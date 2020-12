forrige







fullskjerm neste FLÅTE: En isbjørn på et isflak nord i arktiske Canada. Issmelting er en av mange kritiske konsekvenser av global oppvarming.

Ap ut mot regjeringens klimamål: − Vi må følge etter

På FNs klimatoppmøte lørdag varslet statsminister Erna Solberg at Norge ikke vil legge seg på samme utslippsmål som EU. Det mener Arbeiderpartiets miljøpolitiske talsperson Espen Barth Eide er for slapt.

EU bestemte fredag at landene i unionen skjerper sine mål, og skal kutte minst 55 prosent av klimagassutslippene før 2030, sammenlignet med hva utslippene var i 1990.

Solberg lovet lørdag at Norge vil opprettholde målet om mellom 50 og 55 prosent nedgang i klimautslippene, men kom ikke med nye lovnader om at Norge vil strekke seg like langt som EU-landene nå gjør for å kutte utslipp.

Politiker Espen Barth Eide (Ap) er ikke fornøyd med Regjeringens uvilje til å sette strengere mål, og mener Norge må sette samme mål som EU.

– Det ville vært klokt å raskest mulig slå fast at Norge har samme mål som EU. Vi samarbeider uansett tett med EU om klima og utslipp, mener Barth Eide. Han sier dette vil være fordelaktig også for næringslivet – hvis ikke risikerer vi å ligge bak i det grønne skiftet.

– Dette handler ikke om at vi skal ligge langt foran alle andre, men vi må følge etter.

– Et minstemål

– 55 prosent innen 2030 begynner å bli normen for land som oss. Dette er målet anstendige land legger seg på, sier Barth Eide, og henviser til at både EU og flere land i Asia allerede har bestemt seg for dette målet.

Påtroppende president Joe Biden i USA har dessuten varslet at landet vil legge seg på samme linje når de går inn i Parisavtalen igjen i januar.

I Solbergs tale til FN lørdag, viste hun til da Norge oppjusterte målene i februar.

– Norge leverte forsterkede klimamål i februar, som et av de første landene. Vi vil kutte utslipp med minst 50 prosent innen 2030, med mål om å kutte opp til 55 prosent sammenlignet med 1990-nivåene. Vi ønsker å samarbeide med EU i å klare dette, sa hun.

MILJØ-POLITIKER: Espen Barth Eide sitter i Stortingets miljø- og energikomité. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

Barth Eide mener derimot at Norge bør være tydelig på at 55 prosent er et minstemål for landet.

– Er ikke forskjellen på formuleringene «mellom 50 og 55 prosent» og «minst 55 prosent ganske liten»?

– Jeg er enig i at det ikke er en himmelstormende forskjell, men det er en tydeliggjøring av hva som er den nye normalen, svarer Barth Eide.

Samtidig som EU-landene har satt 55 prosent som et mål, har Verdens naturfond (WWF) og Greenpeace sagt at dette er for lavt. For å være i rute med å nå målet i Parisavtalen innen 2050, må man kutte 65 prosent innen 2030, påpeker disse organisasjonene.

fullskjerm neste OVERSVØMMELSE: Bygninger og rismarker forsvant under flomvannet da Poyang-innsjøen ble oversvømt i den kinesiske provinsen Jiangxi i sommer.

– Hvorfor går ikke Arbeiderpartiet inn for å kutte enda mer, og legger seg på 65 prosent som et mål for 2030?

– La meg i hvert fall si at det langsiktige målet er karbonnøytralitet innen 2050 Da må man ha sluttet med klimagassutslipp utover det man klarer å fange opp. 2030 er en mellomstasjon for dette målet, sier Espen Barth Eide.

– Også bør 55 prosent bety minst 55 prosent. Vi som inngår i samme marked som EØS, bør legge oss på samme mål som kollektiv. Det er selvfølgelig bedre om vi kommer lenger, men 55 prosent krever også store endringer, og er et godt mål for 2030.

Regjeringen skulle egentlig ha lagt frem sin klimaplan for årene 2021–2030 før jul. Torsdag opplyste klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V) at planen er utsatt til over nyttår.

– Vi har fortsatt enkelte politiske avklaringer som må bli landet, sa statsråden til NTB.

Foran noen, bak andre

Hvert enkelt land måtte sette seg nye ambisiøse mål for utslippskutt for å bli tildelt taletid på FN-toppmøtet, slik Erna Solberg og Norge fikk.

Under åpningen av klimatoppmøtet sa generalsekretær i FN, António Guterres, at lederne i verden nå må «erklære klimakrise» frem til «karbonnøytralitet er oppnådd».

fullskjerm neste SKOGBRANN: Australias flora og fauna ble hardt rammet da flere av landets skoger brant i månedsvis i 2019. Her fra New South Wales.

Mens Solberg-regjerings mål om å kutte mellom 50 og 55 prosent kvalifiserte til å få tale på møtet, hadde noen av landene på utslippstoppen langt ifra store nok mål til å få prate. Dette gjelder blant annet Brasil og Australia.

Australias rundt 20 millioner innbyggere står for mer enn 3,6 prosent av verdens utslipp. Landets statsminister Scott Morrison har blitt kritisert for dårlig håndtering av skogbrannkrisen i landet, og landet ligger langt bak målene de satte seg i Parisavtalen i 2015.

I et klimaperspektiv var ikke MDG-leder Une Bastholm fornøyd med statsbudsjettet for 2021 da det ble lagt frem:

Samtidig har altså et samlet EU satt seg noe mer ambisiøse mål enn Norge. Storbritannia, en av vertene for toppmøtet, har dessuten satt seg et enda høyere mål: de vil kutte hele 68 prosent av utslippene sammenlignet med 1990.

– I dag tar vi ledelsen med et ambisiøst nytt mål om å kutte utslipp, raskere enn noen andre økonomisk stormakt, erklærte statsminister Boris Johnson tidligere i desember.

President Xi Jinping har avslørt planer for å gjøre Kina karbonnøytralt innen 2060, og har lagt frem nye mål for satsing på utvikling av ny fornybar energi. Samtidig ville hverken Kina, Sør-Korea eller Japan gjøre endringer i sine satsinger på kullkraft.

Imran Khan, statsminister i Pakistan gikk på toppmøtet derimot inn for at landet ikke skal ha mer kullkraft – uten å gå inn på hva dette vil bety for allerede eksisterende kullkraftavtaler med Kina.

Publisert: 14.12.20 kl. 04:43

