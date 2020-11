Ap-leder Jonas Gahr Støre får støtte og slakt fra sine to mulige regjeringspartnere, Sp og SV, for Aps nye skattepolitikk. Foto: Tore Kristiansen

Skattekrangel i «Støre-regjeringen»

Sp er positiv til Aps skattepakke, mens SV slakter den: Det brygger opp til rødgrønn skattekrangel.

Aps nye skattepolitikk blir tatt vel imot hos deres nærmeste regjeringspartner Senterpartiet.

– Ap er på vei i riktig retning, men vi mener avgiftene må mye mer ned, fordi de rammer de som har minst fra før, sier Sps finanspolitiske talsperson, Sigbjørn Gjelsvik, til VG.

Ap-leder Jonas Gahr Støre sa til VG søndag at det legger opp til at det samlede skatte- og avgiftsnivå for folks inntekter skal være uendret fra 2020-nivå neste år, men at de legger inn en omfordelende effekt ved at de med alminnelig eller lave inntekter får skattelette, mens de med høyere inntekter må skatte mer.

– På linje med vår

De gir også en garanti om at avgiftsøkning ett sted, skal nulles ut med avgiftslette et annet sted.

Gjelsvik sier det sammenfaller med Sps linje.

– Når det gjelder skatteforslaget til Ap, så er den på linje med vår, når det gjelder omfordeling.

– Dere vil gå alene i regjering med Ap hvis det blir rødgrønt flertall vred stortingsvalget neste høst. SV er kritisk til Aps nye skatteprofil: Underbygger det at regjeringen bare bør bestå av Ap og Sp?

– Vi står fast på at vi mener det er den beste løsningen.

– Uansvarlig

Både i Høyre og Frp både koser man seg og håner Ap på samme tid, fordi de har gitt opp å hente inn de store skattelettene de borgerlige Solberg-regjeringene har gitt de siste syv årene:

Hennes regjeringer har kuttet skatter og avgifter med 29,5 milliarder kroner.

Frp-nestleder Sylvi Listhaug pekte i Politisk kvarter på NRK mandag morgen på at Aps snuoperasjon vanskelig kan finne støtte hos SV, De Grønne og Rødt.

Det bekreftet SVs finanspolitisk talsperson i SV, Kari Elisabeth Kaski, overfor VG i går, når det gjelder hennes parti.

– I en tid hvor vi skal bygge landet for framtiden, redusere forskjellene og møte klimakrisen, er dette fullstendig uansvarlig, sa hun, og la til:

– Dette er bortimot stø kurs fra Erna Solbergs regjering, og det gir ikke rom for hverken å bygge ut velferden, skape nye arbeidsplasser eller kutte klimagassutslipp.

Skattesaken splitter dermed de tre mulige rødgrønne regjeringspartnerne Ap, Sp og SV.

Ap-leder Jonas Gahr Støre har sagt at han ønsker å ha med både Sp og SV inn i en regjering, mens Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum har signalisert at de kan tenke seg å gå i regjering med Ap, uten SV, i en mindretallregjering.

Lysbakken er forsiktig

Overfor VG utdyper SV-leder Audun Lysbakken skillene, men han vil ikke krisemaksimere.

– SV legger snart fram vårt alternative statsbudsjett. Der vil vi vise fram hvordan vi kan få til langt kraftigere omfordeling, og samtidig fordele mer fra privat rikdom til investering i velferd, arbeid og klimakutt. Det er dette opplegget vi vil jobbe for at andre partier blir med på.

– Med Aps skatteopplegg, som i hovedlinjer støttes av Sp; gjør det det mindre aktuelt å gå inn i regjering med de to partiene?

– Forskjellene i skattepolitikken viser at et sterkt valgresultat for SV er nødvendig for å få til en kraftfull politikk mot ulikheten og utbygging av velferden. Vår plan er å gjøre et så godt valg at vi får gjennomslag for det, og da spekulerer vi naturligvis ikke i andre alternativer.

