UNDERSØKER: Krimteknikerne har jobbet med å sikre spor i Dan Eivind Lids bolig i flere dager. Foto: Tore Kristiansen

Kristiansand-drapet: Undersøker avdødes kriminelle fortid

KRISTIANSAND (VG) Politiet har fremdeles ikke pågrepet noen for drapet på SIAN-aktivist Dan Eivind Lid. De kartlegger nå 48-åringens kriminelle fortid.

For mindre enn 10 minutter siden

Politiet i Agder står fremdeles uten siktede eller pågrepne for drapet på 48 år gamle Dan Eivind Lid.

En kamerat fant Lid død i sitt eget hjem lørdag formiddag, og politiet i Agder har bekreftet at de mener 48-åringen er drept.







Lid er domfelt en rekke ganger, blant annet for besittelse av våpen. Han har i minst to av dommene forklart at han hadde våpnene henholdsvis for å beskytte seg selv for angrep og for å føle seg trygg.

Politiadvokat i Agder, Morten Formo, sier til VG at Lids fortid er et av sporene de nå undersøker i jakten på en eller flere gjerningspersoner.

– Hans historikk er en del av den informasjonen vi innhenter, og som er med på å danne et helhetsbilde i etterforskningen, sier han.

Ble angrepet i eget hjem

I 2018 fikk han inndratt en machete fordi han hadde fremstått truende overfor en kvinnelig bekjent. Han ble ikke dømt for forholdet, men macheten ble inndratt. Lid forklarte selv at han hadde macheten for å beskytte seg selv fra å bli angrepet.

UNDERSØKTE DØR: Krimteknikerne brukte lang tid på å undersøke terassedøren til leiligheten, blant annet for fingeravtrykk. Foto: Tore Kristiansen

Tre år tidligere, i 2015, ble han angrepet av en bekjent med en glassflaske. Lid ble alvorlig skadet etter angrepet som skjedde i hans eget hjem, et annet sted enn hans nåværende bosted. Gjerningsmannen ble ble dømt til fengsel i ett år og ti måneder, og motivet for angrepet var ifølge dommen en privat konflikt.

Lid ble i 2014 også dømt til 21 dagers fengsel for å ha oppbevart en pistol, lyddemper og ammunisjon ulovlig. Han forklarte da at han primært brukte våpenet til hobbybruk, men at det også ga han en trygghetsfølelse.

FUNNET DREPT: Dan Eivind Lid ble lørdag funnet drept i sitt eget hjem i Suldalen i Kristiansand. Foto: Geir Olsen / NTB scanpix

Han ble i 2012 bøtelagt for å ha plassert et rødmalt grisehode foran inngangen til en moske i Kristiansand. Han ble i Kristiansand tingrett domfelt to ganger for dette, men begge dommene ble senere opphevet på grunn av saksbehandlingsfeil.

Taus om mistenkte

Politiadvokat Formo sier til VG at de ikke har noen siktet eller pågrepet for drapet på nåværende tidspunkt. Han ønsker derimot ikke å svare på om de har noen mistenkte i saken.

– Av hensyn til etterforskningen så ønsker jeg ikke å kommentere om vi har noen mistenkte.

Han sier i denne sammenheng at det ikke er noe som tilsier at folk i Kristiansand behøver å bekymre seg for at det fremdeles ikke er pågrepet noen for drapet.

– Vi har ingen informasjon som tilsier at befolkningen behøver å engste seg, sier han.

Ber om hjelp fra publikum

Formo sier at de har gjennomgått kameraene som finnes i boligområdet, og at de nå kartlegger om det de har sett her kan knyttes til saken.

FLERE KAMERAER: Det finnes en rekke kameraer som overvåker boligområdet, og politiet forsøker se om informasjon på filmene kan knyttes til drapet på Lid. Bildet her viser et kamera som peker rett mot terassedøren til avdøde. Foto: Tomm W. Christiansen

Han sier at de nå ønsker hjelp fra publikum for å komme nærmere svar i saken, og at de ønsker tips fra folk som har vært i området Suldalen/Gamle Mandalsvei. Det gjelder folk som har observasjoner som er gjort i tidsrommet fra da Lid siste ble sett fredag klokken 18.45 og frem til han ble funnet død rundt klokken 13 lørdag.

De er primært interessert i:

Tips knyttet til personer og kjøretøy som er observert i området

Å komme i kontakt med folk som har biler i området med dashbordkamera

Å komme i kontakt med folk som har parkerte Teslaer med bevegelsessensorer i området

Å komme i kontakt med folk som har hatt kontakt direkte kontakt eller kontakt via andre kommunikasjonsformer med Lid

Personer som har tips kan bruke politiets tipsløsninger på tips.politiet.no/agder eller via telefon 02800.

Publisert: 06.10.20 kl. 15:07

