Kvinner med høy BMI tjener betydelig mindre enn kvinner med normal vekt, viser ny norsk forskning. Dette gjelder derimot ikke for menn. Her kan du se hvor mye kvinnene taper, og hva ekspertene mener er årsakene.

Gudrun Hesla er femte generasjon som driver Oset Høyfjellshotell på Golsfjellet. 2020 skulle være året da hun og familien feiret 140 års hotelldrift. Så kom corona. Hvis hotellet hadde ligget 500 meter lenger nord, hadde hun sluppet de strenge Viken-tiltakene. Nå frykter hun at påsken ryker og at det nærmer seg slutten for familiehotellet.

– Det er knærne som skaper mest trøbbel for mosjonsløpere, og spesielt hos eldre så kan smertene være et tegn på slitasje, sier Ewa Roos, professor og forskningsleder ved Institutt for idrett- og biomekanikk ved Syddansk Universitet i Danmark.

Kneplagene betyr derimot ikke at man må legge løpeskoene på hyllen, kanskje tvert imot.

Franske klubber ville ha ham. Belgiske klubber ville ha ham. Han var i samme tropp som Arsenal- og Tottenham-stjerner. Likevel endte han opp i Molde. Nå forteller David Datro Fofana (18) historien om hvorfor.

