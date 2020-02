MANGELVARE: Fagsykepleier Marte Rygh Selmer på Ullevål sykehus tar på seg en p3-maske. Slike er det begrenset tilgang på. Foto: Line Møller/ VG

FHI: Neppe nok smittevernsutstyr i Norge ved coronavirus-utbrudd

– Hvis dette slår til og blir en epidemi i Norge vil det selv med et lavt antall smittede kunne bli en stor belastning, sier fagdirektør for smittevern Frode Forland i Folkehelseinstituttet (FHI).

Corona-viruset har enda ikke kommet til Norge. Men gjør det det, kan folk bli alvorlig syke i lang tid og trenge respirator. I tillegg vil det kreve store mengder smittevernutstyr. Derfor har alle sykehus blitt pålagt å planlegge for et influensaepidemiscenario, forteller Forland.

– Har vi nok utstyr for dette nå?

– Neppe – hvis dette slår til for fullt, vil det være en stor og potensiell minimumsfaktor. Allerede nå er man i gang med å tenke på hvordan man kan spare på smittevernsutstyr. Her er det satt i gang tiltak i helsetjenesten allerede.

Corona-smitten har bredt seg i stadig flere land i Europa. Italia er det europeiske landet som er hardest rammet. Der ble Covid-19-viruset ble først oppdaget hos en 38-åring som ikke hadde vært i Kina. Så spredte det seg til hans gravide kone. Nå er over 200 smittet i Italia. Skulle det bryte ut smitte i Norge, er det også sannsynlig at det skjer ved at en person som har vært i kontakt med smitte sprer det videre til en rekke andre mennesker.

– Det er derfor det er viktig at folk følger det som er retningslinjene våre nå. Hvis man har vært i de landene der det er spredning i samfunnet blir man bedt om å følge nøye med på om man får symptomer. Hvis de får det, blir man bedt om å kontakte lege.







ISOLAT: De første pasientene som eventuelt tester positivt for conona-viruset i Norge, kan legges inn på et slikt rom, med en forgang der man skal ta på smittevernsutstyr. Men det er slett ikke alle som trenger det, selv om de kan ha blitt smittet.

Da skal man altså ikke gå til legevakten eller legekontoret der man kan smitte andre, men ringe legen.

– Opplever en mangelsituasjon

Onsdag ettermiddag orienterte helsepersonell ved Oslo universitetssykehus på Ullevål om beredskapen dersom coronaviruset kommer til Norge. Der adresserte de også tilgangen på smittevernsutstyr.

– Det er jo et paradoks at selv om vi ikke har hatt en eneste coronavirus-pasient i Norge, så opplever vi en mangelsituasjon. Det er fordi at våre forsyningslinjer ikke fungerer slik som de burde, fordi det er stor etterspørsel etter dette globalt. Så selv uten coronavirus i Norge har vi vært i en situasjon hvor vi har vært engstelige for at vi ikke skulle ha tilstrekkelige åndedrettsvern, altså beskyttelse mot virus eller bakterier man puster inn, for våre vanlige tuberkulosepasienter for eksempel, sier overlege Arne Borch Brantsæter.

– I tillegg produserer en del av dette utstyret i Kina, så det har også vært på grunn av det at tilbudet globalt har vært begrenset. Og alle land vil vel gjerne hamstre den typen utstyr på sykehus over hele verden, legger han til.

Økt fokus på å spare

Fungerende avdelingsleder ved infeksjonsmedisinsk avdeling, Torgun Wæhre, sier sykehuset har lager av de fleste typer medisinsk utstyr, men at det har vært økt fokus på å spare der man kan

– Det har jo vært en begrenset tilgang på disse åndedrettsvernene, såkalte p3-masker, som det er mangel på. Vi har måttet innføre rutiner på når man kan unngå å bruke det, sånn at man sparer forbruket av de viktige maskene der.

Det strammes også inn på bruk av prøveutstyr:

– Hvis man for eksempel skal ta prøve av en pasient både fra nesen og fra halsen, så kan man bruke den samme prøvepinne til å ta prøve fra begge steder så man slipper å bruke dobbelt opp med prøvesett, sier hun.

Samtidig sier hun at sykehuset er godt forberedt og tar fortløpende vurderinger av situasjonen.

FULL PAKKE: Slik ser det ut når man har rustet seg helt opp med smittevernsutstyr. Foto: Line Møller/ VG

– Det tenker jeg at er det aller viktigste å få frem: At sykehuset kan gå i beredskap og utvide beredskapen sin. Og det er jo ikke sånn at det kommer tusenvis av pasienter fra den ene dagen til den andre. Hvis det kommer pasienter, og hvis det brer om seg i Norge, vil dette skje gradvis og man har tid til å endre rutinene sine etter situasjonen.

Hun understreker at det ikke er slik at alle eventuelle corona-pasienter vil trenge å legges inn på sykehus, eller trenge utstyr som respirator. Ullevål har også noe reservekapasitet på respiratorer som kan tas i bruk.

Sykehuskapasiteten kan rammes

Kommer coronaviruset til Norge, vil mange kunne testes og bli friske hjemme. Dersom coronasmittede pasienter kommer til Ullevål sykehus, vil de først havne i isolat og testes og få behandling på dette rommet.

Men som en del av beredskapen planlegges det for at kapasiteten på isolasjonsrom ikke er tilstrekkelig, forklarer overlege Arne Borch Brantsæter ved Oslo universitetssykehus på den samme orienteringen på Ullevål:

– Da må vi ta i bruk andre sengeplasser som tilhører andre pasienter. Vi har en relativt stor reservekapasitet, hvis vi for eksempel flytter på planlagte operasjoner og innleggelser som ofte kan vente i noen uker, for å frigjøre sengeplasser. Men dette medfører at driften på sykehuset vil bli rammet i stor grad, sier Brantsæter.

Han sier at intensivplasser er den utfordringen som sannsynligvis vil komme først og bli størst:

– Her er det mer begrensninger i kapasiteten både når det gjelder, utstyr, arealer og personell som kan håndtere dette på en profesjonell måte. Men også her er det reservekapasitet, sier han.

Som eksempel nevner han at operasjonsstuer kan gjøres om til isolasjonsrom.

– Det kan gå utover særlig de planlagte inngrep og operasjoner, planlagte innleggelser, at de må vente for å ta seg av de akutt syke pasientene, sier avdelingsleder Wæhre.

Publisert: 26.02.20 kl. 20:30

