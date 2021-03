SIER NEI: Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum og Ap-leder Jonas Gahr Støre sier De Grønnes politikk er for urealistisk til at de får bli med inn i den rødgrønne varmen. Foto: Mattis Sandblad, VG

Vedum og Støre vender MDG ryggen

Ap-leder Jonas Gahr Støre sier helgens landsmøte i MDG har vist hvorfor de ikke kan inngå et regjeringssamarbeid med dem. – MDG er mer bekymret for en Volvo V70 enn for fri hasj, hevder Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum.

Av Bjørn Haugan

Miljøpartiet De Grønne avsluttet sitt fire dagers digitale årsmøte søndag ettermiddag.

De vedtok blant annet at norske oljefelt skal stenges innen 2035, å redusere klimautslippene med 80 prosent innen 2030, og fase ut salg av fossile personbiler innen 2023 – og å legalisere bruk og regulert omsetning av cannabis.

Partiet håper å komme over sperregrensen og havne på vippen – altså at Ap, Sp og SV ikke får flertall sammen, men er avhengige av MDGs stemmer for å få flertall i Stortinget.

Ap-leder Jonas Gahr Støre sier han er glad for at MDG foretrekker en rødgrønn regjering fremfor en borgerlig, men mener MDGs politikk er så lite realistisk at de ikke kan inngå noe formelt regjeringssamarbeid med dem.

Fakta om MDGs landsmøtevedtak Her er noen av de viktigste vedtakene på helgens landsmøte i MDG: Sluttdato for norsk oljeproduksjon: MDG vil gjennomføre en «gradvis, forutsigbar og planmessig utfasing av petroleumsvirksomheten innen 2035».

Utslippsmål: MDG vil redusere utslippene av klimagasser fra norsk territorium med 80 prosent innen 2030 og 95 prosent innen 2035 i forhold til 1990-nivå.

Havvind: MDG går inn for å bygge ut 30 gigawatt havvind på norsk sokkel innen 2030.

Kjøttkutt: MDG går inn for et langsiktig mål om å halvere det norske kjøttforbruket.

Kollektiv: MDG vil kutte kollektivprisene med 20 prosent i hele Norge. Prislappen er cirka 2,4 milliarder kroner.

Lokalpolitikk: Frivillig kommune- og fylkessammenslåing. Plassere flere statlige arbeidsplasser utenfor Oslo.

Dyrevelferd: Innføre dyrepoliti. Pålegge krav om kurs og sertifisering for hundeoppdrettere.

Legalisere cannabis: MDG vil legalisere og regulere salget av cannabis.

Bompenger: Innføre høyere bompenger i storbyområdene og gi mer penger til kollektivtransport.

EU/EØS: Partiet vraket forslaget om folkeavstemning om EU-medlemskap og vil fortsette med EØS-avtalen.

Abort: Utvide retten til selvbestemt abort til uke 18. Kilde: NTB Vis mer

– FULL STOPP: Jonas Gahr Støre sier at MDGs politikk vil gi full stopp på investeringer og teknologiutvikling av arbeidsplasser. Foto: Fredrik Solstad

– Retningen MDG går er kjent og deles av mange. Vi er enige om at vi må kutte utslipp, vi må ta vårt ansvar, men de politisk svarene deres på klimapolitikk er dårlig av tre grunner, sier Støre.

– Det første er at de vil bygge ned og stenge oljevirksomheten innen 2035 – og dermed avvikle den kompetansen og den industrielle kraften som Norge trenger til å utvikle industri med lavt utslipp og nullutslipp. MDGs politikk har den virkningen at det vil bli full stopp av kapital, forskning, teknologiutvikling og arbeidsinnsats, hevder Støre.

– Beklager

– De mener de skal få til en slik glidende overgang fra dagens industri til grønn industri?

– Beklager; jeg tror det sannsynlige er at deres politikk vil gi full stopp på investeringer og teknologiutvikling av arbeidsplasser.

Han fortsetter med sitt andre punkt.

– Deres politikk vil øke forskjellene mellom folk og dermed sette på brekket i fellesskapsviljen vi trenger for å få til overgangen fra olje til grønn industri.

– Hva mener du?

– Noen næringer, noen deler av landet, noen grupper av folk på jobb vil bli truffet med den bråstoppen MDG har vedtatt. Vi har jobbet de siste årene, i nært samarbeid med fagbevegelsen, for å få til en oppslutning om veldig ambisiøse mål – 55 prosent kutt innen 2030. For å få til det må vi ha med miljøungdommen og industriarbeideren på lag. Den jobben gjør ikke MDG.

Den tredje årsaken til at han stenger døren for MDG:

– Det tredje har med troverdighet å gjøre. For å være litt spiss: MDG sier nei til kjøtt og ja til atomkraft og hasj. Ingen av delene vil bidra til at nordmenn blir med på denne store omstillingen vi står foran.

– Det er bra

Støre sier det også er en helhet som står i veien.

– Vi har samarbeid med MDG i flere kommuner og har i siste periode hatt flere saker i Stortinget der vi har funnet sammen. Det er bra. Jeg merker meg at MDG avviser et Høyre/Frp-alternativ og ser mot rødgrønn side.

Det liker han, men et forpliktende regjeringssamarbeid er han ikke villig til å inngå.

– Skifter flertallet etter høstens valg vil vi snakke på en åpen og ordentlig måte med MDG, men regjeringssamarbeid er 24/7: Du skal jobbe hver dag, hele uken, hele året med en politikk som må henge sammen. Og i respekt for de politisk forskjellene ser ikke jeg det som et alternativ.

– Raymond kan – hvorfor ikke du?

Han sier at de i alle disse overordnede politiske valgene, har en annen oppskrift enn MDG.

– Det er nesten fraværende i MDGs politikk; tydelige mål om rettferdig fordeling – det å bekjempe ulikhet.

– De har flere punkter om det; blant annet skal formuesskatten ramme de rikeste hardest?

– Ja, de har noe, men ulikhet finnes gjennom ulikhet i penger og rikdom, og der er rettferdig beskatning viktig. Men ulikhet oppstår når folk mister muligheten til arbeid. Det er de for lite oppmerksomme på.

TO VEIER: Jonas Gahr Støre forklarer hvorfor han ikke kan inngå noe regjeringssamarbeid med De Grønne, mens byrådsleder Raymond Johansen kan danne byråd i Oslo med dem. Foto: Gisle Oddstad, VG

– Kan du forklar hvorfor Raymond Johansen kan samarbeide med MDG i Oslo, mens du ikke kan det i Norge?

– Fordi lokalpolitikk er noe annet enn nasjonalpolitikk, som skal ha mål for energiproduksjon, for industripolitikk og bruk av virkemidler over statsbudsjettet. Og utenrikspolitikk og finanspolitikk som må henge sammen. Da ser jeg at MDG og Rødt av ulike grunner står for langt unna til å være realistiske samarbeidspartnere i vårt regjeringsalternativ.

Vedum: – Uaktuelt

Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum er helt enig med Støre.

– Landsmøtet til MDG har bekreftet at det er helt uaktuelt å samarbeide med dem knyttet til en rødgrønn regjeringsdannelse etter høsten stortingsvalg, sier Vedum til VG søndag ettermiddag.

KLAR TALE: Trygve Slagsvold Vedum sier De Grønne har en mangel på realisme «som blir synliggjort gang på gang». Foto: Line Møller

Han trekker først og fremst frem at MDG vil stanse norsk oljevirksomhet, blant annet gjennom vedtaket om at alle felt skal stenges ned innen 2035.

– De vil også stoppe all ny virksomhet fra neste år. Deres politikk vil gi mer ledighet i en tid hvor vi minst av alt trenger det.

Vedums Sp og Frp har begge tatt fossilbil-eiernes parti og nekter å være med på en tredobling av CO₂-avgiften, som vil bringe bensinprisen over 20 kroner.

– Mangel på realisme

MDGs profilerte Oslo-politiker, Lan Marie Berg, kalte i sin tale lørdag Vedum og Frps Sylvi Listhaug for fossilpopulister.

– MDG er mer bekymret for en Volvo V70 enn for fri hasj. De har en urealistisk bilpolitikk som ikke er tilpasset virkeligheten der ute i landet vårt. Deres kjør vil forsterke de sosiale forskjellene, hevder han og legger til:

– De har en mangel på realisme som blir synliggjort gang på gang. Jeg ser blant annet at de vil fjerne trafikken ved alle landets skoler. Der hvor jeg bor går de to viktigste lokale veiene forbi skolen. Slik er det i store deler av landet vårt, spesielt i distriktene. Du kan ikke fjerne de veiene.

VG har vært i kontakt med MDG for en kommentar til uttalelsene til Støre og Vedum, men har så langt ikke fått svar.