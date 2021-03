Helsebyråd i Oslo Robert Steen (Ap) vil Foto: Hanna Thevik

Oslo ber regjeringen endre regelverket: Vil teste inntil 230.000 i uken

Oslo kommune ønsker å teste alle elever og lærere hver uke – men trenger hjelp fra regjeringen.

For å kunne holde skolene åpne, ønsker byrådet å sette i gang med en omfattende screening av alle 90.000 elevene i osloskolen.

Screening er testing av store grupper friske mennesker, som ikke har symptomer eller er definert som nærkontakter.

Byrådet ønsker også at helsepersonell som ikke er vaksinert, lærere og bygningsarbeidere hver uke mottar en enkel coronatest fra staten, som de tar selv og registrerer svaret på.

Totalt utgjør disse gruppene 170.000 personer i Oslo, opplyser helsebyråd Robert Steen. På sikt er det også aktuelt å inkludere barnehagepersonell i ordningen.

Disse kommer i tillegg til at Oslo kommune ønsker å ha kapasitet til å teste ni prosent – omkring 62.000 – av den øvrige befolkningen i uken.

Hvis byrådet får gjennomslag, innebærer det at over 230.000 kan bli coronatestet i uken. Det tilsvarer en omkring tredjedel av befolkningen i Oslo.

Enklere nesetest

– Det er høyt smittetrykk og skoler går til og fra hjemmeundervisning. Vi ønsker å beskytte barn og unge og ha skolene så åpne som mulig, sier Robert Steen.

Han mener screening kan være et konstruktivt tiltak for å leve med smitten.

Gjennom screening vil byrådet sikre seg mot at skjult smitte fører til at hele skoler og barnehager må i karantene.

Oslo ønsker å benytte coronaprøven som tas i fremre del av nesen. Den krever ikke samme kompetansen som den dype neseprøven, opplyser Steen.

På sikt skal de eldste elevene selv kunne ta prøven.

Trenger regelendring

– Vi trenger at staten endrer definisjonen, slik at screening og avlesing av disse testene ikke lenger defineres som helsehjelp, sier Steen.

I dag innebærer screening en journalføringsplikt, som må utføres av helsepersonell.

– Det er ikke hensiktsmessig, når dette skal gjennomføres i stor skala. På et tidspunkt vil de menneskelige ressursene bli brukt opp. Vi trenger at staten frigjør oss fra helsepersonell, sier Steen.

Kommunen ønsker å skjerme helsepersonell, helsesykepleiere og lærere fra screeningarbeidet.

– Er Oslo kommune avhengig av at regjeringen endrer regelverket, for å innføre screening i skolene?

– Ja, sier helsebyråden i Oslo.

En digital løsning for selvrapportering av testresultater er en forutsetning for å klare å screene så mange hver uke. Steen mener en slik løsning må utvikles nasjonalt.

Må øke analysekapasiteten

Økt testing har tidligere satt analysekapasiteten på laboratoriene under press.

Like før regjeringen innførte det høyeste tiltaksnivået i hele Viken, meldte Helse Sør-Øst at analysekapasiteten ved OUS var sprengt. Over halvparten av kommunene i fylket har utfordringer med TISK-arbeidet (testing, isolasjon, smittesporing, karantene).

– Vil laboratoriene ha nok analysekapasitet til å håndtere 230.000 prøver fra Oslo i uken?

– Vi vet ikke, rett og slett. Jeg får litt forskjellige signaler fra foretakene, laboratoriene og de private selskapene, sier Robert Steen.

I tillegg til en endring av regelverket, trenger Oslo nok analysekapasitet i laboratoriene.

– Vi ber også staten etablere tilstrekkelig laboratoriekapasitet for analyse av fremre neseprøve, slik at store volum kan analyseres fra barn og unge i skoler, sier Steen.

Samtidig ber kommunen om at det etableres en digital løsning for merking av kohorter eller grupper, slik at spyttprøver kan brukes for screening av klasser.

– Har dere kommunisert dette til nasjonale helsemyndigheter og regjeringen?

– Vi har samlet tankene våre og kommer til å sammenfatte dette i et brev til Helsedirektoratet. Det blir nok sendt i morgen.

– Finnes det nok tester på lager til å teste 230.000 personer i Oslo?

– Dette er de vanlige testene som vi har på teststasjoner. I starten av pandemien var det mangel på reagensrør, som man bruker i analyser. Det opplever jeg at man kan få tak i nå.

– Er det et godt nok lager for dette i dag?

– Det er utstyr vi får fra laboratoriene, sier helsebyråden i Oslo.

Sett til København

Oslo har blant annet sett til København, som fra mandag skal screene skoleelever i stor skala.

I uke 10 ble 113.119 personer i København testet med en PCR-test. I tillegg ble 59.901 testet med en antigen hurtigtest. Dermed ble omkring 27 prosent av Københavns befolkning testet på en uke.

I uke 10 ble det rapportert 48.848 tester til Helseetaten i Oslo, som tilsvarer omkring syv prosent av befolkningen.

– Har dere hatt dialog med København?

– Ja, det er der deler av inspirasjonen til denne skissen kommer fra, sier Steen.

Oslo kommune vil starte screening så fort staten klarer å legge til rette, i beste fall like etter påske.

– Jeg tror det er mulig, men jeg er blitt kalt naiv optimist før. Ser vi på kalenderen, er det er mulig å gjøre det. Det handler litt om vilje og evne til å handle fort. Det er fortsatt over to uker til. Det er mulig, hvis vi får med oss staten, sier helsebyråden.

Det viktigste for helsebyråden er at Oslos forslag blir tatt på alvor.

– Hva er alternativet dersom det ikke blir mulig å screene skoleelevene?

– Da er vi tilbake til der vi er i dag, med det forsterkede TISK-regimet med ventekarantener. Da må vi forvente at skoler åpner og stenger avhengig av smittesituasjon. Det er der vi er, og det vi ønsker å finne et alternativ til, sier Steen og fortsetter:

– Her har vi lagt et alternativ på bordet, og så kan det godt hende at det er ting vi ikke har tenkt på. Men da må vi tenke om igjen og utfordre oss selv på kreativitet. Vi skylder elever, lærere og foreldre å gjøre det vi kan for å holde skolene åpne. Danmark har screenet lenger enn oss, og de har fått det til.