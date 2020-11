NY ROLLE: Ole Andreas Thrana er en erfaren barnevernsadvokat. Nå må han selv møte i retten som tiltalt i en straffesak. Foto: Lise Skogstad, VG

Tiltale mot advokat: Rådet småbarnsmor til å rømme landet for å unngå barnevernet

Advokat Ole Andreas Thrana rådet en småbarnsmor fra Trøndelag til å reise ut av landet med sine to barn for å unngå omsorgsovertagelse, ifølge en fersk tiltale. Uavhengig av tiltalen vil Disiplinærnemnda nå frata ham bevillingen.

Trøndelag statsadvokatembeter har tiltalt Thrana for medvirkning til omsorgsunndragelse. Ifølge tiltalen skal han ha rådet en småbarnsmor han var oppnevnt som prosessfullmektig for, til å reise utenlands for å unngå at barnevernet skulle overta omsorgen for barna.

Småbarnsmoren tok i mars 2016 med seg de to små barna og reiste til Malaysia. Først nærmere to år senere returnerte hun til Norge.







– Vi mener tiltalte ved to anledninger har rådet mor til å reise utenlands, og at dette er en straffbar medvirkningshandling, sier politiadvokat Thomas Berg i Trøndelag politidistrikt.

Han er aktor i rettssaken som kommer opp i Sør-Trøndelag tingrett i midten av desember.

– Hvilken betydning har det at Thrana var hennes advokat?

– Det har ikke vært avgjørende for tiltalen som sådan, men det er et moment som eventuelt vil bli belyst i retten, sier Berg.

Ble gitt påtaleunnlatelse

Det var Trondheim kommune ved rådmannen som anmeldte forholdet til politiet sent i 2018. Thranas klient og et familiemedlem av henne var også siktet i saken, men ble gitt påtaleunnlatelse.

En påtaleunnlatelse innebærer at man slipper straff, men det regnes likevel som en strafferettslig reaksjon. Ole Andras Thrana ble også tilbudt det samme.

– Av hensyn til taushetsplikt overfor tidligere klient, vil min klient avstå fra å kommentere saken ytterligere før saken eventuelt kommer opp for tingretten. Når han ikke har akseptert påtaleunnlatelse, sier det seg selv hvilket syn han har på saken, sier Thranas forsvarer i saken, advokat Camilla Hagen, til VG.

Politiadvokat Thomas Berg bekrefter at saken kunne endt med påtaleunnlatelse.

– Det er riktig at han ble gitt en påtaleunnlatelse som han ikke aksepterte. Neste skritt for oss blir da å føre saken for retten, sier Berg.

Hva er påtaleunnlatelse? Påtaleunnlatelse regnes som strafferettslig reaksjon, men ikke straff, ifølge straffeloven.

Selv om påtalemyndigheten mener det er bevist at en person er skyldig til straff, kan den unnlate å reise tiltale eller skrive ut bot og i stedet gi en påtaleunnlatelse.

En påtaleunnlatelse registreres på rullebladet, og siktede har mulighet til å klage den strafferettslige reaksjonen inn for domstolen.

Ifølge straffeprosessloven skal påtaleunnlatelse brukes «når helt særlige grunner tilsier det».

Påtaleunnlatelse skal gis etter en bred skjønnsmessig vurdering av for eksempel siktedes alder, sosiale forhold og lovbruddets alvorlighetsgrad.

Dersom siktede mener å være uskyldig der det er gitt påtaleunnlatelse, kan vedkommende kreve at påtalemyndigheten bringer saken inn for tingretten dersom ikke siktelsen blir frafalt. Kilder: Riksadvokaten, Justisdepartementet, Straffeloven, Straffeprosessloven, Store Norske Leksikon Vis mer

Forsvarer Hagen er kritisk til etterforskningen og mener det er etterforskningsskritt som er blitt gjennomført først etter at tiltalen ble tatt ut og at etterforskningsskritt de har anmodet om ennå ikke er utført.

– Som forsvarer mener jeg det er betenkelig at påtalemyndigheten tar ut tiltale mot en aktør i rettsvesenet, med de alvorlige konsekvenser dette kan medføre for ham, når saken ikke er forsvarlig etterforsket. Dette også tatt i betraktning av at tiltalen kommer fire og et halvt år etter at de påståtte straffbare forhold skal ha funnet sted og to år etter at forholdet ble anmeldt. For øvrig minner jeg om at dette ved eventuell fellende dom kun er et bøteforhold, men hensett min klients yrke er tiltalen alvorlig, sier Hagen.

Politiadvokat Berg viser til at påtalemyndigheten ved å ta ut tiltale mener at straffskyld kan bevises for domstolen.

– I det ligger det også at man mener saken er tilstrekkelig etterforsket. At det etter tiltale gjøres ytterligere etterforskningsskritt på begjæring fra forsvarer, eller etter politiets eget initiativ, er ikke uvanlig, sier Berg.

Han bekreftet at politiet nylig har mottatt en anmodning om nye etterforskningsskritt som de ennå ikke har rukket å se på.

– Når vi har sett på den, vil vi vurdere om det skal gjøres ytterligere etterforskningsskritt, sier Berg.

Vil tilbakekalle advokatbevillingen

Allerede før tiltalen ble tatt ut, hadde Disiplinærnemnda sendt en innberetning med forslag om tilbakekalling av Thranas advokatbevilling til Tilsynsrådet for advokatvirksomhet.

Tilsynsrådet bekrefter overfor VG at de har mottatt innberetningen, og at den er datert 2. september. Saken vil trolig bli behandlet før jul.

Det er ikke første gang Thrana har befatning med Disiplinærnemnda. VG har fått innsyn i advokatens journal for disiplinærsaker der det fremgår at han de siste to årene har mottatt fire advarsler for brudd på reglene om god advokatskikk.

Han er også meddelt kritikk én gang, og en av advarslene førte til at han også ble meddelt en advarsel av Advokabevillingsnemda i oktober i fjor.

Sendte sexmeldinger til klienter

Sommeren 2018 skrev VG om advarselen Thrana fikk etter å ha sendt flere seksualiserte videoer og private meldinger til sin klient – en småbarnsmor fra Østfold som kjempet for omsorgen for barna sine.

Disiplinærutvalget fant det sterkt kritikkverdig at Thrana hadde funnet det naturlig å kommunisere seksuelt med småbarnsmoren, og stilte seg uforstående til advokatens oppfatning av at seksuelle meldinger kan besvares med «samme mynt».

Diskusjoner om sexliv var også en medvirkende årsak til at Thrana ble avsatt som forsvarer for nå dobbeltdrapsdømte Elisabeth Aaslie.

– Thrana fastholder sin beklagelse

Ole Andreas Thranas advokat Camilla Hagen påpeker at det ikke har tilkommet nye saker mot Thrana siden forrige gang Advokatbevillingsnemnda behandlet sak mot ham.

– Innberetningen inneholder således ingen nye forhold som ikke i fjor var gjort kjent for Tilsynsrådet som er sekretariat for Advokatbevillingsnemnda, sier Hagen.

Advokatbevillingsnemnda har én gang tidligere behandlet et forslag fra Disiplinærnemnda om å frata Thrana bevillingen. Hagen viser til at at Advokatbevillingsnemnda den gang ikke tok forslaget til følge, men valgte å meddele ham en advarsel.

Hun påpeker videre at Thrana har beklaget kommunikasjonsformen mellom kvinnene og ham. Han erkjenner at kommunikasjonsformen i 2016-2017 var i strid med regler for god advokatskikk.

– Disse forholdene har vært behandlet en rekke ganger i disiplinærsystemet og advokat Thrana har beklaget forholdene. Han har tatt lærdom av de tidligere sakene og han tar ansvaret for at kommunikasjonen mellom ham og hans klienter er korrekt. Det foreligger da heller ikke slike klager fra klienter etter dette, sier Hagen.

Ole Andreas Thrana selv ønsker ikke å snakke direkte med VG.

Publisert: 03.11.20 kl. 09:34 Oppdatert: 03.11.20 kl. 09:46

