ENDELØS REKKE: De tomme gravene står klare for nye ofre for coronapandemien som herjer Iran. Foto: ABEDIN TAHERKENAREH / EPA

Slik håndterer Irans største gravplass de mange coronadødsfallene

En av verdens største gravplasser i Teheran må nå daglig gravlegge dobbelt så mange som normalt.

Nå nettopp

forrige







fullskjerm neste

Det skriver nyhetsbyrået Ap i en større reportasje.

– Vi pleide å ta imot mellom 150 og 170 døde hver dag, men i disse dager når dødstallene når nye høyder, tar vi i snitt imot 350 døde, sier Saeed Khaal, direktør for gravplassen Behesht-e-Zahra, som er en av verdens største.

Rundt 1,6 millioner mennesker er gravlagt på dette området som strekker seg over mer enn fem kvadratkilometer, ikke langt unna hovedstaden Teheran og dens 8,6 millioner innbyggere.

Dette er det siste hvilested for blant annet kjendiser og kunstnere, landets tenkere og ledere, folk som har mistet livet i krig – og alle andre.

– Av alle krisene vi har sett ved denne gravplassen de siste 50 årene, så har de gjerne bare vart noen dager eller høyst en uke, sier Khaal.

Slik er det ikke nå. Aldri før – selv ikke i forbindelse med jordskjelv eller under krigen med Irak på 1980-tallet, har antallet døde som har kommet til Behesht-e-Zahra vært så høyt så lenge.

LIKHUSET: En mann som har fått påvist coronaviruset gjøres klar for gravlegging. Foto: Ebrahim Noroozi / AP

– Nå har vi hatt krise i 260 dager, og det er ikke klart hvor mange flere måneder vi må ha det slik, sier direktøren.

Iran har så langt rapport om over 715.000 smittede og 39.664 som har mistet livet etter å ha fått påvist coronaviruset.

De siste måneden har landet hatt 10 dager med rekordhøye dødstall, senest onsdag med 462 omkomne. Nesten halvparten av alle dødsfallene har skjedd i hovedstaden, noe som har ført til økt press på denne gravplassen.

I juni kunngjorde Teherans ledere at de forbereder 15 000 nye graver her, rundt 5000 mer enn det som er vanlig i løpet av et år.

Satellittbilder fra september viser at gravene er dype nok til å huse tre kropper i hver grav. Hver grav er skilt fra den neste med murstein.

Ikke alle gravene er for corona-ofre, men de fleste, skriver Ap.

Behesht-e-Zahra – eller «Zahras paradise» på farsi – er oppkalt etter datteren til profeten Muhammed. Alle døde blir vasket i tråd med muslimsk skikk før de gravlegges. Under pandemien inkluderer dette bruk av desinfeksjonsmidler.

Etterpå leser en imam bønner mens de sørgende står med god avstand fra hverandre før den døde senkes ned i graven av ansatte med masker, plasthansker og engangs kjeledresser.

Publisert: 12.11.20 kl. 14:00