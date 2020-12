STORSMITTE: Smitten har eksplodert i Lillehammer de siste dagene. Foto: Geir Olsen

Stort utbrudd i Lillehammer - 27 nye tilfeller på én dag

Rett før jul står Lillehammer kommune midt i det største utbruddet de har hatt noensinne.

Etter flere måneder med lave smittetall har det eksplodert den siste uken.

Siden 9. desember er det registrert 68 smittetilfeller. 27 av dem ble bekreftet mandag.

De fleste smittetilfellene knyttes til et utbrudd ved Lillehammer videregående skole.

– Utbruddet utvikler seg raskt, og det innebærer en viss risiko for ytterligere spredning, sier kommuneoverlege Morten Bergkåsa.

– Per nå er det rundt 600 personer i karantene, men det vil stige i kveld etter smittesporing, sier kommunikasjonssjef Kjersti Morset til VG.

Mange av de smittede er elever på de lokale skolene. Allerede er det innført hjemmeundervisning på to skoler på grunn av mangel på personell, forteller hun.

– Det vurderes fortløpende flere tiltak. Per nå er ikke skoler stengt av helsefaglige grunner. Vi har fire dager igjen før de går ut i ferie, men det vurderes på nytt i morgen, sier Morset.

Krevende dager

– Det er veldig krevende. Vi har smitte på tre av ni skoler, og vi har 17 elever fra 1.-9. klasse som er påvist smittet. 400 elever i karantene, og 70 lærere i karantene, og to i personalet som er smittet.

Det sier skolesjef i kommunen Trond Johnsen. Det er ikke besluttet å stenge skolene enda, det er det opp til helsemyndighetene å vurdere, forklarer han.

– Som skolesjef så er det min rolle å vurdere forsvarlig drift, og når det blir kritisk lav bemanning med 70 ansatte i karantene og en del som er hjemme fordi de er småsyke, så må vi innføre hjemmeopplæring.

Johnsen forteller at det fra i morgen vil være to skoler hvor det vil være utbredt bruk av hjemmeopplæring, men at de prøver å skjerme småskolen.

– Det er særlig de minste elevene som må være på skolen, og for de som har hjemmeopplæring har vi et tilbud slik at foreldre som må ha de på skolen for å komme seg på jobb, kan det. De sårbare elevene følger vi spesielt opp, legger han til.

Publisert: 14.12.20

