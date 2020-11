En rekke personer har testet positivt etter arrangementene i dette bedehuset i Lyngdal sist helg. Foto: Tor Erik Schrøder, NTB

Elleve skoleklasser i karantene i Lyngdal

Det er ikke lenger kontroll på smittesituasjonen, melder kommunen.

Elleve skoleklasser ved fem ulike skoler blir satt i karantene etter smitteutbruddet i Lyngdal kommune. Det opplyser kommunen på hjemmesidene søndag.

Til sammen er 172 personer i karantene i kommunen.

Lørdag ble det klart at Lyngdal kommune forbyr arrangement, etter at 43 nye personer hadde testet positivt for coronaviruset lørdag. Det skjer at et rumensk miljø organiserte flere samlinger i Betania-menigheten.

Kommunen erkjenner at de ikke har kontroll over smitteutbruddet.

– Så mange smittetilfeller gjør situasjonen uoversiktlig og smittesporingsarbeidet komplisert. Det er ikke lenger kontroll på smittesituasjonen i Lyngdal kommune, skriver kommunen søndag.

Videre står det at samtlige personer som har deltatt på samlingene i dette miljøets menighet betraktes som smittet, og alle er pålagt isolasjon.

TESTER: Søndag har det vært stor pågang i Lyngdal av personer som ønsker å sjekke om de har covid-19. Foto: Tor Erik Schrøder, NTB

– Vi er kjempelei oss

Lederen av den rumenske menigheten sa til NRK lørdag at de har hatt det tungt de siste dagene.

– Jeg håper virkelig ikke at det sprer seg til noen i risikogruppen. Vi mente ikke noe vondt. Vi er kjempelei oss for det som har skjedd.

Forstanderen sier også at de fulgte smittevernreglene og lagde lister over dem som var til stede.

Ordfører i Lyngdal, Jan Kristensen, sier at de har nok smittesporere på jobb.

– De er slitne, men passer på seg selv og hverandre. De har meldt ifra om at de er nok folk nå, sier Kristensen til VG.

Han opplyser om at smittesporingsteamet også består av to tolker ettersom et rumensk miljø organiserte samlingene i Betania-menigheten. Han forteller også at de foreløpig ikke har bedt om hjelp til smittesporingsarbeidet.

– Det står ikke på bemanningen. De ønsker å ha den koordinerende rollen for å få den oversikten.

Ordføreren er ikke sikker på hvor mange nærkontakter som er varslet, men mener arbeidet går raskt.

Lyngdal kommune skriver at personer tilknyttet det samme miljøet har testet positivt i Lindesnes kommune, og at det er forgreninger til Farsund og Søgne.

ORDFØRER: Jan Kristensen i Lyngdal. Foto: Tor Erik Schrøder, NTB

Arrangementer pålagt avlyst

Lørdag kveld fattet Lyngdal, Lindesnes, Farsund, Kvinesdal og Hægebostad vedtak om å forby arrangementer til og med mandag 16. november.

Søndag kveld vil Lyngdal kommune holde et nytt møte i den kommunale kriseledelsen og et møte i formannskapet. Her vil det bli tatt stilling til tiltakene kommune har i dag, vil bli videreført etter mandag.

Kommunen oppfordrer innbyggerne til å holde seg mest mulig hjemme.

– Tiltakene som er iverksatt, handler først og fremst om å få oversikt og kontroll over situasjonen, skriver kommunen videre.

Publisert: 15.11.20 kl. 18:13 Oppdatert: 15.11.20 kl. 18:37