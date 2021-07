Kraftig økning i elsparkesykkel-ulykker i Oslo

I juni var det 14 personer som daglig havnet på legevakten etter elsparkesykkel-ulykker. Nå kommer Oslo universitetssykehus med en klar oppfordring om at det bør stenges for leie av elsparkesykler på natten.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Saken oppdateres fortløpende.

Det ble i Oslo registrert 764 ulykker i 2019 og 1331 ulykker i 2020 som følge av bruken av elsparkesykler.

Til og med juni i år er det registrert 856. 421 av disse ble registrert i juni.

Tall fra Oslo Skadelegevakt viser at antall skader etter bruk av elsparkesykkel har steget betraktelig. I mai i år registrerte de 205 skader mot 90 i mai i fjor.

For juni har de registrert dobbelt så mange skader i år sammenlignet med samme måned i fjor.

– Vi har vel ingen enkeltaktivitet per nå som klarer å lage like mange skader som elsparkesykler, sier overlege Henrik Siverts under en pressekonferanse tirsdag.

En stor andel av ulykkene skjer i helgedager, på nattestid.

I helgene i juni utgjorde elsparkesykkel-skadede 30 prosent av alle som kom til skadelegevakten mellom midtnatt og klokken 05. Gjennomsnittsalderen for de skadede i juni er 27 år.

Siverts forteller at de er nødt til å bemanne opp i helgene, både på dag og natt.

– Disse skadene er ikke istedenfor andre skader, de kommer i tillegg.

Har du vært involvert i en elsparkesykkel-ulykke? Kontakt VGs journalist her.

Hittil har Norge hatt to dødsulykker knyttet til bruk av elsparkesykkel: Den første i september i fjor da en mann i 40-årene omkom i en ulykke på en gang- og sykkelsti i Finnfjordbotn i Senja kommune.

Den andre fant sted i Rykkinn i Bærum i november da en mann i 60-årene falt på elsparkesykkel og omkom.

– Vi har heldigvis ikke noe dødsfall i Oslo ennå, men det er vi redde kan skje. Det er egentlig litt rart at det ikke har skjedd, sier Siverts under pressekonferansen.

En av dem som har opplevd en alvorlig ulykke med elsparkesykler er Suzanne Aabel som endte med to brukne leggbein etter et fall. Hun beskrev smerten som «grotesk, uutholdelig og konstant», og slo fast at hun aldri skal kjøre elsparkesykkel igjen.

STYGG ELSPARKESYKKEL-ULYKKE: Bildet til venstre viser venstrebeinet til Suzanne Aabel (40) fotografert på sykehuset etter ulykken. Til høyre ligger hun hjemme i leiligheten sin i Oslo 23. juni. Foto: Privat

Nå kommer OUS med en klar oppfordring om å stenge for elsparkesykkel-utleie i perioden 23–05. De har tidligere oppfordret til å stenge mellom midnatt og kl. 05, men i juni var det flest skader i timen før midnatt.

Andelen alkoholpåvirkede denne timen var på 75 prosent.

Overlege Tina Gaarder forteller at de får inn alvorlige hode- og ansiktsskader.

– Ikke alvorlige statistisk sett, men de ødelegger livene og utseendet til unge mennesker, sier hun.

– Knuste ansikter, ødelagte fjes og alvorlige hodeskader er det mest vanlige vi ser. De rekker ikke ta seg for, de går rett på snørra. De tap panna eller haka og ødelegger kjevepartiet og så videre. Dette skal de leve med resten av livet.

Hun legger til at de også får inn tilfeller av alvorlige bryst- og bukskader. De har også måttet fjerne milten til en skadet person.

Strengere regler

Debatten har de siste månedene rast om reguleringen rundt elsparkesykler.

Nylig ble stortingsflertallet enige om en ny lov om trafikkregler for elsparkesykler. Loven regulerer blant annet fart, parkering og antall personer på elsparkesykkelen, men har foreløpig ikke innført noen promillegrense.

De nye reglene har gjort det opp til kommunene å innføre nattestenging.

Byrådet i Oslo utarbeidet en rekke nye tiltak for å få kontroll på situasjonen og stramme kraftig inn på elsparkesyklene i byen. Men tiltakene vil ikke trå i kraft før tidligst i august.

De nye reglene til Oslo Kommune pålegger utleieaktørene å stenge utleie mellom kl. 01.00 – 05.00 – se hovedpunktene i faktaboks:

Her er hovedpunktene i de nye reglene i Oslo Kravene begrenser antall elsparkesykler (og elsykler) til 8000 sparkesykler i Oslo. Antall kjøretøy skal fordeles på fire soner i byen.

De nye reglene pålegger utleieaktørene å stenge utleie mellom kl. 01.00 – 05.00 alle ukedager. Alarmfunksjoner skal være avslått mellom 20.00-07.00 natt til hverdager, og 20.00-09.00 natt til lørdager, søndager og helligdager.

Det fastsettes midlertidige og permanente digitale soner (geofence), som utleier plikter å iverksette (regulering av plassering, blant annet forbud, hastighetsbegrensninger og bruksforbud)

Utleier skal fortløpende fjerne, flytte og rydde elsparkesykler som hindrer fremkommelighet eller er utenfor tildelt sone.

Utleier skal betale gebyr for dekning av kommunens utgifter i forbindelse med administrasjon og tilrettelegging for utleievirksomhet.

Kjøretøy som benyttes i driften av utleievirksomheten skal være utslippsfrie. Kravet vil gjelde fra 1.4.2023. Vis mer