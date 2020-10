STUPER: 18,4 prosent er krisetall for Ap-leder Jonas Gahr Støre. Foto: Naina Helén Jåma

Verste TV 2-måling for Arbeiderpartiet noensinne

På siste måling gjort av Kantar for TV 2 får Arbeiderpartiet 18,4 prosent oppslutning.

Oppdatert nå nettopp

Det er den dårligste TV 2-målingen hos Kantar noen gang, skriver kanalen.

I samme måling får Senterpartiet 16,2 prosent oppslutning.

— Vi må skjerpe oss, sier Ap-nestleder Hadia Tajik til TV 2, og legger til:

— Det er et veldig dårlig resultat for Arbeiderpartiet. Nå har vi over lengre tid hatt mye oppmerksomhet rundt utenomsportslige aktiviteter. Det må vi selv ta ansvaret for.

Slik ser den ferske TV 2-målingen ut:

Ap 18,4 (-6,3)

Høyre 24,0 (+4,4)

Sp 16,2 (+2,6)

Frp 12,8 (+1,4)

SV 7,2 (-2,4)

Rødt 6,1 (+0,6)

MDG 4,7 (-1,0)

KrF 5,1 (+1,2)

V 4,3 (+1,1)

Andre 1,1

På VGs forrige partibarometer fikk Ap sitt dårligste resultat siden juni 2018.

Se Aps målinger og gjennomsnittsoppslutning det siste året:

