunnen) på det samme sted som det gamle lå. Flomsikringen fungerer helt som den skal. Foto: JØRN PETTERSEN/VG

Flommen tok gamlehuset – bygget nytt på samme sted: – Nå er vi trygge

KVAM (VG) I mai 2013 mistet Hanne Lisbeth Øverli og samboeren Gjermund Lien huset sitt i storflommen. I desember 2017 flyttet de inn i det nye huset sitt bygget på den samme tomten. Aldri har de følt seg så trygge mot ny flom som nå.

– Det skyldes rett og slett en og ny og solid flomsikring her i Veikledalen, sier Hanne Lisbeth Øverli til VG.

Hun viser rundt i det nybygde huset som stod ferdig like før jul i 2017. Fire og et halvt år etter at de frådende vannmassene raserte det gamle huset.

– Mange har spurt oss hvordan vi kunne finne på å bygge et nytt hus akkurat på det samme stedet. For det første trives vi veldig godt her og det er her vi vil bo. Vi hadde ikke brukt flere millioner på et nytt hus - og så ikke turt å bo der. Vi føler oss veldig heldi. Vi bor i et nytt hus og med et sikret elveløp utenfor. Det kunne vært mye værre, sier Øverli.

Kvam var i mange år ett av de mest flomutsatte områdene i Gudbrandsdalen. Ikke bare etter flommen i 2013, men også storflommen to år tidligere.

Denne uken varslet samferdselsminister Knut Arild Hareide at det kan bli en krevende flom-vår. Årsaken er de enorme snømengdene som har falt i fjellet i vinter. 2020 er så langt det mest snørike året siden 1958.

NVE har nedskalert prognosen for flom de nærmeste dagene, men det er fortsatt usikkert hvordan situasjonen vil bli denne våren.

2013: Slik så det ut da storflommen rev med seg halvparten av det gamle huset til Hanne Lisbeth Øverli og samboeren Gjermund Lie. Fire og et halvt år senere kunne de flytte inn i det nybygde huset sitt på akkurat samme sted. Foto: Kristian Helgesen

Øverli har bodd mesteparten av livet i Kvam og stortrives i bygda som ligger mellom Vinstra og Otta.

– Men jeg er helt sikker på at vi hadde ikke fått byggetillatelse hvis det ikke hadde vært for flomsikringen som kostet 140 millioner kroner å få på plass, fortsetter Øverli.

Hun forteller at det var mange som ble rammet hardere enn dem. Noen opplevde at huset deres ble totalskadd både i flommen i 2011 og i 2013.

– Vi var heldige i 2011. Da var det bare postkassa som ble tatt av vannmassene. I 2013 derimot var det bare postkassa som stod igjen. I 2011 var vi nok mer spente på hvordan det hadde gått og hvor hardt vi var rammet. I 2013 skjønte vi fort at dette var ille og vannmassene sluttet jo aldri å komme heller. Vi kom jo ikke opp til huset for å se hvordan det var gått før langt ut på dagen etter, sier Øverli.

2018: En ny storflom rammet Gudbrandsdalen - men ikke Kvam. Omfattende flomsikring til 140 millioner kroner fungerte helt som det skulle - og den nye huset til Hanne Lisbeth Øverli og samboeren Gjermund Lien lå trygt og tørt på samme sted som det gamle. Foto: Geir Olsen

Da de endelig fikk se hjemmet sitt - eller det som var igjen av det - var halve huset ødedlagt og mesteparten av det Øverli og samboeren Gjermund Lien hadde av eiendeler og verdier var vasket bort av strie vannmasser.

– Ja, det var ille. Men det var tross alt bare ting, og det var noe vi lærte av flommen og de skadene. Ting er ikke så viktige for oss lenger og vi trenger ikke ha så mange ting heller. Men det jeg virkelig er glad for er at vi reddet bunaden min, sier Hanne Lisbeth Øverli.

Den dramatiske flommen i 2013 ble også begynnelsen på en rotløs tilværelse hvor de først bodde på fjellet en periode før de fikk leid et hus i bygda.

TRIVES: Hanne Lisbeth Øverli trives godt med Veikleåa som nærmeste nabo. Foto: JØRN PETTERSEN/VG

– Klart vi var frusterte i perioder, men vi var egentlig aldri ordentlig inne på tanken å skulle bygge et annet sted enn akkurat her. I hvertfall ikke så lenge vi hadde en mulighet til det. Vi har aldri angret på at vi ventet til vi kunne flytte tilbake hit, sier Øverli.

Men om hun har satt seg godt inn i hva som skal til for at familien skal kunne bo trygt på i nytt hus på gamle tomta, har hun også gjort seg andre nyttige erfaringer.

– Vi lærte mer om forsikring enn flomsikring i tiden etterpå. Det tok mye tid og det var mange utfordringer knyttet til det før vi kom i havn på en ordentlig måte, sier Øverli.

FLOMBOK: Hanne Lisbeth Øverli blar i en lokal bok med bilder fraflommen i 2013 hvor hun og samboeren mistet huset sitt og alt de eide: - Jeg er blitt mye mindre opptatt av ting, sier hun til VG. Foto: JØRN PETTERSEN/VG

Ifølge NVE er Kvam nå flomsikret for 140 millioner kroner. Ved en ny flom vil bunnlastsperre Fagervold holde tilbake opptil 100 000 kubikkmeter med jord, grus og steinmasser.

Kvam sentrum er nå sikret på nivå med en 200-års flom. Bunnlastsperre Fagervold er unik i Norge fordi den er så stor. Den vil sikre 160 boliger, Dovrebanen, veier og annen infrastruktur. Det er første gang et så stort anlegg av denne typen er bygget i Norge, skriver NVE på sine hjemmesider.

Publisert: 30.05.20 kl. 17:00

