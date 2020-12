ALENE: Den økte rapporteringen om opplevd ensomhet vil avta når restriksjonene forsvinner, tror Amy Østertun Geirdal ved OsloMet. Foto: Nygaard, Wilma Nora D. / NTB

Nye tall: Halvparten av unge føler seg ensomme

47 prosent av unge mellom 16 til 19 år føler seg corona-ensomme, viser nye tall fra Opinion fra november.

En ny rapport ledet av Utdanningsdirektoratet viser hvilke konsekvenser smitteverntiltakene har hatt i barnehager og skoler. Gruppen har sett på elevenes læring, skolemiljø og andre forhold som psykisk helse.

Smitteverntiltak kan føre til at barn og unge mister kontakt med venner og/eller trygge voksne som de er vant med å forholde seg til, står det i rapporten. De som har skole som eneste sosiale arena er de mest utsatte.

Andelen unge som er ensomme har økt utover høsten, viser tall Opinion.

Fra april til november oppgir i gjennomsnitt 37 prosent av unge mellom 16 og 19 år at de er ensomme for tiden på grunn av corona. Andelen ensomme gikk noe ned i juli, men har økt igjen utover høsten. I rapporten står det at dette trolig kan ha sammenheng med økende coronasmitte og strengere tiltak gjennom høsten.

Elevorganisasjonen melder også om at det er en stor psykisk påkjenning for mange elever å være mer hjemme og miste sosial kontakt med andre, viser rapporten.

Fakta om rapporten Rapporten kom ut 13. november og heter «Konsekvenser av smitteverntiltak i barnehager og skoler». Den er forfattet av en ekspertgruppe bestående av Utdanningsdirektoratet, Barne-, ungdoms,- og familiedirektoratet, Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet. Vis mer

Helledal: – Grunntonen hjemme forsterkes

– Det er viktig for mange unge å være sosiale, og det kan være vanskelig når man ikke får gjort det på normal måte, sier Line Lise Helledal, leder for familievernkontoret Nedre Romerike.

HÅP: Foreldre har en enda viktigere oppgave nå ved å skape mening, mener Line Lise Helledal, leder for familievernkontoret Nedre Romerike. Foto: Privat

Hun forteller at grunntonen i hjemmet blir forsterket under pandemien. Uroen i samfunnet går utover forholdet innad i familien.

– Hjemmet er for mange et hyggelig sted å være. Men der hvor mamma og pappa krangler mye eller det er mye krangling mellom unge og foreldre, blir det en ekstra stor belastning.

Hun tror foreldrene er viktigere for barn enn det de forstår selv.

– Vi glemmer noen ganger at mange unge er opptatt av at foreldrene har det bra, sier Helledal.

Mener foreldre bør skape håp

Helledal forteller at unge trenger andre relasjoner enn foreldre, og at det ligger i ungdommens natur å løsrive seg.

– De kan være ganske avvisende mot foreldre, men foreldre må tåle den naturlige utviklingen. Det kan også være mer krevende nå som man går mer oppå hverandre.

Hun forklarer at det er en balansegang mellom avvisning og forventning.

– Man trenger ikke å få ungdommen med på å for eksempel spille brettspill, men man bør ha gode rutiner sammen, som å spise middag sammen.

Helledal mener foreldre har en enda viktigere oppgave nå ved å skape mening og håp.

– Vi overfører mye til barna. Hvis foreldre klarer å få frem at «nå er det vanskelig, men dette skal vi klare», og dermed klarer å hjelpe ungdommen sin til å bære det selv, så tror jeg gjør en veldig stor forskjell.

Helledal mener ungdom nå blir oppholdt i den naturlige utviklingen sin, at de ikke får den naturlige slipingen mot andre mennesker og at vi ikke vet nok om konsekvensene av det.

– De som har en god grunntone hjemme, tror jeg vil klare seg bedre enn de som føler seg alene i hjemmet.

Geirdal: – Tallene viser et øyeblikksbilde

Amy Østertun Geirdal er professor og forsker på psykisk helse ved OsloMet. Hun leder en internasjonal coronastudie hvor målet er å undersøke hvordan folk har det med hensyn til psykisk helse og livskvalitet. Studien er en samarbeids-studie, og inkluderer USA, England, Australia og Norge.

– Av de norske deltagerne rapporterer cirka halvparten at de opplever psykisk stress. De unge rapporterer mest ensomhet og dårligst psykisk helse.

FORSKER: Amy Østertun Geirdal er professor og forsker på psykisk helse ved OsloMet. Foto: Privat

Hun tror tallene viser et øyeblikksbilde.

– Jeg tror den økte rapporteringen om opplevd ensomhet vil avta når restriksjonene forsvinner. Til enhver tid rapporterer en viss prosent av befolkningen psykisk stress og ensomhet, men i disse coronatider har vi sett at begge deler har økt betraktelig, og slik vi ser det kan denne økningen knyttes til den aktuelle situasjonen.

