LANGE DAGER: Den andre bølgen har vært mer slitsom enn den første for helsebyråd Robert Steen.

Robert Steen om coronaåret: − Har vært netter hvor jeg ikke har sovet

Oslos helsebyråd Robert Steen har stått i spissen for coronahåndteringen i Norges episenter. Men det er særlig én dag som ennå preger ham.

– Jeg har nok hatt min porsjon av øyeblikk der jeg har vært drittlei og ordentlig sliten. Det har vært netter hvor jeg ikke har sovet, eller ganger hvor jeg har våknet opp på morgenen og lurt på om det er en vei ut av dette, sier Oslos helsebyråd Robert Steen.

Det er ti måneder siden beskjeden kom for første gang under et bystyremøte onsdag 26. februar: En ung kvinne, som hadde landet på Gardermoen etter å ha vært på reise i Kina, testet positivt på coronaviruset.

Dagen etter testet to osloinnbyggere, som hadde vært på reise i Italia, positivt.

– Det gikk så fort den gangen. Vi har glemt det litt, sier Steen.

I løpet av få uker skulle byen hans bli episenteret for coronaviruset i Norge.

– Tok det ikke seriøst

– En sterk dato for meg er 5. mars. Da kunngjorde kommunaldirektøren min Svein Lyngroth direkte på Dagsrevyen at Holmenkollen-rennene skulle gå uten publikum, forteller Steen.

Helsebyråden opplevde at folk ikke tok det seriøst. Mange reiste 8. mars til Holmenkollen i minibusser og festet i skogen.

– Flere trodde at å avlyse publikumsarrangementet på Holmenkollen-rennene var det ultimate beviset på at byrådet i Oslo var gale, minnes Steen.

Kun fire dager senere stengte regjeringen ned Norge med de mest inngripende tiltakene i fredstid.

FEBERKLINIKK: Robert Steen besøker en av feberklinikkene, som ble etablert for folk med coronasymptomer, i Oslo 24. mars.

– Gjorde ordentlig vondt

12. mars så kommunen seg nødt til å heve beredskapsnivået til det høyeste.

Arrangementer ble forbudt, serveringssteder fikk beskjed om å legge til rette for en meters avstand mellom alle gjester og det ble straffbart å bryte karantenen.

Timer senere stengte regjeringen alle landets skoler og barnehager, frisørsalongene måtte stenge og alle som kom fra land utenfor Norden måtte i karantene.

Likevel er dagen som har gjort mest inntrykk på Steen gjennom hele pandemien lørdag 14. mars.

Den første beboeren ved et sykehjem i Oslo døde med coronaviruset. Det var det tredje coronarelaterte dødsfallet i Norge.

– Det husker jeg at gjorde ordentlig vondt. Det var det alvoret vi fryktet – at mennesker skulle dø, sier han.

– Hvordan var det å få den beskjeden?

– Det var veldig intenst. Man var engstelig for at det som skjedde andre steder skulle skje her. Jeg hadde en følelse av «Er det nå det begynner? Er det nå det tøffe starter?», sier han.

PRESSEKONFERANSE: Robert Steen og byrådsleder Raymond Johansen under en pressekonferanse 26. november der de orienterer om koronasituasjonen i Oslo kommune.

– Det ble personlig

Hver morgen kom oppdateringene fra Oslos sykehjem til Steen. Antall smittede ansatte og beboere, antall i karantene og hvor mange av dem som hadde påvist viruset, som hadde dødd.

Tallene steg jevnt de neste ukene. Fra midten av mars til midten av april døde i snitt en beboer på sykehjem daglig.

– Ble det personlig for deg?

– Det blir jo nesten det. Som kommunepolitiker er du veldig nær byen din. Du kjenner stedene. Jeg har vært på sykehjemmene som ble rammet. Det ble veldig personlig og veldig nært. Samtidig er du engstelig for hva som er de neste stegene i prosessen, sier han.

Vanskelig å se smittetallene stige

– Hva har vært den tøffeste perioden for deg i løpet av pandemien?

– De første dødsfallene på sykehjemmene var personlig tøft. Det var en markering av alvoret. Og så er det tøft når smittetallene går dramatisk oppover, sier han.

Etter en sommer med svært lave smittetall, begynte antall nye smittetilfeller å stige i Oslo rundt månedsskiftet juli/august – det som ble omtalt som «vestkantsfestene i Oslo».

Gjennom høsten fikk Oslo en trappetrinnsutvikling fra 100 smittetilfeller i uken, til 200 og 400.

– Jeg husker jeg sa til Raymond i første halvdel i september: Tenk om vi får 100 smittede om dagen? Så ble det et tall vi gjerne ville ned på igjen, sier Steen.

Med de stigende smittetallene i Oslo i høst fulgte også diskusjonene om nye tiltak.

TØFFE TIDER: Dødsfallene på Oslos sykehjem har vært spesielt tøft for Steen.

Bråket med regjeringen

– Jeg kjenner på det å skulle være med på å fatte beslutninger som har store konsekvenser for enkeltpersoner, sier Helsebyråd i Oslo Robert Steen.

Til tross for at byrådet i slutten av september innførte en rekke nye tiltak, var ikke regjeringen fornøyd.

Helseminister Bent Høie sa på Dagsrevyen at Oslo måtte ta ansvar – og truet med å overkjøre kommunen om de ikke innførte flere inngripende tiltak.

Regjeringen og Norges største kommune sto i en åpen konflikt om tiltak, midt i en pandemi.

– Det var en spesiell situasjon, sier Steen.

Likevel har han forståelse for Høies uttalelser.

– Regjeringen sitter ganske langt unna det som skjer i kommunene og har ikke den nærheten. Jeg skjønner at man blir usikker av det, sier han og fortsetter:

– Vi har et godt samarbeid med nasjonale myndigheter, men jeg opplever av og til at de har mange meninger om hvordan ting burde vært gjort uten at de sitter i posisjon eller sitter nærme nok til å egentlig vite om det de mener er det riktige for byen var der og da, understreker Steen.

Han tror det å delegere smittevernmyndigheten til kommune har bidratt sterkt til suksessen i håndteringen av coronaviruset i Norge.

– Men det er spesielt å skulle fatte disse beslutningene når man har en nasjonal regjering som gir uttrykk for at de ikke alltid deler din, sier han.

Likevel var striden i høst et unntak, mener Steen.

Kolleger beskriver Robert Steen som rolig, men han selv har han kjent på frykten og usikkerheten.

Vanskelige situasjoner

Det har ikke vært noen fasit på hvilke tiltak som burde settes inn når – kun bilder fra andre land med et nærmest sprengt helsevesen, ifølge Steen.

Kolleger beskriver ham som rolig selv når de tøffeste beslutningene måtte tas. Men selv husker han sin egen frykt og usikkerhet godt.

– Hvordan holder du hodet kaldt i de beslutningsprosessene?

– Jeg tror det er en kombinasjon av DNA og miljø. Jeg er nok født med en over gjennomsnittlig andel ro, sier Steen.

Han forteller at han har blitt kastet ut i en del vanskelige situasjoner både privat og på jobb.

TILTAK: Oslo kommune innførte flere strenge tiltak like før regjeringen. Robert Steen på en pressekonferanse 11. mars.

Steen er eldst av fire brødre. Da han var 23 år døde moren, kun 49 år gammel. Faren hadde allerede flyttet fra familien. Plutselig ble et helt ledd til besteforeldregenerasjonen borte.

– Jeg måtte ta T-banen til Etterstad, der mormor bodde, og fortelle at hennes eneste fatter og barn datter døde den natten. Moren min hadde allerede ligget i koma de siste fem ukene. Jeg husker at hun åpnet døren og allerede da skjønte hun hvorfor jeg var der, hun så det vel på meg, forteller Steen.

– Da sier hun noe som jeg har båret med meg resten av livet: «Det du må igjennom her i livet, må du gjennom – du kommer ikke utenom».

Steen forteller at livet hans har gitt en del erfaringer som har gitt ham en større grad av ro i utfordrende situasjoner.

– Du bringer sjeldent verden mye lenger ved å være oppfarende, dramatisk eller aggressiv, sier helsebyråden.

Men den andre bølgen har vært mer slitsom enn den første, føler Steen. Det har vært dager der han kun har konsentrert seg om hva han skal gjøre den dagen og ikke se hvor langt det er igjen til mål.

– Det er som å spise en elefant. Du må gjøre det bit for bit, sier helsebyråd i Oslo Robert Steen.