NEKTER: Politiet mener Tom Hagen (70) har en rolle i Lørenskog-saken og har siktet ham for drap eller medvirkning til drap. 70-åringen nekter straffskyld og ble løslatt av Eidsivating lagmannsrett. De slo fast at det ikke foreligger skjellig grunn til å mistenke ham for drap. Foto: Tore Kristiansen

Lørenskog-saken: Tom Hagen-møte hos Kripos avbrutt

Drapssiktede Tom Hagen (70) har avbrutt et møte hos Kripos på grunn av dårlig helse.

For mindre enn 10 minutter siden

Onsdag formiddag ankom den drapssiktede 70-åringen Kripos’ lokaler på Bryn i Oslo. Hagen skulle etter planen gjennomlese det korte avhøret som ble tatt av ham etter pågripelsen 28. april.

– Han er virkelig ikke i form. Han er sterkt preget av det som har skjedd den siste tiden. I samråd med politiet så fant vi det ikke forsvarlig å gjennomføre avhør, sier Hagens forsvarer, advokat Svein Holden, til VG.

Det er foreløpig ikke planlagt noe nytt tidspunkt for gjennomlesing eller nye avhør av Hagen. Holden ønsker ikke å kommentere hva slags oppfølging klienten ellers får.

– Det tar vi ikke i mediene, sier Holden.

Dette var det første møtet mellom Tom Hagen og politiet etter at han ble løslatt for varetekt for en snau måned siden.

Han er siktet for drap eller medvirkning til drap på kona Anne-Elisabeth, som har vært savnet siden 31. oktober 2018. Han nekter for å ha noe å gjøre med konas forsvinning.

Kontaktet «motparten»

Siste fredag sendte Tom Hagen en kodet bitcoin-melding til den påståtte motparten med beskjed om at nå ville betale, viser VGs undersøkelser.

Ifølge VGs opplysninger er det første gang den nå drapssiktede milliardæren sender denne bitcoin-koden til motparten. Det er også første melding på bitcoin-plattformen siden januar 2019.

– Vi ønsker sterkt å komme i kontakt med motparten. Derfor har vi tatt en initiativ overfor dem, som vi håper blir besvart. Politiet har ikke vært involvert i denne prosessen, sa Holden til VG.

Politiet mener at trusselbrevet og kommunikasjonen med den angivelige motparten er en del av et opplegg for å skjule et drap som en økonomisk motivert kidnapping.

Publisert: 03.06.20 kl. 11:27

