Professor om mistenkte vaksinebivirkninger: – Årsaken er funnet

Ekspertene som har undersøkt de tre innlagte helsearbeiderne, mener AstraZeneca-vaksinen utløste en kraftig immunrespons. En av helsearbeiderne døde.

– Årsaken til våre pasienters tilstand, er nå funnet, sier overlege og professor Pål Andre Holme til VG.

En gruppe på Rikshospitalet, ledet av Holme, har jobbet på spreng for å finne ut av hvorfor tre helsearbeidere under 50 år ble innlagt med alvorlige blodpropper etter å ha tatt AstraZeneca-vaksinen.

Ekspertene har jobbet ut fra en hypotese om at vaksinene utløste en uventet immunreaksjon hos de syke helsearbeiderne, som har trigget systemet slik at man har fått en kombinasjon av blodpropp og lave blodplater.

Det er denne teorien de nå mener de har bekreftet.

– Vår teori om at dette er en kraftig immunrespons som høyst sannsynlig kommer etter vaksinen, har blitt funnet. I samarbeid med seksjon for avansert trombocyttimmunologi ved UNN har vi nå påvist spesifikke antistoffer mot blodplater som kan gi et slikt bilde, som vi kjenner fra andre deler av medisinen, men da med medikamenter som utløsende årsak, forklarer overlegen.

– Du sier høyst sannsynlig?

– Vi har årsaken. Og det er ingen andre ting enn vaksinen som kan forklare at vi har fått den immunresponsen, sier Holme.

– Hvorfor er det ikke noe annet enn vaksinen?

– Fordi vi har ingen annen historikk hos disse pasientene som kan gi en så kraftig immunrespons. Jeg er helt sikker på at det er disse antistoffene som er årsaken, og ser ingen andre grunner enn at det er vaksinen som utløser det.

Rundt 120.000 nordmenn har så langt blitt vaksinert med AstraZeneca. Det er altså meldt om svært få tilfeller av mistenkte alvorlige bivirkninger blant det totale antallet vaksinerte. Norge har midlertidig pauset vaksineringen, les mer lenger ned i saken.

Slik oppstår en blodpropp Blodplatene har som funksjon å stanse blødninger. Når du får et kutt eller en skade i blodårene, rykker blodplatene ut til skadestedet og klumper seg sammen for å beskytte mot blødning. Og da settes en ny mekanisme inn: Blodlevringssystemet aktiveres. Dette er systemet som skal stanse blødninger. Fibrin, som ser ut som lange tråder, rykker inn på skadestedet. Disse trådene blir lagt over og forsegler proppene som hindrer blødning. Når skaden er reparert, oppløses tråden og blodplatene går tilbake til å flyte rundt i blodet. En blodpropp skjer ved at det har hopet seg opp for mange blodplater, slik at proppen ikke løsner naturlig. Vis mer

Spesifikke antistoffer

Holme understreker at det ikke er antistoffer i blodet generelt som er problemet.

– Det er snakk om helt spesifikke antistoffer.

– Hva har skjedd i kroppen fra de tok vaksinen til sykdommen skjedde?

– Vaksinen tar vi for å få en immunrespons mot det vi skal beskyttes mot. Da får man blant annet utvikling av antistoffer. Noen antistoffer kan da reagere slik at de kan aktivere blodplatene, slik som i disse tilfellene, og gi en blodpropp. Og fordi vi har disse antistoffene på overflaten, fjernes de fra sirkulasjonen, dermed får de for lave blodplater, sier Holme.

En svært sjelden tilstand

Søndag døde en av de tre helsearbeiderne som ble lagt inn på Rikshospitalet. De har alle blitt behandlet for en svært sjelden tilstand:

De kom inn med akutte smerter

De hadde blodpropper på uvanlige steder, som mage og hjerne

I tillegg hadde de blødninger og lavt antall blodplater

Skal snart bestemme veien videre

Store deler av Europa, inkludert Norge, har den siste uken satt AstraZeneca-vaksineringen på pause.

Etter at Norge og Danmark meldte om de mistenkte alvorlige bivirkningene, har andre land gått gjennom sine egne data for å lete etter lignende tilfeller.

Steinar Madsen i Statens legemiddelverk sier de er orientert om at Rikshospitalet har ment at det er snakk om en kraftig immunrespons – men han sier han ikke kan kommentere detaljer nå.

Bivirkningskomiteen i Det europeiske legemiddelverket (EMA), der Norge også sitter, har torsdag møte om saken og er ventet å komme med en uttalelse.

– Dette vil høy grad bli tatt hensyn til også når man skal vurdere dette på europeisk basis, at Norge har gjort en så solid innsats for å finne ut av dette her, sier Madsen.

Når EMA har kommet med en uttalelse, blir det opp til nasjonale myndigheter å bestemme veien videre for sine respektive land.

VG har vært i kontakt med AstraZeneca, som ikke ønsker å kommentere saken på nåværende tidspunkt men vil avvente EMAs avgjørelse.