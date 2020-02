SPILTE I MOLDE: Babacar Sarr. Foto: Svein Ove Ekornesvåg / NTB scanpix

Trekker voldtektstiltale mot tidligere Molde-spiller etter polititabbe

Tidligere Molde-spiller Babacar Sarr er ikke lenger tiltalt for voldtekt i Oslo.

Tidligere i februar skrev VG og flere andre medier at Babacar Sarr var tiltalt for en ny voldtekt.

Nå er tiltalen trukket. Årsaken er at politiet ikke har underrettet Sarr om at etterforskningen av saken ble gjenopptatt etter å ha vært henlagt. Fristen for å gi beskjed om omgjøring av henleggelse er tre måneder.







Sarrs forsvarer Mette Yvonne Larsen sier til VG at hverken hun eller Sarr har blitt underrettet om noen ny etterforskning eller en ny tiltale. Derfor skjønte hun umiddelbart at politiet og statsadvokatembete i Oslo hadde gjort en feil da pressen orientert henne om at det skulle vært tatt ut ny tiltale.

– De har ikke underrettet min klient om omgjøring av henleggelsen. De har etterforsket og tatt ut tiltale uten at han har blitt underrettet slik de er lovpålagt å gjøre.

Politikritikk

Larsen tok derfor kontakt med Oslo statsadvokatembeter og onsdag besluttet statsadvokat Ingrid Vormeland Salte ifølge VGs opplysninger at tiltalen trekkes.

«Politiet bes om å gjennomgå sine rutiner for å sikre at ordre fra overordnet påtalemyndighet følges opp innen lovpålagte frister», skriver Salte i avgjørelsen.

FORSVARER: Mette Yvonne Larsen er Babacar Sarrs advokat. Foto: Bendiksby, Terje / NTB scanpix

– Dette er en grov påtalefeil og i en slik situasjon har de ikke annet valg enn å trekke tiltalen. Dette har vært en ekstrem belastning for min klient, sier Larsen.

– Han var en fri mann da han reiste ut av landet og det fremstår for meg som de tok ut denne tiltalen fordi han er den han er, fortsetter hun.

Sarr ble pågrepet i Molde i november 2018 og siktet i saken.

– Han ble pågrepet og løslatt etter få timer noe som pleier å være en klar indikasjon på hvor en sak står. Etter å ha etterforsket i det vide og brede ble saken henlagt. Etter det har vi ikke hørt noe, sier Larsen.

Frikjent for sovevoldtekt

28 år gamle Sarr ble i mars 2018 tiltalt for en sovevoldtekt i Molde. Han ble frikjent i Romsdal tingrett samme høst, men ble likevel dømt til å betale erstatning til kvinnen.

Påtalemyndigheten anket frifinnelsen, men ankesaken er blitt utsatt tre ganger fordi Sarr ikke har møtt i retten. Han skal i lengre tid ha oppholdt seg i Saudi-Arabia.

Saken oppdateres

Publisert: 26.02.20 kl. 20:02 Oppdatert: 26.02.20 kl. 20:18

