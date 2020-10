RETTSSAK: Inger-Marie Bjørklund vitnet mandag om hvordan det var å miste sønnen på brutalt vis. Foto: Tor-Erling Thømt Ruud, VG

Sønnen ble drept av Makaveli Lindén: − Grusomt urettferdig

Moren til drepte Heikki Bjørklund Paltto (24) tror ikke på at sønnens drapsmann Makaveli Lindén er syk. Hun mener han er farlig og må dømmes til fengsel.

– Det er så grusomt urettferdig at det skulle skje med ham. Jeg har tatt så godt vare på de to barna mine, og gitt dem alt av omsorg og kjærlighet. Han hadde tatt høyskoleutdannelse, skulle gifte seg og hadde hele livet foran seg og skulle få det fint, sier Inger-Marie Bjørklund til VG.

Mandag forklarte hun seg i retten om hvordan hun fikk vite om sønnens brå død og om tiden etterpå.

Helt rolig og med stødig stemme beskrev hun sønnen som en omsorgsfull person som var glad i fotball og familie og venner. Hun fortalte at mange har kommet til henne etter sønnens død og fortalt om hvor mye han betydde for dem.

Ifølge moren var 24-åringen en som mange søkte råd hos og som var en støtte for mange, enten det gjaldt økonomisk rådgivning eller følelsesmessige utfordringer.

SØNNEN: Heikki Bjørklund Paltto var utdannet innen markedsøkonomi. Han var glad i fotball og beskrives som en svært god venn. Foto: PRIVAT

– Tror ikke han er syk

Til VG sier hun at hun har vært spent i forkant av rettssaken og at hun har sovet dårlig i natt.

– Jeg har ventet i to år. Jeg er ikke i glad, men når det er så ille som det er, så har jeg fått vært her og gjort det jeg skal. Kanskje kan vi få satt punktum. Så jeg kan minnes de 25 årene jeg fikk, sier hun.

For å beskytte seg selv har hun valgt å ikke følge resten av rettssaken.

Tiltalte Makaveli Lindén sa i sin forklaring at han hadde blitt gradvis mer og mer syk i tiden før drapet, og at han hørte stemmer og så folk som ikke fantes.

– Jeg tenker at det ikke er sant. Jeg tror han har lært å være syk i institusjoner og i psykiatrien i Norge, sier Inger-Marie Bjørklund.

– Jeg tenker at han må få straff, forvaring. Og at han også skal bli dømt i Belgia. for han kan ikke komme ut blant vanlig folk igjen. Han er farlig, fortsetter hun.

– Et ondskapsfullt menneske

Da Bjørklund vitnet fikk hun spørsmål om hva hun tenker om tiltalte som satt rett overfor henne i salen.

– Jeg tenker av hele mitt hjerte, «for et ondskapsfullt menneske», svarte hun.

– Hva tenker du om måten dette ble begått på? spurte bistandsadvokat Gunhild Lærum.

– Jeg prøver å ikke tenke på det, men jeg vet det, svarte moren.

Makaveli Lindén: – Jeg ble mer og mer syk

Tiltalte sa under sin forklaring at han er lei seg for det som skjedde og at han angrer hver dag.

– Jeg gråter inni meg når jeg hører Heikkis mor fortelle hva som har hendt. Jeg er veldig lei meg. Jeg angrer hver dag, sa han.

Både påtalemyndigheten og forsvaret mener Lindén var psykotisk da han utførte drapet og at han bør dømmes til tvungent psykisk helsevern.

Det er satt av fem dager til rettssaken som startet i Oslo tingrett mandag.

Publisert: 19.10.20 kl. 13:08

