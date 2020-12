SMITTEVERN: Vennesla var en av kommunene som bestilte smittevernutstyr fra May Martinsen. Foto: Tomm W. Christiansen

Legemiddelverket om salg av smittevernutstyr: «Varsel om et kritikkverdig forhold»

Dokumentasjonen May Martinsens selskaper og samarbeidspartnere har sendt til norske kommuner har flere mangler, mener Legemiddelverket.

Nå nettopp

I helgen fortalte VG historien om hvordan May Martinsen forsøkte å selge store mengder smittevernutstyr til norske kommuner da pandemien rammet i vår.

Martinsen har ni konkurser bak seg og sitter i konkurskarantene, slik Filter Nyheter omtalte i mai.

VG har fått innsyn i en digital mappe med dokumenter, som Martinsens selskaper og samarbeidspartnere har sendt til minst syv norske kommuner.

Mappen inneholder flere dokumenter som skal vise at smittevernutstyret selskapet selger, er godkjent etter gjeldende regler og standarder i Norge.

VG har bedt Statens legemiddelverk om å vurdere dokumentasjonen som ligger i den digitale mappen.

Konklusjonen deres er tydelig:

– Dokumentasjonen vi har gjennomgått er ufullstendig, og tilfredsstiller ikke regelverket for medisinsk utstyr, oppsummerer seniorrådgiver i Legemiddelverket, Ole Benny Østby til VG.

– Er det lovlig å selge smittevernutstyr som har feilaktig eller mangelfull dokumentasjon?

– Nei.

På vegne av Martinsen sier advokat Ole Dalan til VG at mappen kun var ment til «internt bruk». Advokaten sier videre at det aldri ble levert varer til kommunene knyttet til disse dokumentene.

– Når det har blitt delt dokumenter knyttet til faktiske ordrer og leveranser, så har disse aldri blitt delt på denne måten, skriver Dalan i en e-post til VG.

VG har spurt samtlige norske kommuner, som har fått oversendt den digitale mappen, om de har forholdt seg til denne dokumentasjonen, eller om de har mottatt annen type dokumentasjon:

Minst syv kommuner har mottatt denne mappen som eneste dokumentasjon.

To kommuner fikk tilsendt denne mappen, i tillegg til at de fikk dokumenter oversendt i forbindelse med kjøp av smittevernutstyr. I begge tilfellene samsvarer dokumentasjonen kommunene har fått med innholdet i Google drive-mappen.

Ikke alle kommunene som har fått tilsendt mappen, har vurdert innholdet i mappen eller lagt merke til at de har fått den, viser VGs kartlegging.

Øygarden kommune spurte om å få tilsendt dokumentasjon da kommunen bestilte varer i april. Kommunen mottok dokumentasjon i juni – etter å ha hevet avtalen med Asklepios Trade AS.

Dokumentasjonen kommunen fikk tilsendt i juni, samsvarer med innholdet i mappen som Legemiddelverket har vurdert.

Til tross for at Martinsen sier at den digitale mappen kun ble benyttet i starten av pandemien er den endret frem til 17. juli, ifølge endringsloggen i Google drive.

Ifølge endringsloggen er det brukeren «Irmi Group» som har endret og lastet opp samtlige dokumenter i mappen. Irmi Group AS var navnet på May Martinsens firma, som gikk konkurs i april.

– Ingen kritikkverdige produkter har blitt levert til noen kunder, og ingen kunder har betalt for noe de ikke har mottatt, sier advokat Ole Dalan på vegne av Martinsen.

– VG har snudd hele saken på hodet, og det er fristende å avslutte med Ibsen: Hvor utgangspunktet er som galest, blir titt resultatet originalest.

SMITTEVERN: May Martinsen har solgt utstyr mot corona til flere norske kommuner. Foto: Irmi Group/Ntb

– Bombardert med dokumenter

I Norge stilles det strenge krav til kvaliteten på smittevernutstyr.

Merking utenpå pakkene og medfølgende dokumentasjon skal forsikre helsepersonell om at utstyret faktisk har riktig kvalitet, og beskytter mot smittespredning.

Basert på innholdet i mappen som VG har sendt, mener Legemiddelverket at dokumentasjonen er svært mangelfull og at vesentlig informasjon mangler:

– Ikke noe av dette er godt nok til å vurdere kvaliteten på utstyret før innkjøp. Man blir nærmest bombardert med dokumenter som ikke har noe med saken å gjøre, sier Ole Benny Østby i Legemiddelverket.

Legemiddelverket presiserer at de kun har tatt stilling til den foreliggende dokumentasjonen VG har sendt, og at de på forhånd ikke visste hvem avsenderen av dokumentene var.

For at Legemiddelverket skal kunne vurdere en sak, og eventuelt innlede tilsyn, må de selv innhente informasjon og uttalelser fra aktøren som selger smittevernutstyret:

– På mange måter er dette et varsel til oss som legemiddelmyndighet, om et kritikkverdig forhold. Vår jobb er å føre tilsyn med medisinsk utstyr og om det kan føre til fare for pasienter og brukere, sier Tove Gullstein Jahr, enhetsleder i Legemiddelverket.

BEKYMRET: Enhetsleder i Legemiddelverket, Tove Gullstein Jahr.

Det viktigste dokumentet mangler

I mappen med dokumenter Legemiddelverket har vurdert, mangler det mest essensielle dokumentet, ifølge seniorrådgiver Ole Benny Østby:

– Det er ikke en eneste samsvarserklæring her, sier han.

Før et produkt kan markedsføres på det norske markedet, må produsenten gjennomføre en samsvarsvurdering.

Dette er det viktigste dokumentet innkjøpere bør lete etter når en kjøper medisinsk utstyr, fordi det er en forsikring om at produsenten garanterer for kvaliteten.

I oversikten under kan du se hvilke leverandører din kommune handlet smittevernutstyr fra:

– Stemmer ikke overens

Den digitale mappen May Martinsens selskaper og samarbeidspartnere har sendt til norske kommuner, inneholder flere andre typer dokumenter, blant annet bilder av utstyr, sertifikater og testrapporter.

Legemiddelverket mener dokumentene ikke henger på greip:

– Noe av dokumentasjonen stemmer ikke overens med utstyret, mens andre dokumenter er ikke relevante for Europa og er derfor overflødige, sier Østby.

– Hvorfor sender de dette til kommuner, tror du?

– Enten så har disse aktørene mangelfull kunnskap om regelverket eller så gjør de det helt bevisst for å villede, sier han.

KUNNSKAP: Seniorrådgiver i Legemiddelverket, Ole Benny Østby, sier det er mange regler å forholde seg til dersom man skal selge smittevernutstyr i Norge. Foto: Legemiddelverket

Han mener det burde ha blinket i varsellampene da kommunene fikk tilsendt mappene med denne dokumentasjonen:

– Kommuner som får tilbud om smittevernutstyr fra en ukjent leverandør må være bevisste og sette seg inn i hva slags dokumentasjon som kreves, mener Østby.

«Kun ment for internt bruk»

På vegne av Martinsen sier advokat Ole Dalan at mappen VG har fått innsyn i stammer fra et samarbeid mellom Martinsen og selskapet Rob Arnesen AS.

De to aktørene samarbeidet om salg av smittevernutstyr i starten av pandemien, men er uenige om når samarbeidet tok slutt.

Rob Arnesen AS sier samarbeidet tok slutt 20. April, og at selskapet kun var involvert i handelen med en kommune - Drammen kommune.

Martinsen sier samarbeidet varte til 5. Juni, og at Rob Arnesen AS var offisiell importør.

Dalan skriver dette til VG:

«Da det mye omtalte samarbeidet med Rob Arnesen ble inngått var det behov for en lagringsplattform for diverse dokumentasjon. Valget falt på Google, som har tilnærmet ubegrenset lagringsplass. Dokumentasjonen som ble lastet opp i denne mappen bestod i starten av produsenter og produkter tilhørende Rob Arnesen, sier advokat Ole Dalen.

«Denne linken ble også kopiert inn i et generelt infobrev med oversikt over produkter som kunne være tilgjengelige. Martinsen/Asklepios var Rob Arnesens ansikt utad mot nye kunder, som Rob Arnesen ønsket å få, nemlig norske kommuner. Dette var før det ble avdekket at Rob Arnesen ikke hadde gode nok leverandører. Det ble aldri levert noen varer til kommunene fra disse produsentene, som tilhørte Rob Arnesen.

«Etter samarbeidet med Rob Arnesen ble lagringsplattformen benyttet som en samleplass lagring av dokumentasjon. Men det var kun ment for internt bruk. Derfor ligger det der en salig blanding av både våre egne produsenter/leverandører og Rob Arnesen sine.»

Rob Arnesen: Kjenner ikke til mappen

Rob Arnesens advokat, Børre Hagen, sier det eneste salget selskapet har foretatt av smittevernutstyr er til Drammen kommune.

Denne ordren ble kansellert av kommunen, fordi varene kommunen kjøpte ikke besto kvalitetskontrollen hos Forsvarets forskningsinstitutt.

– Selskapet har ikke tatt inn annet smittevernutstyr beregnet for helsevesenet og har følgelig heller ikke vært offisiell importør for annet enn det som er relatert til Drammen, skriver Hagen i en e-post til VG.

– Rob Arnesen har fra sin forbindelser i Kina mottatt en rekke tilbud på smittevernutstyr i tillegg til andre varer. Det er formidlet til Martinsen. Det er her tale om varepartier som for øyeblikket er til salgs. Det har heller ikke ført til noe salg gjennom Rob Arnesen av smittevernutstyr.

Hagen sier at firmaet ikke har kjennskap til Google Drive-mappen som kommunene har fått tilsendt.

– Selskapet besluttet i slutten av april at de ikke skulle involvere seg i salg av smittevernutstyr til helsevesenet. Bakgrunnen er blant annet at de ikke har tilstrekkelig kompetanse, og at erfaringen fra leveransen til Drammen kommune viser at dokumentasjonen på produktene ikke er til å stole på, skriver Hagen.

– I mail av 20 april fra opplyser Martinsen selv at samarbeidet er opphørt, og at hun ønsker dette videreført i et nytt selskap. Det har vært enkelte mailer mellom parten vedrørende dette, men det er hverken inngått avtale eller foretatt noen salg med dette som grunnlag. Rob Arnesen har aldri samtykket i at selskapet skulle benyttes i markedsføring av foretak eller produkter relatert til May Martinsen

Publisert: 07.12.20 kl. 11:23