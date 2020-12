EKSKLUSJON: For rundt to uker siden sa Oslo Frp at de vurderte eksklusjon av fylkesleder Geir Ugland Jacobsen. Foto: Janne Møller-Hansen

Oslo Frps leder Geir Ugland Jacobsen er ekskludert fra partiet

NYDALEN (VG) Sentralstyret i Frp har i kveld konkludert med at Oslo Frps leder Geir Ugland Jacobsen skal ekskluderes fra partiet, og at Oslo Frp legges ned.

Oppdatert nå nettopp

For rundt to uker siden sa Oslo Frp at de vurderte eksklusjon av fylkesleder Geir Ugland Jacobsen, etter flere konflikter og uro i partiet. Senere opprettet Organisasjonsutvalget i Frp eksklusjonssak mot lederen.

Etter sentralstyremøtet i Frp i kveld er det klart at Ugland Jacobsen nå ekskluderes fra partiet. I tillegg skal Oslo Frp også nedlegges.

– Nå har sentralstyret fattet en beslutning om at undertegnede skal ekskluderes fra partiet, sier Ugland Jacobsen på en pressekonferanse onsdag kveld.

Ulike retninger

Det stormet rundt Ugland Jacobsen i sommer – etter at han i et Finansavisen-intervju betvilte Siv Jensen som en selvskreven toppkandidat til Stortinget. Han fikk også gjennomslag i fylkespartiet for en resolusjon om å gjøre Frp til et «patriotisk fyrtårn».

– Jeg vil ha Norge først, og det er opplagt at mange ønsker det. Det er opplagt at Siv ikke har vært ekstrem i noen retning. Hun har vært samlende, og nå er det klart et tydelig behov for å ta vare på Norge. Vi ser helt klart at trykket kan økes vesentlig, sa han til avisen i sommer.

Det førte til et opprop i flere fylkeslag for å slå ring om Siv Jensen, og at flere fylkeslag i Frp ba sentralstyret om å vurdere nedleggelse av Oslo Frp.

– Når Oslo Frp utad fronter en annen politisk retning enn den landsmøtet har vedtatt, så bidrar Oslo Frp til en svært unødvendig splittelse i partiet, het det i oppropet.

Siv Jensen har en klar beskjed til de som vil at Frp skal bli et nasjonalkonservativt parti: De kan finne noe annet å gjøre.

INGEN OMKAMP: Siv Jensen ser ikke noe rom for omkamp angående retningen partiet skal gå i. Foto: Tore Kristiansen

– Det er noen som har ønsket det annerledes. Det får så være. Men et stort, rungende flertall har satt ned foten og sagt hva vi skal være, og hva vi ikke skal være. Da må man forholde seg til det hvis man vil være medlem i Fremskrittspartiet, sa hun til NTB onsdag formiddag.

Fremskrittspartiet beskriver seg selv som et liberalistisk folkeparti, noe partiets landsmøte har stilt seg bak.

Uttalelser om Siv Jensen

Flere kilder med nær kjennskap til prosessen i Frp som skulle avgjøre Ugland Jacobsens fremtid, har tidligere opplyst til VG at saken var tema allerede på sentralstyrets møte i november.

Der la Organisasjonsutvalget fram meldinger de har fått fra flere hold om Ugland Jacobsens kontroversielle uttalelser, og orienterte partiledelsen om at de ville vurdere dem.

Utvalgets oppgave er å vurdere om medlemmer bryter med Frps vedtekter og partiets prinsipper. Utvalget ledes av sentralstyremedlem Alf Erik Andersen.

Ifølge et dokument som skal stamme fra Organisasjonsutvalget som Dagsavisen har fått tilgang til, var det fylkeslederens uttalelser om Siv Jensen som var årsaken til saken mot ham:

«For det første om dine offentlige uttalelser er av en slik karakter at det bidrar til å skade partiet og/eller partimedlemmers omdømme på en slik måte at det er i strid med partiets regelverk.

For det andre om dine uttalelser har vært forankret i vedtak i fylkesstyret i samsvar med partiets vedtekter og retningslinjer, eller om du i rollen som fylkesleder har gått ut over de fullmakter fylkeslederen har» heter det i anklagen.»

Han ble også anklaget for å forsøke å svekke partiledelsen og «å skyve fokuset i partiorganisasjonen fra konstruktivt politisk og organisatorisk arbeid, over på negativt personfokus og usikkerhet rundt partiets valgte ledere (...)», ifølge Dagsavisen.