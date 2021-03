Én by – to verdener

Coronaviruset herjer fortsatt i Oslo, og det er særlig østkanten som sliter.

Pandemien har bare gjort skillet mellom øst og vest enda tydeligere.

På Vestli har Ela (11) og brødrene Cevdet og Sakup (8) hatt hjemmeskole i tre uker. De har levd isolert store deler av året, og vært i karantene fire ganger. På den andre siden av byen leker Fleur (10) med venninnene i skolegården på Bygdøy. De har ikke hatt hjemmeskole siden mars i fjor.

De fem bydelene på smittetoppen: Stovner, Grorud, Alna, Søndre Nordstrand og Bjerke, ligger alle i øst. Her er inntektene lavere, plassen mindre og andelen ikke-vestlige innvandrere stor.

Etter et knalltøft coronaår og to og et halvt år i brakkeskole, sto endelig nye Vestli skole klar til innflytting.

1. mars kunne rektor Ellen Sundby stolt ønske elevene velkommen til praktbygget. Men smitten skulle ødelegge alt. Fire dager senere måtte skolen stenge.

– Det er ikke noe skole og ikke noe trening. Jeg er hjemme hele tiden, sier Ela Onbasi (11).

Hun går på Vestli skole i Stovner bydel, der smitten har rammet hardt gjennom hele pandemien. All trening er stengt, i tillegg til skolen.

4. mars måtte skolen hennes sende elevene hjem igjen, etter mutantutbrudd på nesten alle klassetrinn.

Siden starten av pandemien har Stovner bydel ofte vært på smittetoppen i Oslo. I det tettbebygde området på 8,2 km² lever over 33.000 mennesker nært på hverandre og pandemien.

– Jeg savner vennene mine. Og jeg tror vi lærer mer når vi er på skolen, sier Ela, som i hvert fall er glad for at hun har et eget rom.

For i det gule rekkehuset med utsikt over Groruddalen er også småbrødrene hennes på åtte år, tvillingene Cevdet og Sakup (8).

– De krever mer oppmerksomhet enn storesøsteren, sier mamma Elif, som sjonglerer full jobb i regnskapsfirmaet Tripletex på hjemmekontor ved siden av å følge opp de tre barna. Mannen Ahmet (41) jobber i ISS og har ikke hjemmekontor.

Familien Onbasi er nøye med smittevern. Barna får nesten ikke møte noen. Også på Bygdøy følges reglene. Heldigvis har Fleur og de andre elevene god plass å boltre seg på.

I skolegården på Bygdøy løper Fleur Andrea Clauson Letting (10) over snøhaugen. Smittevernreglene voktes strengt av flere lærere og skoleassistenter. Selv assisterende rektor Famke Van Veen har tatt på seg en gul vest med «vikar» skrevet på ryggen.

– Her må vi alle trå til for å avlaste hverandre. Det er mye krevende logistikk og vanskeligere avveininger for å klare å møte kravene til smittevern. Heldigvis har vi forholdsvis god plass til elevene her. Vi har 330 elever fordelt på to skolegårder og med hele Bygdøyskogen rett ved, sier Van Veen.

De har i løpet av coronaåret hatt en periode med fire klassetrinn i karantene, men femteklassingene Fleur og Max har sluppet unna. De har ikke hatt hjemmeskole siden den nasjonale nedstengingen i mars i fjor.

– Heldigvis, sier Max Fredrik Baanerud Von Krogh (11).

– Jeg husker jeg ble litt sjokka da coronaen kom. Helt i starten var det deilig med hjemmeskole fordi vi fikk sove litt lenger på morgenen, men det tok bare en uke før jeg ble lei. Det var vanskeligere å få snakket med læreren da, sier han.

– Det er bedre å være på skolen så vi får vært sammen med vennene, sier Fleur.

Max er tross alt glad for å være på skolen, slik at han får vært sammen med venner. På Vestli savner Ela sine, det meste av kontakten skjer nå via sosiale medier.

Familien Onbasi på Vestli er blant dem som vet hvor nådeløst viruset kan ramme. Før jul ble Ahmets far i Tyrkia syk av corona.

– Han døde første nyttårsdag, sier Ahmet, og får et trist drag over ansiktet.

Denne opplevelsen gjør at familien er ekstra strenge med smittevernreglene.

– Vi er redde. Når vi hører om all smitten i vårt område, tør vi nesten ikke å gå i butikken. Vi er også engstelige for at noen av barna kan ta med seg smitte hjem, så de får nesten ikke møte noen, sier Elif.

Det er ingen grunn til å tro at etterlevelsen av smittevernreglene er årsaken til det høye smittetrykket på Stovner. En undersøkelse fra OsloMet blant 12.600 Oslo-elever mellom 13 og 19 år, viste at unge med innvandrerbakgrunn var flinkere til å følge smittevernreglene enn dem med norskfødte foreldre.

– Vi har så å si vært hjemme et helt år nå, nesten uten noen nærkontakter. Vi har hatt litt besøk av mine søsken, men de er like forsiktige som oss. Ellers har vi bare møtt noen få venner utendørs.

Alle tre barna går på fotball, og Ela går i tillegg på taekwondo. Alt er nå avlyst.

– Jeg ser nesten bare vennene mine på FaceTime og andre apper, sier Ela.

Like før vinterferien trodde byrådet i Oslo at trenden endelig var snudd på Stovner.

Ved å banke på dører for å dele ut munnbind og informasjon og å sette opp mobile teststasjoner, begynte det å se lyst ut. Men så snudde det igjen. Smittetallene tredoblet seg nesten på en uke.

Ela hadde gledet seg sånn til vinterferien. Så frem til å ha fri sammen med venninnene. Men smitte på skolen sendte familien til testing og karantene. Igjen. Til sammen har de vært i karantene i fire runder. 45 dager til sammen.

– Til tider har det vært skikkelig tungt, sier mamma Elif.

– Men vi er heldige som har ganske god plass hjemme. Det er ikke alle i bydelen vår som har det.

Shabana Fazal er mangfoldskontakt på Stovner og bioingeniør på Rikshospitalet. Hun har tidligere trukket frem trangboddhet som en av de viktigste årsakene til smittetrykket på Stovner.

– Mange store familier bor sammen. Det kan være en familie med ti barn hvor en elev på videregående tar med smitte hjem. Da blir fort de elleve andre i husstanden smittet. På vestkanten vil det med så mange smittede kanskje være snakk om fire eller fem husstander. Her er det én, sier Fazal og peker på en annen viktig årsak til at Stovner er spesielt utsatt:

– Her er mange helsepersonell, taxi- eller bussjåfører eller butikkmedarbeidere.

Stovner er den bydelen i Oslo med lavest gjennomsnittlig bruttoinntekt. For delbydelen Vestli lå den på 336 000 kroner i 2018.

På Bygdøy bor flere av landets rikeste. Her er gjennomsnittsinntekten 1 149 000 kroner.

– Den største utfordringen det siste året har vært at endringene skjer på så kort varsel, sier assisterende rektor på Bygdøy, Famke Van Veen.

– Nesten hver gang det har vært en ny pressekonferanse, så er det å snu oss rundt for å omorganisere. Kan vi ha mat og helse på rødt nivå? Må vi ha gym ute? Foreldrene er selvsagt engstelige for smitte og vi informerer dem nesten daglig om hva som skjer, forteller hun.

For Max har det blitt mindre fritidsaktiviteter det siste året. Vanligvis driver han med tennis, ishockey, basket og står en del på på ski.

– Tennis får jeg spilt litt av fortsatt, og jeg skal på trening etterpå. Jeg har også vært litt ute med venner og drevet med parkour.

– Jeg synes det er kjedelig at vi ikke får truffet venner utenom klassekohorten, sier Fleur.

– Ja, jeg gleder meg til vi kan være i aktivitet sammen med venner igjen. Og dra til byen på restaurant, sier Max.

Klokken er 13 og skoledagen er over på Bygdøy. Fleur tar fatt på hjemveien.

Fleur lengter etter å gi vennene sine en klem igjen. – Jeg vil bare at corona skal være over. Midt i alvoret tøyser tvillingene Cevdet og Sakup (8) foran kamerat. Det er lenge siden de har hatt besøk hjemme.

– De er fornøyde med at de får mer skjermtid enn vanlig for tiden, sier mamma Elif med et lite sukk. Med full jobb har hun ikke nok tid til å aktivisere dem på dagtid.

– Men på ettermiddagene drar vi ut, det er helt nødvendig. Vi har stått mye på ski, gått på skøyter, tent bål i skogen og spilt fotball, sier hun.

Både vinterferien og juleferien deres endte i karantene. Nå krysser de fingrene for påsken.

– Det tærer på med disse utbruddene, med testing, venting og isolasjon. Da foretrekker jeg faktisk heller hjemmeskole over en lang periode for å slå det ordentlig ned. For det er ingen tvil om at dette går utover psyken, sier Elif.

– Men vi holder ut. Vi har jo ikke så mye annet valg.