Seriesvindleren

EPISODE 1

Mannen i 30-årene fra Vestlandet har siden 2013 svindlet 56 personer for over 4,2 millioner kroner. Tre kvinner forteller nå hvordan seriesvindleren har ødelagt livet deres.

Til VG sier mannen at han angrer og skal gjøre opp for seg. Se konfrontasjonen i del to av reportasjen og les hele forklaringen hans nederst.

EPISODE 2

VG konfronterer seriesvindleren. Han forteller om et liv med vill festing, luksus og torpedoer på døra.