Førte regnskap for Rehman-stiftelse: Avviser alle anklager

Regnskapsfører for stiftelsen Født Fri skriver i sitt tilsvar at stiftelsens økonomistyring er god, og stiller seg svært kritisk til måten revisjonen av stiftelsen ble gjennomført på.

Oppdatert nå nettopp

Magne Tangen, regnskapsfører for Exacta Services, har ført regnskap og gjennomgått budsjett for stiftelsen Født Fri, som er ledet av Shabana Rehman. Han skriver i sitt tilsvar:

«Jeg vil generelt karakterisere stiftelsens økonomistyring som god. Mitt samarbeid med styret og daglig leder samt org. sekretær har også vært god».

Tangen vil ikke kommentere saken i VG, men er gjort kjent med at vi omtaler hans rapport.

For to uker siden gikk regjeringen ut med at den kutter støtten til «Født FRI». Begrunnelsen skal være at stiftelsen, som skal «jobbe mot negativ sosial kontroll» i innvandrermiljøer, skal ha brukt deler av statsstøtten på over femten millioner kroner til andre formål enn de fikk støtte til og mangler god økonomistyring.

Dette ifølge en revisjonsrapport fra Ernst & Young (EY). I dag kommer tilsvaret fra Født Fri, der regnskapsførers rapport inngår.

Avviser dobbeltrolle

Exacta Services er også regnskapsfører for Shabana Rehmans private selskap, Wanted Productions Norway. Det omtales kritisk av EY, men regnskapsføreren skriver at det ikke har vært noen sammenblanding i rollene, og at regnskapene er helt atskilte:

«Exacta Services AS er ikke nærstående til Shabana. Exacta Services AS som er et autorisert regnskapsførerselskap er regnskapsfører for Født Fri hvor Shabana Rehman er daglig leder og Wanted Production (NUF) som eid av Shabana Rehman», skriver han i sin rapport.

Regnskapsføreren har punkt for punkt gått gjennom anklagene mot stiftelsen han har ført regnskap for, og har et helt annet syn enn EY. Han skriver blant annet at:

«Vi kan ikke se at det gjennom regnskapsføringen har forekommet noen mislighold/misbruk av midler i selskapet fra ledelsens sin side eller økonomisk utroskap av de midler som er mottatt fra IMDI og andre. Formålene må selskapet ledelse og styre selv svare på, men som sagt av det regnskapsmateriale og de bilag vi har mottatt kan ikke vi se at dette er tilfelle».

Kritisk mot «avhør»

Regnskapsføreren beskriver videre at han var sammen med Shabana Rehman under det han beskriver som et «avhør» med revisjonsfirmaet EY. Han skriver at dette ble tatt opp på bånd, men at de i etterkant mener referatet og det som er på båndet ikke stemmer overens.

«Etter mitt skjønn har EY misbrukt vår tillit grovt. (...) Det viste seg at referatet inneholdt såpass mye fakta feil at det var umulig å kommentere. Referatet var meget avvikende på viktige punker og ikke i samsvar med det som ble sagt».

Som VG har skrevet krever Født Fri sin advokat at lydbåndet som EY sitter på utleveres. Frode Skårmo Krabbesund i EY har sagt til VG at de ikke kan kommentere en rapport de har avlevert.

– Det vi har å si om denne saken, har vi redegjort for i rapporten. De intervjuede i Født Fri er gitt mulighet til å høre gjennom lydopptakene i et egnet rom, men har takket nei. Vi kan ikke levere ut lydopptak som omhandler andre mennesker, blant annet av personvernhensyn, har Krabbesund sagt til VG.

Publisert: 06.10.20 kl. 12:31 Oppdatert: 06.10.20 kl. 12:44

