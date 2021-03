SPORLØST FORSVUNNET: Anne-Elisabeth Hagen har vært borte siden 31. oktober 2018. Foto: Privat

Politiet om Lørenskog-saken: Vi er nærmere målet

Etterforskerne kan være på vei mot et gjennombrudd i Lørenskog-saken. Politiet sier nå at de er nærmere målet: Å finne ut hva som skjedde med Anne-Elisabeth Hagen.

Publisert: Nå nettopp

Påtaleleder i Lørenskog-saken Gjermund Hanssen bekrefter overfor VG at det er fremdrift i etterforskningen.

– Selv om arbeidet er utfordrende, er vi samlet sett av den oppfatning at den etterforskningen som nå utføres bringer oss nærmere målet om å avdekke hva som har hendt med henne og avklare hvem som eventuelt kan stilles til ansvar for hennes forsvinning, sier påtalelederen.







Etterforskningen pågår fortsatt for fullt i jakten på hva som skjedde i Sloraveien 4, da Hagen forsvant fra hjemmet sitt 31. oktober i 2018.

Neste måned er det et år siden ektemannen, milliardæren Tom Hagen, ble siktet og pågrepet av politiet. 11 dager senere ble han løslatt fra varetekt. I året som har gått har det kommet lite nytt fra politiet om hva som er status på eventuelle nye beviser i saken, men nå bekrefter politiet altså at ettforskningen går fremover.

Titalls jobber med kryptovaluta

Et sentralt felt politiet jobber med, er sporene knyttet til kryptovaluta; som blant annet utgjør kommunikasjon i bitcoin og en større pengeoverføring i monero. I andre enden har det vært personer som har hevdet at de kidnappet Anne-Elisabeth Hagen.

Arbeidet med å spore kryptovalutatransaksjoner og kryptert kommunikasjon med antatt motpart har vært høyt prioritert helt fra begynnelsen av etterforskningen. Politiet har her benyttet kompetanse fra fagmiljøer på Kripos og internasjonalt politisamarbeid.

– Resultatene fra de tekniske undersøkelsene genererer taktiske etterforskningsskritt som fortløpende følges opp gjennom mer tradisjonell etterforskning. Arbeidet er høyt prioritert og samlet sett er et titalls etterforskere involvert i arbeidet, sier Hanssen.

Arbeidet er utfordrende og tidkrevende, blant annet fordi det dreier seg om krypterte kommunikasjonsformer og at etterforskningen i mange tilfeller krever internasjonal samhandling mellom ulike lands politimyndigheter, forklarer Hanssen videre.

En mann i 30-årene er fortsatt siktet i saken. Han hadde mye kontakt med Tom Hagen gjennom flere møter før forsvinningen. Tema for noen av møtene var blant annet kryptovaluta. Mannen i 30-årene ble aldri fengslet og har hele tiden avvist politiets siktelse.

På spørsmål om fra VG om siktelsen mot Tom Hagen er styrket eller svekket, svarer Hanssen:

– Tom Hagen er fortsatt siktet i saken og etter politiets oppfatning foreligger det skjellig grunn til mistanke for drap eller medvirkning til drap. Utover dette kommenterer vi ikke graden av mistanke fortløpende i mediene.

ÅSTEDET: Sloraveien 4 ligger i Lørenskog i Viken. Foto: Tore Kristiansen

Mulige medhjelpere

Forsvinningen ble lenge etterforsket som en kidnappingssak, før hennes ektemann Tom Hagen ble siktet for drap eller medvirkning til drap. Hans forsvarer, Svein Holden, har fremholdt at Hagen har alibi og at han var på jobb da forsvinningen fant sted. Hagen nekter enhver form for skyld i saken.

Et av de sentrale spørsmålene i saken er hvem som kan ha vært medhjelpere, gitt at politiets drapssiktelse mot Tom Hagen er riktig. Politiinspektør Gjermund Hanssen sier følgende om status på medhjelper-sporet:

– Saken og siktelsen mot Tom Hagen tatt i betraktning, er det et naturlig spørsmål å undersøke om han kan ha hatt medhjelpere på ulike nivåer før, under eller etter den straffbare handlingen fant sted, sier Hanssen.

Av hensyn til etterforskningen og de involverte personene vil vi ikke gå nærmere i detaljer på dette, fortsetter han.

– Det understrekes imidlertid at kartleggingen utføres med det mål å innhente informasjon som både kan være til siktedes gunst og ugunst, slik at vi best mulig kan opplyse de relevante hypotesene i saken, sier Hanssen.

ADVOKAT: Svein Holden er Tom Hagens forsvarer. Her er han på vei inn i Oslo fengsel. Foto: Gisle Oddstad

– Uforståelig

Tom Hagens forsvarer reagerer slik på politiets uttalelser:

– Politiets hypotese synes å forutsette at Tom Hagen har hatt flere ukjente innleide medhjelpere. Jeg synes det er positivt at politiet omsider retter fokus mot dette, og jeg er trygg på at etterforskningen vil vise at politiets siktelse er feil, sier advokat Svein Holden.

– Det er helt uforståelig for meg at politiet kan antyde et slikt belastende faktum for Tom Hagen uten å ha noe som helst grunnlag for sin påstand, sier Holden.

PÅ JOBB: Tom Hagen har forklart til politiet at han var på jobb da kona forsvant. Han forteller at han kom hjem til tomt hus og et trusselbrev som krevde ham for millioner i kryptovaluta. Kontoret ligger her i Futurum næringspark i Lørenskog. Foto: Jørgen Braastad

En million konvolutter

Foruten kryptovaluta er gjenstandene og sporene fra Sloraveien 4 svært viktige for politiet. Brevarkene som trusselbrevet var skrevet på, stripsen som lå igjen på åstedet og sporene fra et par sprox-sko fra Sparkjøp, er noe politiet omtaler som sentrale, handlingsrelaterte spor i saken.

– Politiet jobber derfor fortløpende med å identifisere kjøpere og hente ut mest mulig informasjon om disse gjenstandene. Dette er et svært omfattende, utfordrende og tidkrevende arbeid. Det er for eksempel solgt over en million tilsvarende konvolutter gjennom Clas Ohlson. Det er videre solgt flere tusen strips og sprox i aktuelle størrelser både i Norge og utlandet, sier Hanssen.

Han forklarer at relevante etterforskningsskritt prioriteres og gjennomføres fortløpende ut fra en vurdering av sannsynlighet for resultat, opp mot de til enhver tid tilgjengelige ressurser og øvrige gjøremål i saken.

Ingen snarlig avgjørelse

Den siste tiden har det vært stille fra politiet, og enkelte involverte aktører VG har snakket med har antydet at politiet nærmer seg en avslutning av saken. Noen har spekulert i en tiltale til sommeren. Andre at det går mot en klar henleggelse.

Dette avviser påtaleleder Hanssen overfor VG.

– Saken er svært krevende, omfattende og kompleks. Det gjenstår en lang rekke relevante etterforskningsskritt før saken er klar til påtaleavgjørelse. Det vil ikke foreligge noen innstilling før sommeren. Vi ønsker ikke å tidfeste dette nærmere, sier Hanssen.