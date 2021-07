DIREKTØR: Bjørn Guldvog tror høsten blir mer normal. Foto: Mattis Sandblad, VG

Helsedirektoratet om høsten: Testing vil erstatte karantene

Karantene, smittesporing og isolasjon vil gradvis avvikles i løpet av senhøsten og tidlig vinter, tror helsedirektør Bjørn Guldvog.

Av Line Fausko

Publisert: Oppdatert nå nettopp

– I løpet av de første ukene når skolen begynner og man får erfaring, vil man kunne redusere på bruken av karantene og øke bruken av testing som alternativ til karantene, sier helsedirektør Bjørn Guldvog i Helsedirektoratet til VG om skolehøsten.

Innen skolestart vil de fleste over 18 år ha fått tilbud om vaksine. Planen er å starte opp skolene som normalt, på grønt nivå, og gradvis redusere bruken av TISK.

TISK er det norske systemet som brukes ved smitteutbrudd, og står for testing, isolering, smittesporing og karantene. Helsedirektøren sier K-en vil bli erstattet med T-en til høsten- både i skolen og ellers i samfunnet.

– Tanken er at man går over fra TISK til TIST (testing, isolasjon, smittesporing og testing, red.anm.), hvor man i større grad tester og at de som har positiv test må isolere seg en periode.

Noen vil ha utbrudd

Frem til nå har hele kohorten til skoleelevene gått i karantene når en elev har testet positivt. I høst vil skolene starte opp i grønt som betyr at barna skal omgås normalt i det daglige. Da må vi ha en litt annen ordning for karantene.

Guldvog tror skolestarten vil gå bra for de aller fleste, mens det vil være noen skoler som har utbrudd.

– Da må man vurdere testing, kanskje massetesting i noen områder, hvis man ikke når frem med det, må man kanskje bruke karantene. For det vil fremdeles være behov for viss kontroll over spredningen av viruset fra høsten av. Det vil ikke være noen fordel av virussykdommen sprer seg gjennom barnegenerasjon.

Guldvog sa forrige uke til VG at Norge kan rammes av en delta-bølge i høst – hvis vi ikke holder meteren.

Samtidig ser vaksinene ut til å beskytte godt mot alvorlig sykdom ved delta-varianten også. I Norge er 30 prosent nå fullvaksinert, mens over halvparten har fått en dose, ifølge VGs oversikt.

– Hvis det kommer et smittetilfelle i en skoleklasse til høsten, hvem skal i karantene?

– Det er noe vi jobber med nå. Vi har anbefalt at man starter opp uten at TISK skjer på samme måte som man har gjort i vår. Så skal det gjøres ny vurdering før skolestart. Det vil innebære at ikke hele skolen eller klassetrinnet må i karantene, men at det gjøres en vurdering i hvert enkelt tilfelle.

– Det er en del av veien mot en normalisering av corona-sykdommen.

les også Guldvog: – Reell risiko for en fjerde smittebølge

Blir likere influensa-håndtering

Det neste som forsvinner, vil være smittesporing, dermed isolasjon og helt til slutt testing.

– I en god periode fremover vil man drive ganske aktivt med smittesporing, men det er også noe som tas ned litt før man tar ned isolering og testing, sier Guldvog.

– Vi vil komme til et tidspunkt der vi ikke trenger å isolere kraftfullt og bli likere det vi gjør under influensa, der isolasjon ikke er lovpålagt men vil være et råd om å holde seg hjemme når man er syk.

Guldvog tror at det å teste seg for covid blir en del av rutinen når man har alvorlig luftveissykdom.

– Men det å isolere seg når man blir syk, regner jeg med blir avviklet i løpet av senhøsten, tidlig vinter.

Han tar samtidig et forbehold om at det kan komme helt nye varianter som gjør at vaksinene ikke fungerer godt nok.

– Når vi har vaksinert de som har høyest risiko for sykdom, bør man ikke få leve så normalt som mulig så raskt som mulig?

– Det er helt riktig. Men fremdeles kan vi stå i en situasjon der veldig mange barn kan bli smittet og det er sannsynligvis ikke et ønsket scenario. Noe smitte i skolen er ikke et problem, men at smitten sprer seg som ild i tørt gress i barnetrinnet er vi ikke tjent med.