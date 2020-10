FØLGER BØHLER: Ap-er Tor-Erik Røberg-Larsen har meldt seg inn i Sp. – Hovedproblemet er at Ap har fjernet seg fra folk flest, sier han. Foto: Helge Mikalsen

Har vært Ap-medlem siden 1972: Følger Bøhler over til Sp

GRORUDDALEN (VG) Vi har møtt pensjonisten, sykepleieren, og bussjåføren for å ta pulsen på kriserammede Ap i deres største og viktigste stemmefiske-land – Groruddalen.

Tor-Erik Røberg-Larsen er ektefødt Ap-er, nå 69 år og pensjonist, med lang fartstid i Ap og som journalist i Arbeiderbladet, nå Dagsavisen.

– Sønnene mine har ikke sagt et vondt ord, men de liker det ikke, sier Røberg-Larsen.

Det er politikk det dreier seg om – og om en mann, som etter å ha vært medlem i Arbeiderpartiet siden EU-striden i 1972, nå har fulgt Jan Bøhler over til Senterpartiet.

– Det er med tungt hjerte, men jeg kunne ikke sitte stille og se på hvordan Jan Bøhler ble behandlet. Det var pinlig å se hvordan sentrale folk i Ap hånet en mann som har gjort så mye for vanlige folk her i Groruddalen og i Norge. Nok er nok. 1. oktober meldte jeg meg ut av Ap og inn i Senterpartiet. Jeg har stilt meg til disposisjon for å stå på stortingsvalglisten til Sp, sier Røberg-Larsen.

Årsaken til at han nevner sine to sønners reaksjon, er at det politiske Ap-eplet ikke har falt langt fra stammen i Røberg-Larsen-familien:

Sønnen Anders Røberg-Larsen leder bydelsutvalget i Grorud – for Ap.

– Nå breker de «Bææææ» til meg

Den andre, Bjørn Jarle Røberg-Larsen, er partisekretær i Innlandet Arbeiderparti.

Vi møter faren på utsiden av blokka på Romsås, ved Joker-butikken. Alle som går forbi hilser til ham. Han har vært sjef for borettslaget i 36 år og kjenner de fleste.

– Nå breker de «bææææ» til meg og gir meg tommelen opp, for å vise at de støtter min overgang til Sp, ler han og breker.

SP-SAU: Tor-Erik Røberg-Larsen viser hvordan deler av lokalbefolkningen møter ham etter at de har fått vite om overgangen til Sp: Med «bææææ» og tommelen opp. Foto: Helge Mikalsen

Slik taler han som Sp-er:

– Hovedproblemet er at Ap har fjernet seg fra folk flest. Det er denne nærheten Jan Bøhler har hatt, som folk i Groruddalen har satt pris på: En politiker som bryr seg, møter dem og lytter. Når han ikke skal drive valgkamp for Ap i Groruddalen, så tror jeg det kan gå skikkelig ille med partiets oppslutning ved valget neste høst, sier han.

Vi går ikke inn på hva det bondevennlige partiet har å tilby folk i Groruddalen: I dag har vi dratt til dalen nord i Oslo, som tradisjonelt har vært Aps viktigste bastion, hvor en femtedel av Oslos innbyggere bor, rundt 140000 – for å ta pulsen på Aps krise.

40–30–20

Ved stortingsvalget fikk Ap godt over 40 prosent i de fleste av de fire bydelene i dalen:

Grorud 45,3 prosent, Alna, 44,9, Bjerke 36,9 og Stovner 44,2.

Ved kommunevalget falt oppslutningen til langt ned på 30-tallet og partiet risikerer å havne langt ned på 20-tallet, etter nasjonale målinger under 20 prosent nå i høst - dog med en litt bedre måling i slutten av oktober.

Vi skal høre mer fra Tor-Erik Røberg-Larsen senere, fordi han blir satt kraftig på plass av en nabo.

Men først reiser vi rundt i Groruddalen, blant annet til søndre del av dalen, til Tveita-senteret. Groruddalen består av en rekke småbyer, hvor kjøpesenteret er et sentralt samlingspunkt

På Tveita-senteret møter vi Sofia Vargas, rullende på en barnevogn.

UT PÅ SENTERTUR: Sofia Vargas opplever at Ap har gått til høyre. Foto: Helge Mikalsen

Hun sier politikk ikke er så viktig for henne, men at hun planlegger å stemme.

– Men det blir nok til venstre for Ap; de har beveget seg for mye mot høyre. Jeg har to barn, er sykepleier i eldreomsorgen og er opptatt av gode tilbud til de unge og eldre.

Opptatt av innvandringspolitikken

I 2020 var andelen med innvandrerbakgrunn 59 prosent på Stovner, 55 prosent på Alna, 52 prosent i Grorud og 44 prosent i Bjerke. I statistikken fra Oslo kommune inngår innvandrere med lang og kort botid, samt norskfødte med innvandrerforeldre.

Innvandrerandelen i Groruddalen øker og de er opptatt av hvordan de blir tatt imot.

I Remabutikken på Kaldbakken vest i Groruddalen jobber Nazum Iqbal fra Furuset.

– Det er ingen tvil blant de jeg kjenner, at mange har merket seg at Ap har strammet inn på innvandrings- og integreringspolitikken. Før var de mer innvandringsvennlige, men nå har de strammet til for å tekkes Frp, er hans klare observasjon.

KRITISK: Hiba Al-Khalifa mener Ap har blitt utydelige. Foto: Helge Mikalsen

Hiba Al-Khalifa er kunde i samme Rema-butikk.

– Jeg vurdere å stemme til venstre for Ap, fordi jeg opplever at de ikke er klare i sin tale, blant annet når det gjelder familie- og skattepolitikk, hvor jeg synes SV er bedre, sier hun.

– Støre har blitt litt for slapp

På vår runde rundt i Groruddalen er det mange som sier at de ikke er interessert i politikk og at de kanskje ikke vil stemme, eller stemme blankt.

Vi banker på hos kobber og blikkenslagerverkstedet Sigfred Bentzen & Sønn AS, ikke så langt fra Ikea, midt i dalen, hvor Jan Kalsaas er verkstedsansvarlig. Han står og knekker stålbeslag.

KLAGER PÅ MANGLENDE LEDELSE I AP: Jan Kalsaas jobber ved et verksted nede i Groruddalen, mens han selv bor på Romsås. Foto: Helge Mikalsen

Han sier han er politisk interessert, men skal ha seg frabedt å bli stigmatisert hvis han ikke stemmer.

– Demokratiets frihet betyr også frihet til ikke å stemme. Jeg har ikke bestemt meg ennå. Stemmer jeg blir det sannsynligvis ikke Ap, selv om jeg tidvis har stemt på dem.

– Hvorfor?

– Aps manglende oppslutning skyldes ledelsen, de er usynlige og mangler slagkraft. Støre gjorde mye bra som utenriksminister; folk så opp til ham. Men jeg synes han har blitt litt for slapp. Etter at han ble partileder har det gått nedover.

Litt lenger sør har Unibuss sitt hovedkvarter, hvor røde busser kommer og går.

– Jeg kjenner meg ikke igjen i mitt eget parti

Annstein Garnes er bussjåfør, Ap-er og var ledende streikeleder i Unibuss under busstreiken nylig.

– Aps politikk er riktig for meg, men det er altfor mange intriger som gjør at mannen og kvinnen i gaten ofte glemmer innholdet. Det gjelder blant annet arbeidsmiljøloven og arbeidstagernes rettigheter, hvor regjeringspartiene faktisk har greid å være mer synlige.

EN BUSSJÅFØR EN BUSSJÅFØR ER EN MANN MED: Annstein Garnes er ferdig med dagens vakt foran rattet i en av hovedstadens busser. Foto: Helge Mikalsen

Han er ikke optimist.

– Jeg kjenner meg ikke igjen i mitt eget parti. Jeg tror dessverre at det skyldes at det er for få arbeidsfolk tilbake i partiet, som kjenner på hvordan det er å ha en ordentlig jobb – og frykten for å bli permittert eller sagt opp.

– Og så må det bli slutt på ullen; vi trenger rene ord for pengene. Jeg skrev under på Facebook-aksjonen for å få Jan Bøhler inn på Stortinget. Nå som han har forlatt oss, er jeg redd for at vi vil miste mange stemmer. Jan har vært viktig for Ap. Det er mulig han ikke har vært på møter, men han har møtt folk.

– Det er en ukultur i Oslo-partiet

Han sier det er et problem i hans Oslo Ap.

– Det er en ukultur i Oslo-partiet, med baksnakkelser og mistenkeliggjøring. Det har utviklet seg til et stort problem som må røskes opp i.

Vi vender tilbake til Tor-Erik Røberg-Larsen på Romsås. Han er ikke bitter, men har lite fint å si om sitt gamle parti.

– Stemningen når jeg prater med folk forteller meg at Ap står foran et katastrofevalg. Partiet er i ferd med å fjerne seg fra folk og mange i fagbevegelsen opplever at det ikke lenger er deres parti.

– Det kan skyldes at Ap også må kapre unge velgere og prioritere klima sterkere enn tidligere?

– Ja, men de lykkes ikke med det heller. Og så overkjører de folk. Bent Høie og Jonas Gahr Støre skal bygge monumenter over seg selv på Gaustad, hvor de vil bygge et nytt gigantsykehus og nedlegge Ullevål sykehus. Motstanden her i dalen er stor, fordi innbyggere her i dag er fordelt på fire sykehus. Beholdes Ullevål kan Aker sykehus bli sykehuset for hele Groruddalen.

– Senterpartiet!!! Hva er det du tenker på?

En mann kommer kjørende i rullestol. De hilser som nære venner.

Når Røberg-Larsen forteller at han har meldt overgang til Sp, forsvinner smilet brått fra Milad Majid fjes.

HEFTIG NABOPROTEST: Milad Majid anklager Tor-Erik Røberg-Larsen for å svikte sitt eget parti. Foto: Helge Mikalsen

– Senterpartiet!!!Hva er det du tenker på? Du er da ingen Sp-mann. Skal du svikte Arbeiderpartiet? Jeg har aldri hørt på maken.

Røberg-Larsen får så hatten passer.

Maid er klokkeklar.

– Jens Stoltenberg var en strålende leder og Støre har videreført det.

– Nei, Jonas er ikke folkelig. Han prøver, men er ikke i nærheten av å ha et forhold til vanlige arbeidsfolk, svarer Røberg-Larsen.

Maid rister på hodet over uforstanden han mener kommer ut av sin nabos munn.

– Det eneste jeg er skuffet over, er at jeg tok kontakt med Ap for å bli medlem, men jeg har ikke hørt noe fra dem.

Advarer mot nye ungdomsgjenger

Han vil vite hvorfor Røberg-Larsen svikter partiet sitt.

– Senterpartiet er mye nærmere innpå virkeligheten til folk, de kjemper for å bevare lokale sykehus, politi og andre viktige lokale tjenester. Vi ser det også her i Groruddalen, hvor vi før hadde lokale politistasjoner, men hvor det nå i stedet kommer noen gigantiske politi-campingvogner kjørende innimellom, sier Røberg-Larsen.

– Men de kjører igjen. Det er farlig fordi det er i ferd med å bygge seg opp store ungdomsgjenger igjen. Det er 42 ungdommer med i en ungdomsgjeng her på Romsås. De samarbeider med en gjeng fra Tøyen som heter «3.13». De slåss mot en gjeng fra Vestli/Stovner som har slått seg sammen med en gjeng fra Lørenskog. Å løse opp i dette, er en av Groruddalens største utfordringer, sier Ap-mannen som er blitt Sp-er.

Aps leder i Oslo: – Jeg er stolt

Leder Frode Jacobsen i Oslo Ap svarer offensivt på kritikken som kommer frem i denne reportasjen.

– Arbeiderpartiet har gjort mer i Groruddalen de siste fem årene enn hva som ble gjort de femti foregående. Nesten 20 nye idrettsanlegg, 1500 nye barnehageplasser og priskutt på 90.000 kroner for aktivitetsskolen. Vi har ansatt 200 flere ansatte i hjemmetjenesten i eldreomsorgen og bygger nå tre nye sykehjem. Vi har stoppet bosettingen av flyktninger i Groruddalen, halvert prisen per passering i bomringen i Groruddalen, økt antall kollektivavganger og åpner snart et eget busstilbud bare for de over 67 i deler av Groruddalen, argumenterer han.

AVVISER KRITIKKEN: Frode Jacobsen (t.h.) sammen med byrådsleder Raymond Johansen. Foto: Vidar Ruud / NTB

Han sier at ingen områder i Oslo har fått like mye som Groruddalen.

– Jeg er stolt over hva vi har fått til, og over alle de som står på for Arbeiderpartiet lokalt hver dag. At noen likevel velger Senterpartiet kan i alle fall ikke handle om politikken deres. Senterpartiet har aldri vært opptatt av Groruddalen eller gjort noe spesielt for å møte de utfordringene og mulighetene som ligger i dalen. De har snarere flyttet penger ut av Groruddalen. De siste årene har de bygget opp motsetninger mellom by og land ingen er tjent med, sier Jacobsen.

Han legger til:

– Og jeg kan love Milad Majid at vi skal ta kontakt slik at han kan få meldt seg inn i Arbeiderpartiet. Vi ønsker han og alle andre med på laget for å bygge et sterkere velferdssamfunn, utjevne forskjellene og få ned klimagassutslippene. Det som Jan Bøhler har påstått fra i sommer knyttet til en bakvaskelseskampanje mot ham har jeg gjentatte ganger bedt om å få konkretisert. Jeg kjenner ikke til at det har funnet sted og har heller ikke fått det dokumentert.

– Hva med påstandene om at det er en ukultur i Oslo Ap?

– Jeg kjenner meg ikke igjen i påstandene om ukultur. Oslo Arbeiderparti skal preges av åpenhet, takhøyde og rom for ulike meninger.

Publisert: 29.10.20 kl. 09:34