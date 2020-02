PINGVINER I ARKTIS?: Sosialistisk Ungdom vil ta vare på dyrelivet i Arktis, men delte et bilde av dyrelivet rundt Antarktis. Pingvinene lever på den sørlige halvkule, men mellom 1936 og 1938 ble 10 kongepingviner og 23 gulltopp- og bøylepingviner satt ut på Røst i Lofoten og ved Nordkapp. De levde neppe mer enn et år eller to, ifølge Store norske leksikon. Foto: Skjermdump

Sosialistisk Ungdom: – Det er null pingviner i Arktis

Det gikk ikke helt riktig for seg da SVs ungdomsorganisasjon skulle vise motstand mot oljeboring ved iskanten.

Nå nettopp

– Ånei, sier Andreas Sjalg Unneland, leder i Sosialistisk Ungdom (SU), og ler.

Han har nettopp skjønt at VG ringer for å spørre ham om et Facebook-innlegg SU la ut forrige uke.

«Vi må ta vare på dyremangfoldet i Arktis! Ingen boring ved iskanten!», skriver ungdomsorganisasjonen – med et bilde av en pingvin.

– Hvor mange pingviner er det i Arktis?

– Det er null pingviner i Arktis, svarer SU-lederen lattermildt.

Pingvinene holder nemlig til på Antarktis, området rundt Sørpolen. Den mye omtalte iskanten ligger på motsatt side av jordkloden, i Arktis.

Selv om kun tre bokstaver skiller de to områdene, er det ikke så lett for pingvinene å forflytte seg til jordens nordligste punkt. De kan ikke fly, men er dyktige svømmere, ifølge Store norske leksikon.

Les også: Fem ting du bør vite om Iskanten

BOR IKKE PÅ NORDPOLEN: Hverken SU-leder Andreas Sjalg Unneland eller pingvinene holder til i Arktis. Sistnevntes habitat er i Antarktis, mens SU-lederen jobber på ungdomspartiets kontor i Oslo. Foto: Nikita Solenov / SV

Erstattet av isbjørn

SU-leder Unneland tar det lille feilsteget med knusende ro – og påpeker at det tross alt ble litt riktig likevel.

– Vi vil trekke iskanten helt sør, for vi vil ikke åpne noen nye oljefelt. Det var en morsom liten misforståelse, men det stemmer med politikken vår, sier han spøkefullt.

Etter at bildet ble lagt ut tikket meldingene inn til ledelsen i ungdomspartiet. Men SU-sjefen selv kunne ikke hjelpe til med krisehåndteringen.

– Jeg var i en flyktningleir i Algerie, uten internett og mulighet til å påvirke, forteller han.

Tross den flaue feilen, ble det hell i uhell for SU – som fikk uvanlig mye oppmerksomhet for et delebildet.

– Det viktigste er at det skaper engasjement for en politikk som tar oss ut av oljealderen. Da er det ikke rom for å åpne noen nye oljefelt, hverken på nordpolen eller sørpolen, sier Unneland og ler.

Delebildet ble slettet fra SUs Facebook-side. Mandag la de ut et nytt innlegg om oljeboring ved iskanten – denne gangen med et dyr som bor på riktig side av jordkloden: en isbjørn.

Publisert: 13.02.20 kl. 16:43

