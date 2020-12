TRAGEDIE: «Alle skal være venner» er et utsagn fra Dhenujen som preget minnestunden for ham på Furuset i kveld. Foto: MATTIS SANDBLAD

Bildrept 13-åring minnet: – Verdens beste gutt

FURUSET (VG) De kaller ham «Furusets største smil», ungdommene som i kveld er samlet for å minnes Dhenujen Yogathas (13).

Publisert: Nå nettopp

Trettenåringen døde fredag, etter å ha blitt påkjørt på Grorud i Oslo torsdag. Bilføreren som først stakk fra stedet, er siktet for uaktsomt drap.

Ungdomsmiljøet rundt Furuset aktivitetshus og Furuset Forum tok initiativet til minemarkeringen for gutten som nesten daglig var innom dem.

200–300 mennesker er mandag kveld samlet på Trygve Lies plass på Furuset. Et utsagn fra Dhenujen preger banneret over lyshjertet: «Alle skal være venner».

– Han var verdens beste gutt. Blid og koselig, utadvendt og omgjengelig, sier prosjektkoordinator ved Furuset Forum Rune Gjelberg til VG.

Det er ham som forteller om tilnavnet «Furusets største smil».

– Rammet oss hardt

– Han døde altfor ung, men nådde så mange på sin ferd, sier Gjelberg.

MINNES: Med blomster, blafrende lys og hilsener minnes ungdomsmiljøet i drabantbyen Furuset i Oslo kameraten som mistet livet etter en påkjørsel torsdag. Foto: MATTIS SANDBLAD

Han sier at ungdommene tok initiativ til minnestunden mandag kveld for å være sammen i sorgen og vise sin støtte til 13-åringens familie.

–Jeg har aldri sett lokalsamfunnet så samlet. Dette er en kjempetragedie som har rammet oss hardt, sier prosjektkoordinatoren ved Furuset Forum.

13-åringen kom ofte innom Furuset bibliotek og aktivitetshus og Furuset Forum for å leke, snakke med venner, og drive med ulike hobbyer.

– Han var en kontaktsøkende gledesspreder. En solstråle som snakket med alle på sin vei, sier Rune Gjelberg.

– Godhjertet gutt

Anas Jarrari (19) ved aktivitetshuset sier at ansatte og lokalmiljøet er knust etter tragedien og savner 13-åringen.

MISTET LIVET: Dhenujen Yogathas (13). Foto: HELGE MIKALSEN

– Han var en godhjertet gutt, og vi må absolutt ikke glemme ham, sier Jarrari.

En lærer ved barneskolen til Yogathas startet en innsamlingsaksjon til inntekt for familien, slik at de i de tragiske omstendighetene ikke skulle behøve å tenke på kostnader til begravelse og annet.

På få dager har over 1600 givere gitt nær 340.000 kroner.

Ulykken skjedde i Maria Dehlis vei ved Gransdalen på Grorud.

Etter ulykken stakk bilføreren fra stedet. Bilen ble funnet ved Furuset senter med tydelige skader. Mannen ble pågrepet hjemme natt til fredag.

Han har forklart til politiet at han fikk panikk – og at han så at det var andre som kunne hjelpe.

Siktet for bildrap

Mannen i 30-årene er siktet for uaktsomt drap, men erkjenner ikke straffskyld. Han ble i Oslo tingrett lørdag varetektsfengslet for fire uker.

– Min klient har forklart at gutten plutselig kom ut i veien, og at han anser dette som en ufattelig tragisk ulykke, sier mannens forsvarer Harald Fjeldstad.

«Han erkjenner å ha kjørt på en av fotgjengerne, og at han skjønte at han hadde kjørt på en annen person.», står det i kjennelsen fra tingretten.

I tillegg til at farten var høyere enn hva som er tillatt på stedet, så var det mørkt, glatt og vått på ulykkesdagen.

ÅSTED: Politiet foretar undersøkelser på ulykkesstedet i Maria Dehlis vei på Grorud i Oslo. Foto: HELGE MIKALSEN

Oslo tingrett mener opplysninger i straffesaken tilsier at sjåføren var ruspåvirket på ulykkesdagen 17. desember. Sjåføren nekter for dette.

Tar det tungt

Mannen er tidligere dømt for ruskjøring.

«Retten legger vekt på at siktede etter ulykken forlot hendelsesstedet og unnlot å melde forholdet til politiet. Han har selv forklart at han fikk panikk, men retten peker på at han heller ikke mange timer etter hendelsen meldte forholdet til politiet.», står det i kjennelsen.

Advokat Fjeldstad sier at den siktede har det svært tungt.

– Men han er fullt ut innforstått med at familien til gutten har det mye verre.